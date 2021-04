Apple brengt al sinds 2017 ieder jaar een nieuwe instap-iPad uit. De verbeteringen zijn telkens beperkt, maar met de jaarlijkse updates zorgt Apple er wel voor dat het model redelijk bij de tijd blijft met verbeteringen die voor de doorsnee gebruiker voldoende is. Ook in 2021 komt Apple weer met een standaard-iPad. Er is al een paar geruchten geweest over dit nieuwe model en hier praten we je bij over de iPad 2021, ook wel de negende generatie iPad genoemd.

iPad 2021 in het kort

Dit zijn de belangrijkste verwachtingen van de nieuwe iPad 2021:

Opvolger van de iPad 2020: de nieuwe instap-iPad voor iedereen

10,2-/10,5-inch display

Vertrouwd design met thuisknop

Touch ID voor verificatie

Ondersteuning voor Apple Pencil

Release in voorjaar of najaar 2021

Vanafprijs rond €389,-

Design van iPad 2021: traditioneel met thuisknop

Waar we zo goed als zeker over zijn, is dat de iPad 2021 een traditioneel ontwerp krijgt. Dat betekent dat het nieuwe model er nagenoeg hetzelfde uit gaat zien als de huidige instap-iPad, de iPad 2020. Dat betekent dus een iPad met afgeronden randen aan de achterkant, met aan de voorkant een Touch ID-thuisknop.

Of de afmetingen exact gelijk zullen zijn, is nog even de vraag. Er is een bron die beweert dat Apple kiest voor het design van de iPad Air 2019, die bijna anderhalve millimeter dunner is dan de iPad 2020. Qua hoogte en breedte kun je in ieder geval hetzelfde verwachten: 250,6 x 174,1 millimeter.

Scherm in iPad 2021: eindelijk een stapje beter?

Apple verbetert zo nu en dan het scherm van de instap-iPad. De laatste keer dat Apple dat deed was in 2019: het scherm ging van 9,7-inch naar 10,2-inch. Ook het huidige model heeft nog een 10,2-inch display.

Er is een bron die beweert dat Apple het scherm een update zal geven naar 10,5-inch. Mogelijk gebruikt Apple daarvoor het display van de iPad Air 2019. De instap-iPad staat erom bekend om onderdelen van voorgaande generaties te hergebruiken, zodat de prijs laag kan blijven.

Een andere bron zegt dat het scherm juist hetzelfde blijft qua formaat, maar dat deze wel beter wordt. De instap-iPad heeft nog altijd geen gelamineerd scherm en ook de antireflectiecoating ontbreekt. Daar zou in het scherm van de iPad 2021 verandering in komen. Bij een gelamineerd scherm merk je dat het display zelf dichter op de bovenste glasplaat zit, waardoor je meer het gevoel hebt direct de content aan te sturen. Vooral bij het gebruik van de Apple Pencil merk je dit, ook omdat het scherm een stuk minder hol klinkt als je erop tikt. De antireflectiecoating zorgt ervoor dat het scherm minder reflecteert als je hem buiten gebruikt.

Daarnaast voegt Apple mogelijk True Tone en een brede kleurweergave toe. Het resultaat is dat het beeldscherm van veel hogere kwaliteit is en niet meer zo ver achter ligt op alle andere modellen.

Bekijk ook Gerucht: 'Nieuwe instap-iPad van 2021 krijgt verbeterd scherm met vertrouwd design' Apple baseert volgens een bron de nieuwe instap-iPad van 2021 op de iPad Air 3 van 2019. Hierdoor krijgt het nieuwe model een verbeterd scherm ten opzichte van de voorganger.

Prestaties: geen chip-update verwacht

In 2020 verbeterde Apple de instap-iPad met een nieuwe chip. In plaats van een A10-chip zoals in de iPad 2018 en iPad 2019, zit er in de iPad 2020 een A12-chip. Deze is snel genoeg om nog jaren mee te kunnen. Apple vernieuwt de chip van de instap-iPad op redelijk onregelmatige basis. Het is dus zeker niet zo dat Apple ieder jaar een snellere processor in de iPad stopt:

Zoals je ziet Apple gebruikt meestal wat oudere chips. De A12-chip die in het huidige model zit, stamt alweer uit 2018. Maar door zijn kracht kan die zeker nog jaren mee, zeker voor de toepassingen en de doelgroep van de instap-iPad. Een nieuwe snellere chip zou voor dit model daardoor niet zoveel toevoegen. Apple kiest er daardoor eerder voor om de kosten (en ook de verkoopprijs) laag te houden.

Accessoires 9e generatie iPad: ongewijzigd

Qua accessoires denken we dat Apple dezelfde modellen gaat ondersteunen op de iPad 2021. Dat betekent dat je de Apple Pencil 1 kan blijven gebruiken en dat ook het Smart Keyboard voor de 10,2-/20,5-inch iPad geschikt blijft. Met deze accessoires is de iPad 2021 uitermate geschikt voor het onderwijs en voor iedereen die graag wil tekenen of een documentje wil typen. Het zijn bewezen successen en een constante factor in de iPad-lineup.

Ondersteuning voor het Magic Keyboard voor iPad hoef je niet te verwachten. Dit toetsenbord vereist een andere aansluiting en is bijna net zo duur als de iPad zelf.

Release: wanneer komt de volgende iPad?

De grote vraag is alleen nog wanneer Apple de iPad 2021 gaat aankondigen en uit gaat brengen. Als we kijken naar voorgaande jaren, worden we daar iets wijzer van:

Zoals je ziet is de huidige iPad 2020 op moment van schrijven nog maar een half jaar oud. Gaat Apple dan nu al dit voorjaar een nieuw model uitbrengen? In 2012 deed Apple iets soortgelijks, met de derde generatie iPad en de iPad 4. Die verschenen respectievelijk in maart 2012 en september 2012. Er is één analist die zegt dat Apple tijdens het april 2021-event de nieuwe instap-iPad gaat aankondigen. Vanwege de coronacrisis en het thuisonderwijs worden er veel iPads verkocht, dus helemaal uit te sluiten is het niet. Toch zouden wij ons geld eerder inzetten op een release in het najaar van 2021.

Prijs iPad 2021: meer voor hetzelfde geld

Apple zal de prijs hoe dan ook laag willen houden, zoals ieder jaar het geval is bij de instap-iPad. Momenteel betaal je €389,- voor het 2020-model en de verwachting is dat Apple hier niet van af gaat wijken. Wel denken we dat Apple misschien meer opslag erbij gaat geven. 32GB is anno 2021 wel echt te weinig, zeker als je jarenlang met de iPad wil doen. Een upgrade naar 64GB zien we daarom wel zitten. Dan zou de prijs als volgt worden:

Prijs iPad 2021 64GB: €389,-

Prijs iPad 2021 128GB: €489,-

Ben je benieuwd naar de huidige iPad-lineup? Lees dan onze iPad vergelijking. Daarin vergelijken we iPads met elkaar. Je vindt daar alle huidige modellen overzichtelijk bij elkaar.