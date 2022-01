Apple viert voor het tweede jaar op rij de Black History Month. Daarbij is er ook een nieuw bandje voor de Apple Watch gemaakt. Het gaat om een gevlochten solobandje in Black Unity-kleuren.

Vorig jaar kwam Apple voor het eerst met een Black Unity Collection Apple Watch en bijbehorend sportbandje. Apple viert hiermee de Black History Month in de maand februari. Ook nu staat Apple in het teken van deze viering. Niet alleen in Apple Music, Apple Podcasts en de App Store, maar ook met een nieuw Apple Watch-bandje én een nieuwe wijzerplaat. Het nieuwe Black Unity gevlochten solobandje is vanaf vandaag te bestellen en de nieuwe wijzerplaat is voor iedereen beschikbaar.



Black Unity gevlochten solobandje voor Apple Watch

Het nieuwe bandje is een gevlochten solobandje in een donkergrijze kleur. In de gevlochten draden zijn de verschillende kleuren die horen bij de Black History Month verwerkt, zoals rood, felgroen en donkergroen. Dit geeft het bandje een unieke look, die wat subtieler is dan het Black Unity-sportbandje van vorig jaar.

Het gevlochten Black Unity-solobandje is vanaf nu beschikbaar en kost €99,- in de Apple Store. Dat is dezelfde prijs als de andere gevlochten solobandjes. Het sportbandje van vorig jaar is ook nog steeds beschikbaar, voor een prijs van €49,-.

Nieuwe Black Unity-wijzerplaat voor iedereen

Misschien heb je de push al gekregen, maar Apple heeft ook voor iedereen een nieuwe wijzerplaat beschikbaar gesteld. Het gaat om een nieuwe versie van de Unity-wijzerplaat, genaamd Unity-licht. Het is een analoge wijzerplaat waarbij de kleuren die horen bij deze viering boveaan zichtbaar zijn. Er is ook een zwart-wit versie beschikbaar en je kan kiezen tussen schermvullend of rond.

Om de nieuwe wijzerplaat te gebruiken, heb je minimaal iOS 15.2 en watchOS 8.3 nodig. Dat zijn de huidige versies van de software-updates. Je hoeft dus niet te wachten op watchOS 8.4 en iOS 15.3 die vermoedelijk later deze week beschikbaar komen. Hou er rekening mee dat de wijzerplaat alleen beschikbaar is op de Apple Watch SE, Apple Watch Series 4 en nieuwer.

Black Unity-wallpapers voor iPhone, iPad en Mac

Apple heeft ook nog een drietal wallpapers beschikbaar gesteld voor de iPhone, iPad en Mac. De wallpapers bestaan uit de kleuren groen, geel, rood en zwart, die als een soort lichtflitsen van linksonder naar rechtsboven op het scherm verschijnen.

Bekijk ze hier: