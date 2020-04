Look Around is Apple's variant op Google Street View. Het is te vinden in iOS 13 en nieuwer. Hoe gebruik je dit en wat heb je eraan? Dat laten we zien in deze tip!

Look Around laat straatbeelden zien

Google Street View is razendpopulair onder mensen die graag even kijken naar het straatbeeld van een locatie. Apple heeft met Look Around in de Kaarten-app een soortgelijke functie. Dit moet je weten om het te gebruiken!

Look Around: welke locaties?

Om het te gebruiken zul je eerst een geschikte locatie moeten opzoeken. Momenteel gaat het om steden in de Verenigde Staten waar Apple al foto’s in hoge resolutie heeft gemaakt. In 2020 zijn landen buiten de VS aan de beurt.

Deze steden hebben al Look Around:

San Francisco

Las Vegas

Honolulu en Oahu

New York City

Houston

Boston

Philadelphia

Washington D.C.

Los Angeles

Chicago

Chicago is nieuwste toevoeging: daar kwam Look Around in de week van 20 april beschikbaar.

Look Around herkennen in Apple Kaarten

Als je naar een locatie zoekt zal Apple je met een grijs balkje attenderen dat er Look Around beschikbaar is. Als je Street View al wel eens hebt gebruikt, zal Look Around meteen vertrouwd zijn. het duurt een paar seconden om de straatbeelden te openen, maar vervolgens kun je je vlot en zonder stotteren door de buurt verplaatsen.

Look Around vs. Google Street View

De foto’s zijn scherp en tonen meer detail dan bij Google. Dat is natuurlijk niet zo gek, als je bedenkt dat al het beeldmateriaal van Apple vrij recent is, terwijl Google al sinds 2007 bezig is met het verzamelen van straatbeelden. Destijds was de kwaliteit van de camera’s nog niet zo goed.

Omdat Google een voorsprong heeft is er een groot verschil in beschikbaarheid: Google Street View is in heel veel landen wereldwijd beschikbaar, terwijl Apple Kaarten beperkt is tot de VS.

Look Around in gebruik

Heb je een locatie gevonden waar de functie wordt ondersteund dan tik je op de verrekijker met de tekst ‘Look Around’. Vervolgens kun je op een punt tikken waar je naartoe wilt springen. Apple maakt daarbij grotere sprongen dan Google. Als je wilt kun je met Apple in één keer naar het einde van een straat springen door verderop te tikken. Bij Google ga je vaak maar een vaste afstand vooruit.

Je kunt ook op namen van winkels en bijzondere plekken zien om verder in te zoomen. Ze zijn te herkennen aan icoontjes. Wij zoomden in op de Apple Store in San Francisco.

Privacy en Look Around

Als je op detailniveau kunt rondkijken in een straat, brengt dat ook privacybezwaren met zich mee. Mogelijk staan er mensen of nummerborden in beeld, waardoor anderen kunnen achterhalen dat je op een bepaalde plek bent geweest.

“We beschermen altijd je identiteit en je activiteiten”, aldus Apple-topman Craig Federighi. “Je hoeft geen schakelaar om te zetten om Apple te vragen om je privacy te respecteren, want bij Apple geloven we dat privacy een fundamenteel mensenrecht is.” Gezichten van mensen en nummerborden van auto’s zijn dan ook onscherp gemaakt.

Deze functie werkt alleen op plekken waar auto’s kunnen komen, omdat er gebruik wordt gemaakt van een 360 graden-camera. Je kunt dus niet inzoomen op stranden of virtueel door een park wandelen. Mogelijk komt dat nog in de toekomst.

Wist je dat er ook een makkelijke manier is om je favoriete plekken op te slaan in Apple Kaarten? Dit doe je met de verzamelingen-functie in Kaarten. Hoe je het gebruikt lees je in onze aparte tip.

Bekijk ook Zo maak je in Apple Kaarten verzamelingen van locaties In Apple Kaarten kun je sinds iOS 13 favorieten aanmaken. Ook kun je een verzameling of collectie maken van specifieke locaties, bijvoorbeeld van restaurants die je nog eens wilt proberen of plekken die je op vakantie wilt bezoeken.

Daarnaast heeft Apple al langere tijd kaartfuncties zoals FlyOver waarmee je over een stad kunt vliegen. Op dit gebied vinden minder ontwikkelingen plaats.