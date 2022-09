Nederland kent al een groot aantal streamingdiensten die je via je iPhone, iPad en meer kan kijken. Dit jaar zijn er al twee partijen bij gekomen, namelijk HBO Max en Viaplay. Maar dit najaar komt een andere grote partij daar nog bij. Het gaat om SkyShowtime, wat een samenwerking is tussen de Amerikaanse netwerken Comcast en Paramount Global. In de VS zijn Peacock en Paramount+ bekende diensten, maar in Europa gaan deze twee dus samen onder de naam SkyShowtime.



SkyShowtime dit najaar naar Nederland

Variety meldt vandaag dat de streamingdienst in het vierde kwartaal van 2022 naar Nederland komt. De eerste uitbreiding in Europa is op 20 september in Denemarken, Finland, Noorwegen en Zweden. De uitrol in de rest van Europa zal tot het eerste kwartaal van 2023 duren. Het is nog niet bekend wanneer SkyShowtime in Nederland precies van start gaat, maar het is dus ergens in oktober tot en met december. De prijs is op dit moment nog niet bekend.

Al eerder waren er duidelijke aanwijzingen dat de streamingdienst naar Nederland zou komen, maar nu is er dus ook een wat meer concrete planning. De streamingdienst bevat content van onder andere Universal Pictures, Paramount Pictures, DreamWorks, Sky Studios en Nickelodeon. Bekende grote titels die bij de streamingdienst te zien zullen zijn, zijn de nieuwste films als Top Gun: Maverick en Jurassic World Dominion, maar ook klassiekers als Indiana Jones, Jaws, The Wolf of Wall Street en Star Trek. Dergelijke films en series zijn in Nederland nu nog te zien bij veel andere streamingdiensten, waaronder Amazon Prime Video, Netflix en Videoland.

De komst van SkyShowtime betekent dus dat veel films en series van huidige streamingdiensten verdwijnen, waardoor je je dus weer op een extra dienst moet abonneren om de films en series te kunnen kijken. Hoe de app er precies uit gaat zien is nog niet bekend, maar dergelijke diensten hebben vaak een app voor zowel iPhone, iPad als Apple TV. We verwachten dat dat voor SkyShowtime ook het geval zal zijn.