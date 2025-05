Apple zou jarenlang in het geheim hebben gewerkt aan een satellietnetwerk voor thuisinternet, in samenwerking met Boeing. Uiteindelijk werd het project echter stopgezet en nooit officieel aangekondigd.

Apple heeft in het geheim jarenlang gewerkt aan een ambitieuze internetdienst via satellieten, zo meldt The Information. Onder de codenaam Project Eagle wilde Apple thuisinternet aanbieden via de ruimte, zonder afhankelijk te zijn van telecomproviders. Het plan deed denken aan wat we nu kennen van Starlink, maar werd uiteindelijk geschrapt voordat het publiek er iets van zag. Zo kwam Apple’s eigen netwerk letterlijk en figuurlijk nooit van de grond.

Apple’s geheime internetplannen

Volgens een recent rapport van The Information begon Apple al in 2015 gesprekken met Boeing over een ambitieus plan: het lanceren van duizenden satellieten om draadloos internet rechtstreeks vanuit de ruimte aan te bieden. De bedoeling was dat dit signaal niet alleen iPhones, maar ook andere Apple-apparaten zou bereiken. Apple ontwikkelde zelfs speciale antennes die gebruikers aan hun raam konden bevestigen om het internetsignaal door het hele huis te verspreiden.

Het achterliggende idee hierachter was dat Apple minder afhankelijk wilde zijn van telecomproviders en streefde naar een nog nauwere integratie tussen hardware, software én connectiviteit. Volgens ingewijden beschouwde Apple de providers als “noodzakelijke maar lastige schakels” die de ultieme iPhone-ervaring in de weg stonden.

Apple heeft veel geïnvesteerd in satteliettechnologie

Apple investeerde zo’n $36 miljoen in een testfaciliteit in El Segundo, Californië, waar het concept van Project Eagle verder werd uitgewerkt. De lancering stond gepland voor 2019, maar op het laatste moment besloot CEO Tim Cook het project stil te leggen. Hij maakte zich zorgen over de impact op de relatie met telecomproviders wereldwijd én over de enorme kosten, zonder een duidelijk verdienmodel op korte termijn.

Toch gaf Apple het idee niet meteen op. In 2018 werden gesprekken gevoerd met OneWeb, een satellietinternetbedrijf, over een mogelijke samenwerking of investering. Maar ook dat initiatief strandde toen bleek dat het project een prijskaartje van maar liefst $30 tot $40 miljard zou hebben. Daarmee verdween ook dit plan in de ijskast.

Gaat Apple alsnog ooit de lucht in?

Hoewel Project Eagle uiteindelijk nooit van de grond kwam, maakt het wel duidelijk dat Apple serieus kijkt naar manieren om zijn ecosysteem verder te versterken en onafhankelijker te maken. Vergelijk het met de overstap naar Apple Silicon: een eigen chiparchitectuur die inmiddels de standaard is voor iPhones, iPads en Macs. Een eigen internetdienst via satelliet zou naadloos aansluiten bij die strategie – minder afhankelijkheid van externe partijen en meer regie over de volledige gebruikerservaring.

Bovendien heeft Apple inmiddels al een eerste stap gezet richting satelliettechnologie. Zo ondersteunen recente iPhones al satellietcommunicatie voor noodgevallen, wat laat zien dat de ambities op dit vlak springlevend zijn.

