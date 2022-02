Update 14:00 uur: Inmiddels is er meer bekend over de organisatie en de financier achter deze actie. Deze blijkt nauwe banden te hebben met Fortress Investments, een hedge fund dat eerder een schikking met Apple sloot in een patentzaak. Fortress Investments krijgt bij uitkering maximaal 25% van het geclaimde bedrag, in ruil voor het financieren van een juridische claim.

Voorzitter Alexander Klöpping blijkt volgens documenten van de stichting €50.000 plus onkostenvergoeding te ontvangen voor zijn werkzaamheden. Dit geld zal het eerste jaar worden gedoneerd aan onderzoeksplatform Follow the Money. In het tweede jaar ontvangt Klöpping €15.000. De twee andere bestuursleden ontvangen €14.000 voor hun werkzaamheden.

Tweakers legt de link met Fortress Investments bloot. Die hebben al eens eerder gesetteld met Apple, over patenten. https://t.co/aqLuvLDO99 Kortom: dit gaat niet over consumenten, achter schermen is dit een Amerikaans steekspel. Wie laat zich hier voor welk karretje spannen? https://t.co/iABvzOBHOG — Simon Hania (@simonhania) February 14, 2022

Stichting App Stores Claims

Apple en Google rekenen tot 30 procent commissie voor aankopen in appwinkels. Appontwikkelaars zijn gedwongen deze kosten door te berekenen aan klanten, waardoor consumenten eigenlijk te veel betalen. Alexander Klöpping wil deze kosten terughalen bij Apple en Google en dient onder de naam BIG TECH. FAIR PLAY een claim in van 1 miljard euro. Klöpping speelt daarmee in op het langer bestaande sentiment dat techgiganten zoals Apple een monopoliepositie hebben. Appontwikkelaars zijn gedwongen om gebruik te maken van de winkel en het betaalsysteem van Apple om apps te kunnen aanbieden.



Eerder leidden dergelijke claims in verschillende landen tot onderzoeken, maar echte maatregelen zijn nog niet op brede schaal genomen. Wel was Nederland de afgelopen weken in het nieuws omdat de ACM een boete wist op te leggen , zolang Apple niet meerdere betaalsystemen voor datingapps toestaat in Nederland. Die uitspraak geldt echter alleen voor datingapps en alleen in Nederland. Een algemene versoepeling van het beleid is er nog niet.

Klöpping wil Nederland nu opnieuw op de kaart zetten door een claim in te dienen. Door de commissie van 30 procent “betaal je als consument ook veel te veel”, zegt hij in het FD (paywall). Apple en Google verdienen miljarden dollars per jaar aan commissie. Terwijl Apple regelmatig meldt hoeveel geld er aan ontwikkelaars is uitgekeerd en hoeveel banen zijn gecreëerd dankzij de App Store, blijft onderbelicht hoeveel geld Apple eigenlijk zelf verdient dankzij de strikte controle. Ontwikkelaars weten niet wie hun betalende klanten zijn.

Apple en Google gebruiken de betaalde commissie om hun appwinkels in te lucht te houden, maar veel mensen zijn van mening dat 30% te veel is. Interessant in dit verband is dat Blendle zelf ook 30% in rekening bracht bij uitgevers voor de verkoop van kranten- en tijdschriftartikelen.

‘1 miljard te veel betaald’

De stichting van Klöpping heeft nu laten berekenen hoeveel Nederlandse consumenten de afgelopen jaren aan commissie hebben betaald. Het zou gaan om 1 miljard euro. Dit bedrag wil de stichting terugvorderen via collectieve acties. Consumenten kunnen zich kosteloos aanmelden. Het bestuur van de stichting bestaat naast boegbeeld Alexander Klöpping uit mededingingsadvocaat Jan-Koen Sluijs en hogeschooldocent en oud TVM-directeur Martijn Kammijer. Klöpping is mede-oprichter van de krantenkiosk Blendle maar trok zich in januari 2021 terug. Een halfjaar eerder was Blendle verkocht aan een Frans bedrijf.

‘Praten met Apple’

Door gesprekken te voeren met Apple en Google denkt de stichting de bedrijven bewust te maken van hun gedrag, zodat ze een oplossing kunnen vinden zonder dat er een rechtszaak aan te pas komt. Of dat lukt is nog maar de vraag: consumenten hebben bij hun aankoop ingestemd met de prijs en de voorwaarden. En ook voor ontwikkelaars geldt dat ze akkoord zijn gegaan met de voorwaarden van de App Store. Ze hadden er ook voor kunnen kiezen géén iOS-apps te ontwikkelen. Daarnaast is het nog maar de vraag hoe gemakkelijk Apple over te halen is om in gesprek te gaan met een stichting uit Nederland, die geen formele bevoegdheden heeft zoals ACM.

Twee massaclaims in voorbereiding

Behalve App Stores Claims is er ook een andere stichting bezig met een massaclaim tegen Apple in Nederland. Deze stichting Right to Consumer Justice heeft een Amerikaanse advocaat als voorzitter. Er zou nog een andere stichting zijn die ook een claim wil indienen. De rechter moet bepalen welke van de twee de strijd mag aangaan.

Bekijk ook ACM oordeelt: Apple voldoet niet aan de eisen voor alternatieve betaalmethode, krijgt miljoenenboete Apple wil voldoen aan de uitspraak van de Nederlandse Autoriteit Consument en Markt (ACM) om alternatieve betaalmethoden toe te staan voor dating-apps. Maar ondertussen gaan ze wel in beroep tegen de uitspraak. Nu concludeert de ACM dat Apple niet voldoet aan de gestelde eisen, met boetes tot gevolg.

Foto’s: Stella Bergsma via Blendle-beeldbank