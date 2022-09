Apple is gestopt met het promoten van de Nike+ Apple Watch-editie. Voortaan zijn de Nike-bandjes te combineren met alle Series 8-horlogekasten in aluminium en staal en zijn de wijzerplaten voor iedereen te gebruiken.

Geen speciale Apple Watch Nike+ meer?

De beslissing om de wijzerplaten voortaan aan iedereen beschikbaar te stellen, wekte verwondering op. Het was immers een van de belangrijkste redenen om voor een Nike+ Apple Watch te kiezen. De exclusiviteit lijkt nu voorbij en het zou te maken kunnen hebben met een gewijzigde strategie. In plaats van het promoten van de Apple Watch Nike+ als een ‘exclusieve’ collectie naast de normale modellen kun je nu elke Apple Watch Series 8 combineren met een Nike-bandje. Blader je naar Apple’s webpagina over Nike+, dan krijg je een uitleg over de wijzerplaten en de Nike Run Club-app en de mogelijkheid om bandjes te shoppen. Maar een vermelding van de speciale modellen voor Series 7 en SE is er niet meer. En dat is eigenlijk goed nieuws voor iedereen. Alle componenten zijn nu namelijk gewoon los verkrijgbaar.



Voorheen: speciale verpakking, leuke extra’s

Bij de Apple Watch Series 7 verkocht Apple nog de aluminium Nike+ editie. Deze was exact gelijk aan de normale versie, maar was in slechts twee ‘basiskleuren’ verkrijgbaar: Sterrenlicht en Middernacht (geen rood, blauw en groen). Je was verplicht het te combineren met een van de Nike+ bandjes: de modellen met gaatjes of de badstof-achtige Sport Loop. Als extraatje kreeg je de speciale wijzerplaten en de voorgeïnstalleerde Nike Run Club-app , zodat je meteen kon gaan sporten.

Bij de Series 8 heeft Apple de verplichting om uit twee kleuren horlogekast te kiezen laten vallen, zo blijkt uit de recente foto hieronder. Je kunt ook de rode horlogekast combineren met een rood Nike-bandje of kiezen voor een horlogekast van roestvrij staal.

Het is nog steeds mogelijk om een Nike+ samen te stellen, maar de ervaring is heel anders: je kiest een horlogekast uit de Series 8 en combineert dit met een van de Nike+ bandjes. Maar je krijgt waarschijnlijk geen speciale zwarte verpakking met Nike+ logo meer. Het heeft wellicht te maken met de introductie van de Apple Watch Ultra, die ook op sporters is gericht. Daarmee is ook een andere speciale uitvoering verdwenen, namelijk de Apple Watch Edition.

Bekijk ook Dit is de Apple Watch Ultra: de extra grote smartwatch voor sporters Apple heeft de Apple Watch Ultra aangekondigd, de nieuwe grotere Apple Watch voor sporters. Er zitten exclusieve functies in, het design is aangepast en het scherm is groter. Je leest hier alles wat je moet weten over de nieuwe Apple Watch Ultra.

Nike+ wijzerplaten nu voor iedereen

Dat Apple stopt met het presenteren van de Nike+ collectie als apart model, heeft voor gebruikers ook een positieve kant. Alle wijzerplaten zijn niet meer exclusief. Je kunt ze vanaf watchOS 9 op elke Apple Watch gebruiken. Het gaat dan om wijzerplaten als Bounce, Compact, Digital en Hybrid. Elke Apple Watch met watchOS 9 is er geschikt voor. Je kunt deze update vanaf aanstaande maandag 12 september downloaden op je Apple Watch Series 4 of nieuwer.

Nike bracht dit jaar wel weer een nieuwe reeks Apple Watch-bandjes uit. Bij het Geweven sportbandje (Sport Loop) van €49,- is er nu gekozen voor ingeweven strepen. Alle eerdere kleuren zijn verdwenen en ingeruild voor deze nieuwe kleurcombinaties:

Vlierbes

Stormblauw

Middernacht

Sterrenlicht

Rood

En het Sportbandje van €49,- met gaatjes is er nu in: