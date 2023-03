Apple Music Classical is een app waarmee je klassieke muziek kunt luisteren. Alles wat je wilt weten over Apple Music Classical, inclusief releasedatum en wat het kost om er gebruik van te maken, lees je hier!

Veelgestelde vragen over Apple Music Classical

Jij hebt een vraag over Apple Music Classical, wij hebben het antwoord! Althans, dat hopen we: in deze FAQ behandelen we allerlei vragen die rondom Apple’s nieuwe klassieke muziekdienst kunnen opduiken. Wanneer begint het? Wat is de audiokwaliteit? Wat kost het? En nog veel meer:

Apple Classical in het kort

Dit zijn de belangrijkste eigenschappen van Apple Classical:

Aangekondigd op 9 maart 2023

Officiële start op 28 maart 2023

Gratis inbegrepen bij Apple Music-abonnement

Optioneel te installeren als losse iPhone-app, later ook voor Android

Aparte app van Apple, naast de normale Apple Music-app

Ontstaan uit een overname van Primephonic in augustus 2021

Eenvoudig klassieke muziekstukken vinden op basis van componist, dirigent, catalogusnummer en meer

#1 Wanneer komt Apple Music Classical beschikbaar?

Je kunt nu alvast de app in pre-order bestellen. Dit is gratis. Op het moment van de officiële release zal de app dan automatisch op je iphone worden geïnstalleerd. De release vindt plaats op 28 maart 2023.

#2 Komt Apple Music Classical ook naar Nederland en België?

Ja, de app komt meteen beschikbaar in meerdere landen, waaronder Nederland en België.

#3 Hoe kan ik luisteren naar Apple Music Classical?

De nieuwe muziekdienst is te beluisteren via de speciale iPhone-app. Je het hiervoor iOS 15.4 of nieuwer nodig. Het is nog niet mogelijk om via andere apparaten te luisteren. Later volgt wel een Android-app en mogelijk ook een app voor iPad en Mac.

#4 Wat kost Apple Music Classical?

Apple Music Classical is gratis te beluisteren als je abonnee van Apple Music bent. dit kost €5,99 voor een individueel lidmaatschap. Het is niet mogelijk om je alleen te abonneren op de klassieke muziek. Ben je nog geen abonnee, dan kun je je gemakkelijk aanmelden.

#5 Hoeveel nummers zijn er beschikbaar?

Volgens Apple gaat het om de grootste verzameling klassieke muziek ter wereld met ruim 5 miljoen nummers en werken, van nieuwe stukken tot bekroonde meesterwerken.

En er zijn duizenden exclusieve albums voorhanden.

#6 In welke geluidskwaliteit kan ik de nummers luisteren?

Apple heeft gekozen voor de hoogst mogelijke geluidskwaliteit: tot 192 kHz/24-bit Hi-Res Lossless. Ook zijn er duizenden opnames in ruimtelijke audio.

#7 Welke extra’s biedt Apple?

Apple belooft volledige en accurate metadata, zodat je precies weet naar welk werk en naar welke artiest je luistert. Ook zijn er duizenden redactionele opmerkingen, waaronder biografieën over componisten en beschrijvingen van belangrijke werken. Dus ook als je nog geen kenner van klassieke muziek bent, kun je toch je weg vinden.

Daarnaast heeft Apple eigen artwork laten maken, zoals digitale portretten van beroemde componisten. Hiervoor heeft Apple kunstenaars ingeschakeld, die zich hebben gebaseerd op de kleurenpaletten en artistieke invloeden uit de desbetreffende periode.

#8 Waarom een aparte dienst voor klassieke muziek?

Bij klassieke muziek worden er heel andere eisen gesteld aan een app. Vooral het zoeken verloopt heel anders. Je zult vaak zoeken op componist, werk, dirigent of catalogusnummer om direct specifieke opnames te vinden. Bij popmuziek zul je meestal niet zoeken op componist of dirigent, maar op uitvoerend muzikant. Je kunt met de normale Apple Music-app dan ook niet zo goed uit de voeten als je liefhebber van klassieke muziek bent. Zeker omdat er vaak meerdere uitvoeringen van hetzelfde nummer zijn, door verschillende orkesten. En één orkest kan het nummer ook op verschillende momenten en in verschillende concertzalen hebben gespeeld. Dit maakt het zoeken naar klassieke muziek heel anders.

Een ander punt is dat je klassieke muziekstukken vaak in een vaste volgorde luistert. Het shufflen van nummers is minder gebruikelijk en als je bijvoorbeeld een lange opera afspeelt wil je dat dit zonder pauzes (gapless) tussen de nummers gebeurt.

#9 Hoe is Apple Music Classical ontstaan?

Deze klassieke muziekdienst is uit de overname van Primephonic, een Nederlandse dienst die gespecialiseerd was in klassieke muziek. Apple beloofde na de overname dat de techniek en interface gebruikt zou worden voor een nieuwe app. Nu is het eindelijk zover en kunnen we zien hoe de Apple Music Classical-app eruit ziet.

Hieronder zie je de interface van de voormalige Primephonic-app:

#10 Apple Classical klinkt bekend, hoe zit dat?

De naam ‘Apple Classical’ is al meermaals uitgelekt, onder andere via de code van beta’s en in de Android-versie van de Apple Music-app. Toen was nog sprake van ‘Apple Classical’, met diverse teksten die als melding op het scherm zouden verschijnen. De privacyvoorwaarden noemden ook al Apple Classical. De bijbehorende app is echter nooit in de beta’s verschenen. Apple heeft uiteindelijk gekozen woor de wat langere naam Apple Music Classical.

#11 Is Apple Music Classical uniek?

Er waren al langer klassieke muziekdiensten zoals Idagio en het eerder genoemde Primephonic, dat door Apple is overgenomen. Ook zijn er speciale radiozenders zoals NPO Radio 4 en Classic FM, soms met eigen app. Heel veel aanbod is er echter niet. Je leest er meer over in onze gids over apps voor klassieke muziek.

Bekijk ook Klassieke muziek luisteren met iPhone en Apple Music Klassieke muziek luisteren doe je met Apple Music of met speciale apps zoals Idagio op de iPhone. Deze gids legt uit met welke bijzonderheden je rekening moet houden bij het luisteren, importeren en taggen van klassieke muziek in de Muziek-app in macOS en het doorzoeken van Apple Music.

Wat dat betreft is Apple’s klassieke muziekdienst behoorlijk uniek, want concurrenten zoals Spotify en Amazon Prime Music hebben geen speciale apps voor klassieke muziek.

#12 Hoe blijf ik op de hoogte van klassieke muziek?

Apple belooft dat er nauw met bekende klassieke musici en muziekinstellingen wordt samengewerkt, om luisteraars exclusieve content te bieden. Via @appleclassical blijf je op de hoogte van nieuwe releases en updates.

#13 Waarom ziet de app er zo anders uit?

Als je de Apple Music Classical-app opent zul je een aantal verschillen zien met de normale Muziek-app. Er is bijvoorbeeld geen tabblad voor radiostations en de zoekfunctie werkt anders. Ook zijn er geen songteksten en is er gebruik gemaakt van een ander lettertype, namelijk Apple’s New York in plaats van San Francisco Pro.