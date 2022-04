In de iOS 15.5 beta zijn hints gevonden dat Bancontact met Apple Pay binnenkort ondersteund wordt. Voor Belgische iPhone-gebruikers is dat een mooie opsteker, want het betekent dat je binnenkort op veel meer plekken kunt betalen met Apple Pay.

Wat is Bancontact?

Bancontact is de Belgische variant van het Nederlandse iDeal. Het werkt op dezelfde manier: tijdens het online shoppen kies je bij het afrekenen voor Bancontact van je eigen bank. Vervolgens word je doorgeleid naar de betaalomgeving van je bank, waar je op de vertrouwde wijze kunt inloggen en afrekenen met je pincode en/of identifier. De meeste Payment Service Providers (zoals Mollie) bieden Bancontact en dat betekent dat je bij het doen van een online aankoop straks ook met Apple Pay kunt betalen en bij betaalterminals met Bancontact probleemloos kunt afrekenen.



Bancontact fuseerde in 2018 met de Belgische tak van Payconiq en staat sindsdien bekend onder de naam Bancontact Payconiq Company. Tot nu toe schoof het bedrijf vooral de eigen betaalmethode Payconiq naar voren, dat in België veel wordt gebruikt maar in Nederland alweer is opgedoekt wegens te weinig belangstelling. Bancontact Payconiq Company heeft alle grote Belgische banken als grootaandeelhouder: KBC, BNP, Belfius, ING én AXA doen eraan mee.

Toen Apple Pay in 2018 van start ging in België deden er nog maar drie banken mee. Je moest beschikken over een betaalpas (Maestro) of een creditcard (Mastercard, Visa). Andere soorten bankpassen werden nog niet ondersteund. Die situatie is hetzelfde gebleven tot nu toe, want met de komst van Bancontact kun je op meer plekken terecht. Wel moet je nog steeds beschikken over een bankpas van een van de ondersteunde banken.

Hoe zit het met Apple Pay in België?

Als je de lijst van deelnemende Apple Pay-banken in België bekijkt, is dat nogal indrukwekkend. Maar het zijn lang niet allemaal typisch Belgische banken met een eigen kantorennetwerk:

AION NV/SA

Bank of America

BNP Paribas Fortis

Bunq

Buy Way

Curve

Emburse

Fintro

Hello bank!

iCard

ING

KBC

Lydia

Monese

N26

Payhawk

Payquicker

Paysend

Paysera

Revolut

SumUp

SWAN

Viva Wallet

Wise

ZEN.COM

Leg je dit naast de top 10 van Belgische banken, dan is er eigenlijk maar weinig overlap:

BNP Paribas Fortis

KBC

Belfius

ING

Argenta

AXA

Crelan

Bpost Bank

Beobank

Fintro

De vetgedrukte banken doen mee aan Apple Pay. Vrijwel elke Belgische bank en elke winkel in België biedt ondersteuning voor Bancontact. Het lijkt ons echter sterk dat daarmee Apple Pay in één klap beschikbaar komt bij alle Belgische banken, zoals een van onze lezers suggereerde.