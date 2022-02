Er is weer goed nieuws voor Nederlandse HomePod-gebruikers. Na de komst van de Nederlandse Siri in de 15.2-update, werkt ook de stemherkenning op de HomePod in het Nederlands, zo ontdekte iCulture. Dat maakt de HomePod en HomePod mini een stuk bruikbaarder voor meerdere personen in huis.

De HomePod en HomePod mini zijn meer dan alleen speakers om muziek mee te luisteren. Dankzij de persoonlijke verzoeken op de HomePod kun je Siri ook gebruiken om berichten te versturen, je agenda op te vragen en meer. In dit geval komt de stemherkenning van pas. Dankzij de toevoeging van de Nederlandse stemherkenning op de HomePod en HomePod mini kan iedereen in huis zijn eigen account gebruiken. De ondersteuning van stemherkenning is ontdekt door iCulture naar aanleiding van meerdere lezerstips.



Nederlandse stemherkenning op de HomePod

Na het installeren van de nieuwste beta van iOS 15.4 en de beta van HomePod software-update 15.4, zagen we dat de melding “Stemherkenning niet beschikbaar” bij de instellingen voor persoonlijke verzoeken niet meer aanwezig is. Voorheen kreeg je bij het gebruik van Nederlandse Siri ook een scherm waarin uitgelegd wordt dat je een door Siri ondersteunende taal moet kiezen om stemherkenning te kunnen gebruiken. In iOS 15.4 is dat vervangen door een introductiescherm over hoe stemherkenning op de HomePod werkt, ook dus gewoon in combinatie met Nederlandse Siri.



Het scherm voor stemherkenning in iOS 15.3.1 (links) en iOS 15.4 (rechts).

In de praktijk betekent dit dus dat de HomePod en HomePod mini weet wie er tegen praat. Iedereen die deel uitmaakt van het HomeKit-huis, kan berichten sturen, agenda-informatie opvragen, herinneringen aanmaken, persoonlijke muziekverzoeken doen en meer, allemaal met zijn of haar eigen account. De HomePod gebruikt daarvoor het Siri-stemprofiel van de iPhone. Je iPhone gebruikt dit ook voor het activeren van het Hé Siri-commando op je iPhone zelf. De iPhone van de eigenaar moet ook in huis aanwezig zijn om de functie te kunnen gebruiken. Dit betekent dus dat niet meer zomaar iedereen in huis een bericht kan sturen uit naam van de hoofdgebruiker van de HomePod. Dit was voorheen wel het geval. Wil iemand in huis bijvoorbeeld een bericht sturen waarvan de HomePod met de 15.4-update de stem niet kent, dan zegt Siri dat het versturen van een bericht niet mogelijk is. Siri zegt dan dat hij niet weet wie je bent.

Het is eenvoudig te checken ff de Nederlandse stemherkenning op de HomePod bij jou werkt. Vraag simpelweg aan Siri op de HomePod “Hé Siri, wie ben ik”. Met HomePod software-versie 15.3 zegt de HomePod (mini) “Ik weet niet met wie ik spreek”. In iOS 15.4 en HomePod software-versie 15.4 zegt Siri “Je klinkt als [naam van de gebruiker]”.



Persoonlijke verzoeken: links geen stemherkenning in het Nederlands (iOS 15.3.1) vs rechts wél stemherkenning in het Nederlands (iOS 15.4)

Zo activeer je de stemherkenning

Om de Nederlandse stemherkenning op de HomePod te kunnen gebruiken, heb je een aantal dingen nodig. Allereerst moet de HomePod of HomePod mini draaien op software-update 15.4. Deze is nu nog alleen als beta beschikbaar. Het benodigde betaprofiel is niet zomaar als download bij Apple beschikbaar. Daarnaast is ook de beta van iOS 15.4 nodig, omdat het Siri-profiel van de iPhone gebruikt wordt. Voldoe je aan de eisen, dan kun je het inschakelen door in de Woning-app linksboven op het huisje te tikken en te kiezen voor Woninginstellingen. Vervolgens tik je op je eigen naam en zet je Herken mijn stem aan. Iedere gebruiker van de HomePod of HomePod mini in huis moet aan de eisen voldoen en deze stappen doorlopen.

Heb je geen beschikking tot de beta’s? Dan moet je nog even geduld hebben. De release van iOS 15.4 en andere updates is waarschijnlijk over een aantal weken, in de eerste helft van maart.

Met deze toevoeging van de Nederlandse stemherkenning op de HomePod, lijkt Apple zich verder voor te bereiden op de komst van de HomePod mini in Nederland. Officieel wordt de speaker nog niet in Nederland verkocht. Wel zijn er enkele Nederlandse winkeliers die de speaker op eigen initiatief hebben geïmporteerd en verkopen. Wil je niet wachten op de officiële release, dan kun je nu dus al bij een aantal winkels terecht. Doordat het om geïmporteerde exemplaren gaat, ligt de prijs doorgaans iets hoger. We verwachten dat Apple de HomePod mini ergens dit voorjaar officieel in Nederland uitbrengt. Vermoedelijk wordt de release aangekondigd tijdens het maart 2022-event.