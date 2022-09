Welke producten gaat Apple in 2023 uitbrengen? We delen in grote lijnen onze verwachtingen voor de nieuwe Apple-producten die in 2023 gaan verschijnen!

Terwijl nog niet alle Apple-producten van 2022 zijn aangekondigd blikken we alweer vooruit naar het komende jaar. Er staan heel wat producten op de planning, als we de geruchtenmolen mogen geloven. Maar er zijn ook zekerheden: elk jaar komen er nieuwe iPhones en een nieuwe Apple Watch uit en we kunnen ook wel weer rekenen op updates van de verschillende iPad-modellen. Welke aankondigingen voor 2023 springen er wat ons betreft uit? We zetten ze voor je op een rijtje!

Verwachte Apple-producten in 2023

Apple heeft voor 2023 een flinke rij producten op de planning staan, genoeg om naar uit te kijken! Dit zijn de producten die we in 2023 kunnen verwachten.

iPhone 15

Verwacht in: september 2023

Zoals elk jaar verwachten we dat Apple in september nieuwe iPhones uitbrengt. Over de iPhone 15-modellen wordt gezegd dat ze allemaal beschikken over een Dynamic Island, als vervanger van de notch. Ook zou er sprake zijn van een nieuw design, aangezien Apple elke drie jaar aan het uiterlijk heeft gesleuteld. Dat gebeurde in 2014, 2017 en 2020 en het zou dan in 2023 opnieuw tijd zijn voor een nieuw design. Verder zou Apple de grootste en duurste uitvoering een andere naam willen geven: iPhone 15 Ultra. Deze krijgt dan mogelijk ook betere specs. De line-up van iPhones in 2023 zou er dan als volgt uit zien:

Apple Watch Series 9

Verwacht in: september 2023

Een andere zekerheid die we hebben is dat er een opvolger komt voor de Apple Watch Series 8. Ook voor dit product geldt, dat er elk jaar wel weer iets te verbeteren valt. Of dit ook geldt voor de Apple Watch Ultra is nog zeer de vraag. Het is mogelijk dat Apple bij dit duurdere model kiest voor een langere updatecyclus, bijvoorbeeld elke twee jaar. Veel informatie over mogelijke nieuwe functies is er nog niet. Apple zou bepaalde functies uit de Ultra kunnen overhevelen naar de Series 9, zoals Bluetooth 5.3, extra nauwkeurige GPS op twee frequenties, verhoogde helderheid en satellietfunctionaliteit. Ook zou 5G op de Apple Watch geïntroduceerd kunnen worden; niet omdat de snelheid nodig is, maar voor beter bereik. Qua chip zou Apple met de S9 kunnen overstappen naar een 4 nanometer-proces, wat meer efficiency en aan langere batterijduur teweeg brengt.

Reality Pro-headset Verwacht in: de loop van 2023

Misschien wel het meest spannende product van het jaar wordt de mixed reality-headset, die Apple volgens geruchten al vroeg in het jaar gaat onthullen. Het gaat hier om een eerste, dure versie die vooral gericht is op early adopters en ontwikkelaars. Apple zou volgens analist Ming-Chi Kuo in januari een event willen organiseren om de headset aan te kondigen. Of ‘ie daarna ook meteen verkrijgbaar is, is nog even afwachten. We verwachten eerder dat het nog een paar weken of maanden gaat duren voordat je er eentje op je hoofd hebt.

HomePod 2023

Verwacht in: eerste kwartaal 2023

In maart 2021 stopte Apple met de grote HomePod en er leek geen vervolg te komen. Maar inmiddels gloort er toch weer hoop. Apple zou volgens geruchten werken aan een nieuwe grote HomePod, die volgend jaar op de markt komt. Dat beweren althans Mark Gurman en Ming-Chi Kuo, twee geloofwaardige bronnen. Volgens Gurman wordt de nieuwe HomePod net zo groot als het eerste model, maar zit er verbeterde audio in. Ook zou Apple de S8-chip van de Apple Watch Series 8 erin willen stoppen. We kunnen deze nieuwe HomePod in het eerste kwartaal van 2023, belooft Kuo. Er zou ook een nieuwe HomePod mini in de maak zijn. Lees ook onze wensen voor een nieuwe HomePod, waarin we vertellen welke verbeteringen we graag zouden willen zien.

Mac Pro 2023

Verwacht: begin 2023

De huidige Mac Pro stamt alweer uit 2019 en sindsdien is er op Mac-gebied veel veranderd. Er gaan dan ook al een tijdje geruchten dat Apple aan één of meerdere nieuwe modellen werkt, met Apple Silicon én wellicht zelfs nog eentje met Intel-chip. De nieuwere compacte Apple Silicon-versie zou voorzien zijn van een door Apple ontworpen chip, mogelijk de M2 Ultra-chip met een 20-core CPU, een GPU tot wel 64 cores en 64GB of 128GB centraal geheugen.

Daarnaast wordt er gesproken over de M2 Extreme-chip met een 40-core CPU, een GPU met maximaal 128 cores en tenminste 128GB of zelfs 256GB centraal geheugen. Andere specificaties zijn nog niet echt bekend, maar we denken dat het modulaire design van het huidige model behouden blijft. Lees verder in ons artikel over de Mac Pro.

15-inch MacBook Air

Verwacht in: de loop van 2023

Apple zou een 15-inch MacBook Air willen uitbrengen in 2023, zo meldt Mark Gurman van Bloomberg na eerdere geruchten hierover. Deze 15-inch zou in schermformaat vergelijkbaar zijn met de huidige 16-inch MacBook Pro, maar in een dunner en lichter design. De huidige MacBook Air is alleen verkrijgbaar in 13-inch formaat en heeft een juni een nieuw uiterlijk gekregen, waar Apple waarschijnlijk nog wel een tijdje op blijft voortborduren.

Combinatie van HomePod en Apple TV

Verwacht: eind 2023

Apple zou behalve aan een normale HomePod ook nog werken aan een gecombineerd apparaat voor smart homes. Deze combineert een HomePod met een Apple TV en een FaceTime-camera. In april 2021 werd er al over gesproken en destijds werd gezegd dat het voor eind 2023 op de planning stond. Er zitten Apple TV-functies op, zoals het afspelen van video’s en het spelen van games, maar ook functies die je normaal op een slimme speaker vindt zoals muziek afspelen en vragen aan Siri stellen. Daarnaast kun je met de FaceTime-camera videogesprekken voeren. Verdere details zijn schaars, zoals de vorm die zo’n apparaat zou kunnen krijgen. Om over een prijs nog maar te zwijgen.

iMac 2023 met M3-chip

Verwacht in: de loop van 2023

Apple zou werken aan een nieuwe iMac, die voorzien is van een M3 Apple Silicon-chip. Dat zegt althans Mark Gurman in zijn wekelijkse nieuwsbrief. Details over design en grootte zijn nog niet bekendgemaakt. Mogelijk gaat het hier om een iMac Pro van 27-inch, een opvolger van het model dat in 2017 tijdelijk op de markt kwam om de professionele gebruikers gerust te stellen, in afwachting van een nieuwe Mac Pro.

Verdere producten in 2023

Natuurlijk zijn we hiermee nog lang niet compleet, want er staan mogelijk nog veel meer Apple-producten voor 2023 op de rol. Denk daarbij aan:

Nieuwe AirPods Max, met ondersteuning voor muziek in hoge kwaliteit

Standaard iPad 2023, zoals elk jaar het geval is sinds 2017

iPad Pro 2023, mogelijk zelfs in een groter 14-inch formaat

iPad Air 2023, al is het ook mogelijk dat Apple een jaartje overslaat

Is er naast deze aankomende Apple-producten voor 2023 nog een ander product dat je graag hoopt te zien? Laat het ons weten in de reacties!