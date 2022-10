iPhone 11 geen verbinding bij KPN

De provider meldt dat het defecte toestel in veel gevallen is omgeruild voor een iPhone 12 met dezelfde hoeveelheid opslag, maar uiteraard wel met nieuwere features. KPN vergoedt de abonnementskosten vanaf het moment dat de verbindingsproblemen optraden, totdat het vervangende toestel op de deurmat ligt. Het gaat om een kleine groep bezitters van een iPhone 11, die niet of nauwelijks verbinding kunnen maken met het 4G-netwerk van KPN.



In totaal omvat de groep zo’n 100 tot 150 klanten , zo schat een moderator op het KPN-forum. Een deel van hen is al gebeld over een oplossing, een ander deel wacht nog op een telefoontje. KPN belooft deze klanten nog te gaan bellen, voorzover dit uiteraard lukt.

Apple heeft nog niet gereageerd op de verbindingsproblemen en wilde ook niet reageren op vragen van Tweakers hierover. Waarom juist de iPhone 11 last heeft van de verbindingsproblemen bij deze provider, is nog steeds niet duidelijk. Ook klanten van andere aanbieders die op het KPN-netwerk zitten, hebben er last van. Zij zullen bij hun eigen aanbieder moeten aankloppen voor een oplossing.

Wie hoopt op een makkelijke manier te kunnen overstappen naar een nieuw toestel, zal tegen een gesloten deur aanlopen. De upgrade naar een iPhone 12 geldt alleen voor mensen die zich eerder op het KPN-forum hebben gemeld. Ook zakelijke klanten vallen buiten de boot.