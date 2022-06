Sinds 2015 reist Apple met eigen wagens, voetgangers en fietsers de hele wereld rond, uitgerust met camera’s om wegen, omgevingen en nog veel meer vast te leggen. Met het eigen verzamelde kaartmateriaal rolt Apple langzamerhand de vernieuwde versie van Apple Kaarten uit. In 2018 tot 2020 volgde het eerste land (de VS), daarna gevolgd door Ierland, het Verenigd Koninkrijk, Canada en recent nog Duitsland. Je kunt je misschien nog herinneren dat in voorjaar 2021 auto’s van Apple Kaarten door heel Nederland reden. Dit voorjaar en deze zomer wordt er voor Apple Kaarten ook data te voet verzameld in Nederland. Later dit jaar komt al dit verzamelde kaartmateriaal samen, want Apple heeft laten weten dat de compleet vernieuwde Apple Kaarten nog dit jaar naar Nederland en België komt.



Release vernieuwde Apple Kaarten in Nederland en België

Het nieuws werd bekendgemaakt tijdens de WWDC, als onderdeel van wat er nieuw is in Apple Kaarten in iOS 16. Maar de uitrol van de nieuwe Apple Kaarten staat los van iOS 16: de nieuwe kaarten worden via de server uitgerold, dus ook op toestellen die niet op iOS 16 draaien. Behalve Nederland en België heeft Apple nog een aantal andere landen aangekondigd. Al deze landen krijgen later dit jaar de release van de vernieuwde Apple Kaarten:

Nederland

België

Luxemburg

Frankrijk

Israël

Liechtenstein

Monaco

Nieuw-Zeeland

Palestijnse gebieden

Saoedi Arabië

Zwitserland

Bij de landen die al de nieuwe kaarten gekregen hebben, is het verschil in kwaliteit groot. Er is veel meer detail te zien, de navigatie is beter én het brengt een berg aan extra functies. Allereerst worden gebouwen in 3D weergegeven, zodat je een beter zicht hebt op de omgeving. Contouren van gebouwen zijn daardoor beter te herkennen, zodat je je beter kan oriënteren. Het gaat hier alleen om de 3D-weergave van gebouwen, niet om de uitgebreide details van bijvoorbeeld monumenten die Apple per stad uitrolt. Dit is voornamelijk alleen nog in de VS zichtbaar. Ten tweede zorgt de eigen Apple Kaarten voor ondersteuning van Look Around, Apple’s eigen Street View. In bijna alle recente landen die de nieuwe Apple Kaarten kregen, kregen ook deze handige functie.

Een derde belangrijke toevoeging is de ondersteuning van snelheidslimieten. Sinds kort vind je bijvoorbeeld in Duitsland snelheidslimieten in Apple Kaarten, als onderdeel van de uitrol van de vernieuwde kaartmaterialen. Het is nog niet 100% zeker dat de functie ook echt overal in Nederland en België beschikbaar komt, maar de kans is wel erg groot. Of Apple Kaarten ook rekening gaat houden met de wisselende limieten op Nederlandse snelwegen afhankelijk van het moment van de dag, is nog niet duidelijk.

Deze functies worden met de release van de vernieuwde Apple Kaarten in Nederland en België dus ook verwacht:

3D-weergave van gebouwen

Look Around (Street View)

Snelheidslimieten

Een functie die nog niet verwacht wordt, zijn fietsroutes. Apple rolt dit meestal per stad uit. Tot nu toe zijn alleen grote steden in de VS toegevoegd, samen met een paar losse steden in het Verenigd Koninkrijk, Spanje en Canada. Alleen China is in één keer toegevoegd.

Zodra de release van de nieuwe Apple Kaarten in Nederland en België live staat, lees je dat uiteraard op iCulture. Maar dat het dit jaar nog gaat gebeuren, is voor gebruikers van de app in ieder geval alvast goed nieuws.