Op zoek naar een mooi hoesje voor je iPhone 14 of iPhone 14 Plus of een van de andere modellen? Er zijn aanbieders die nú al hoesjes hebben, of die op het punt staan ze uit te brengen. Deze iPhone 14-hoesjes zijn nu alvast verkrijgbaar!

Apple gaat ook voor de iPhone 14-serie weer nieuwe hoesjes uitbrengen. Net als alle andere producten zijn ze wel weer een stuk duurder geworden. Je betaalt nu €59,- per stuk terwijl ze voorheen voor €55,- in de winkel lagen. Voor veel mensen is dit de eerste keuze: ze zijn snel leverbaar en je weet zeker dat ze goed passen.

De iPhone 14 is de nieuwe 6,1-inch iPhone van 2022. Het is de opvolger van de iPhone 13. De iPhone 14 heeft een verbeterde camera voor foto's bij weinig licht en een nieuwe frontcamera. Hij is beschikbaar in vijf kleuren, blauw, paars, middernacht, sterrenlicht en rood. Je kunt kiezen voor een losse iPhone 14 of alles via je provider laten regelen met een iPhone 14 abonnement. Lees meer over de 2022 iPhone line-up.