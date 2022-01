Apple's Beddit-slaapmonitor is niet meer te koop bij Apple. Het product is volledig uitverkocht en het lijkt er niet op dat hij nog snel beschikbaar komt. De kans op een nieuw model lijkt erg klein.

In 2017 nam Apple Beddit over, een fabrikant van een heuse slaapmonitor voor onder je matras. De Beddit-slaapmonitor werkt via een app en blijkbaar zag Apple wel wat in de achterliggende technologie. Sinds de overname is er weinig meer gebeurt met Beddit en nu lijkt het erop dat het einde in zicht is.



‘Apple stopt met Beddit’

De Beddit-slaapmonitor is een langwerpige sensor die je onder je matras legt. Op basis van je bewegingen wordt je slaap geanalyseerd. Hartslag, ademhaling, slaapkamertemperatuur en de luchtvochtigheid wordt allemaal bijgehouden en doorgestuurd naar de Beddit-app. Al die tijd werd de slaapmonitor bij Apple verkocht, maar 9to5Mac ontdekte dat deze in de VS niet meer in de online Apple Store te vinden is. Het lijkt erop dat dat al sinds ongeveer augustus 2021 het geval is, zo ontdekte iCulture.

In Nederland en andere Europese landen staat de Beddit-slaapmonitor nog wel online, maar is hij volledig uitverkocht. In onder andere het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Japan is de Beddit-slaapmonitor nog beschikbaar. Het lijkt onwaarschijnlijk dat er een nieuw model in aantocht is, zoals destijds het geval was toen versie 3.0 niet meer beschikbaar was.

iCulture ontdekte ook dat de website van Beddit al sinds 2019 niet meer lijkt te zijn bijgewerkt, gezien de datum in de footer van de site. De app kreeg zijn laatste update in mei 2021. De update daarvoor is van oktober 2019. Oftewel: het is behoorlijk stil rondom de slaapmeter.

Mocht je in het bezit zijn van de Beddit-slaapmonitor, dan kun je deze nog gewoon blijven gebruiken. De app is ook nog te downloaden.

Sinds de overname heeft Apple de Beddit-slaapmonitor één keer vernieuwd. De Beddit 3.5-slaapmonitor was het meest recente model, dat een iets aangepast design kreeg. Ook werd daarmee ondersteuning van Android stopgezet. Sinds de overname werd al de Beddit-clouddienst gestopt. In 2019 startte er nog wel een betaprogramma voor Beddit, waarmee Apple nieuwe slaapfuncties wilde testen.

Er gaan geruchten dat Apple de slaapfuncties van de Apple Watch wil uitbreiden, mogelijk met de Apple Watch Series 8. De mogelijkheden zijn nu nog behoorlijk beperkt, maar met de expertise van Beddit zou daar verandering in kunnen komen.