Siri op Apple TV in tvOS 16-updates

Apple heeft de Apple TV 4K 2022 aangekondigd, maar daarbij ook nog tussen neus en lippen door een aantal nieuwe functies voor Siri op de Apple TV bekendgemaakt. Het is voor het eerst sinds jaren dat Siri op de Apple TV nieuwe mogelijkheden krijgt. Nieuwe functies in tvOS-updates zijn sowieso schaars, dus deze nieuwe verbeteringen zijn een welkome toevoeging. Sommige van de verbeteringen vinden we al in tvOS 16.1 die binnenkort uit komt, terwijl andere pas later toegevoegd worden.



#1 Nieuw design voor Siri

Beschikbaar in: tvOS 16.1

Allereerst is Siri op de Apple TV opnieuw ontworpen. Het ontwerp is nu vergelijkbaar met dat op de iPad: het bekende Siri-bolletje verschijnt rechtsonder in beeld en de resultaten van je stemopdracht verschijnen in een apart kader daar vlak boven, aan de rechter zijkant van het scherm. Je spraakopdracht verschijnt dus niet meer onderin beeld over de gehele breedte van het scherm. Door dit nieuwe design blijft er meer van het scherm zichtbaar, omdat de compactere Siri-weergave minder ruimte inneemt.

#2 Stemherkenning voor gebruikers

Beschikbaar in: latere tvOS 16-update

De Apple TV ondersteunt meerdere gebruikers, maar Siri weet momenteel helemaal niet wie er aan het kijken is. In een toekomstige tvOS 16-update komt daar verandering in. Vergelijkbaar met de HomePod krijgt Siri op de Apple TV stemherkenning. Je krijgt dan op maat gemaakte suggesties, bijvoorbeeld als je vraagt wat je moet kijken. Ook kun je daarmee de games opstarten met jouw persoonlijke opgeslagen progressie, muziek uit jouw bibliotheek starten en meer. Stemherkenning werkt voor maximaal zes gebruikers.

#3 Hé Siri met AirPods gekoppeld aan Apple TV

Beschikbaar in: tvOS 16.1

Als je je AirPods met de Apple TV gebruikt, kun je Siri straks ook handsfree gebruiken op de Apple TV. Je kunt dan Siri activeren zonder dat je de afstandsbediening nodig hebt. In de instellingen bij Algemeen vind je een knop om deze functie aan of uit te zetten. Dit werkt bij alle AirPods met H1-chip of nieuwer en ook met Beats-hoofdtelefoons en -oortjes met H1-chip.

Listen for “Hey Siri” on AirPods now in Settings under General. pic.twitter.com/qMcFdCsuTS — Sigmund Judge (@sigjudge) October 19, 2022

#4 Meer mogelijkheden voor vragen

Beschikbaar in: tvOS 16.1

Siri kan op de Apple TV nu iets meer vragen en opdrachten beantwoorden. Je kan bijvoorbeeld vragen om de ruisonderdrukking op je AirPods, hoofdtracking, ruimtelijke audio en meer aan of uit te zetten. En bestaande opdrachten worden ook in een nieuwe interface getoond, bijvoorbeeld bij het opvragen van sportuitslagen of wie de acteur in beeld precies is. Bestaande opdrachten zoals het in- en uitschakelen van HomeKit-accessoires, werkt ook gewoon nog steeds (met een nieuwe interface).

#5 Ondersteuning in meer landen

Beschikbaar in: latere tvOS 16-update

Tot slot is Siri op de Apple TV later dit jaar beschikbaar in meer landen. Onlangs zijn al Chili, Finland en Zuid-Afrika toegevoegd en daar komen in een latere tvOS 16-update dit najaar nog Denemarken, Luxemburg en Singapore bij. Ondersteuning voor Nederlands werd al in tvOS 10 toegevoegd en in België kun je sinds tvOS 15.2 Siri op de Apple TV gebruiken.

tvOS 16.1 met onder andere het nieuwe Siri-design, wordt op maandag 24 oktober uitgebracht. De andere functies zoals stemherkenning verwachten we later dit jaar, vermoedelijk in tvOS 16.2.