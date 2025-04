Je kent ze vast wel: de energielabels die je vindt op koelkasten, wasmachines en televisies. Vaak zijn ze op het product geplakt, maar soms ook op de verpakking of als losse flyer in de doos. Vanaf juni zijn dit soort energielabels ook verplicht voor smartphones en tablets. Je vindt daarom binnenkort het bekende energielabel ook bij je iPhone of iPad. Zo ziet een energielabel voor smartphones en tablets eruit.

Energielabel voor smartphones en tablets

De EU heeft regels opgesteld waaraan fabrikanten van smartphones en tablets moeten voldoen als het gaat om energielabels én ecodesign van producten. De energielabel bestaat uit het bekende gekleurde trappetje van A tot en met G, waarbij de zwarte pijl aangeeft in welke categorie het desbetreffende product valt. Maar voor smartphones en tablets geeft het energielabel nog meer informatie. Zo kun je zien hoe lang de batterij mee gaat en wordt er een beoordeling gegeven voor valbestendigheid en repareerbaarheid. Ook de stof- en waterbestendigheid moet op het label aangegeven worden. De EU heeft regels opgesteld hoe de informatie getoond moet worden.

De regels gelden voor smartphones met een touchscreen van 4- tot en met 7-inch. Voor tablets (zogenaamde slate tablets) geldt het voor modellen met een scherm van 7- tot 17,4-inch. Ook moeten de tablets een besturingssysteem draaien dat vergelijkbaar is met die van smartphones. Tablet computers vallen daardoor niet onder deze regel, omdat daar meestal Windows op draait. Die vallen weer onder de regels van personal computers.

Hoe je het energielabel precies op iPhones en iPads terug gaat zien, is nog niet helemaal duidelijk. Vermoedelijk is er op de verpakking zelf te weinig plek, dus Apple zal waarschijnlijk kiezen voor een extra velletje papier in de verpakking. Volgens de EU-richtlijnen moet “elke smartphone of tablet geleverd worden met een geprint label in het vastgestelde format”.

De regels gaan in voor smartphones en tablets die vanaf 20 juni 2025 verkocht worden binnen de EU.

Energielabel in de afbeelding is slechts een voorbeeld

Ook nieuwe ecodesign vereisten

De EU heeft daarnaast regels opgesteld die vallen onder het ecodesign. Fabrikanten moeten hun producten op een bepaalde manier ontwerpen, zodat er rekening gehouden wordt met duurzaamheid. Zo moeten smartphones en tablets bestand zijn tegen vallen en krassen en beschermd zijn tegen stof en water, zodat de levensduur langer wordt. Ook moet er gebruikgemaakt worden van duurzame accu’s, die minimaal 800 oplaadcycli moeten volhouden met een batterijcapaciteit van minimaal 80%. Bij de iPhone 15 en nieuwer voldoet Apple aan die regel: die modellen kunnen 1000 oplaadcycli meedraaien met 80% batterijcapaciteit.

Ook moeten fabrikanten kritieke reserveonderdelen binnen 5 tot 10 werkdagen beschikbaar stellen, gedurende een periode van 7 jaar vanaf het laatste moment dat het product in de EU verkocht is. Ook moeten besturingssystemen voor lange tijd updates krijgen (minimaal vijf jaar) en moeten professionele reparateurs toegang hebben tot de benodigde software om reparaties uit te voeren. Apple voldoet vermoedelijk aan alle regels, mede dankzij het Self Service Repair-programma.