Een opmerkelijke toevoeging in de nieuwste beta van iOS 16: Apple toont het batterijpercentage weer in de statusbalk van iPhones zonder thuisknop. Al in 2017 verdween het batterijpercentage, door de komst van de notch.

Toen Apple in 2017 de iPhone X uitbracht, ging het scherm er qua formaat een stuk op vooruit. Dat kwam doordat er boven en onder het scherm geen zwarte balken meer waren. Alleen de notch, waar de camera en TrueDepth-sensoren voor Face ID in zitten, vind je nog bovenaan het scherm. Maar de notch zorgde er ook voor dat er minder ruimte was voor icoontjes in de statusbalk, met als grootste slachtoffer het batterijpercentage. Na vijf jaar afwezigheid keert deze, met de vijfde beta van iOS 16, weer terug.



Batterijpercentage terug op de iPhone in iOS 16

In het batterij-icoontje laat Apple nu een getal zien, dat weergeeft hoeveel procent er nog in de iPhone-batterij zit. Het percentage verschijnt dus niet naast het batterijtje, maar erin. Dat heeft tot gevolg dat aan het batterij-icoontje zelf niet meer visueel te zien is hoe ver de batterij leeg is. Je kunt het batterijpercentage in de instellingen in- of uitschakelen, net als dat het altijd al kon op iPhones met Touch ID. Op iPhones met thuisknop was het batterijpercentage altijd al zichtbaar.

Gek genoeg is de optie voor het batterijpercentage niet beschikbaar op de iPhone XR, iPhone 11, iPhone 12 mini en iPhone 13 mini. Dat heeft mogelijk te maken met de resolutie van deze displays. Op de mini-toestellen is het getal mogelijk te klein, terwijl de iPhone XR en iPhone 11 een opgeschaalde schermweergave gebruiken.

Op dit moment is er in iOS 15 en ouder een aantal andere manieren om op iPhones met Face ID het batterijpercentage te zien. Bijvoorbeeld door het Bedieningspaneel te openen, maar ook via de Batterijen-widget. Met iOS 16 is het vanaf de vijfde beta weer mogelijk om het percentage altijd te tonen, waardoor je het in één oogopslag kan zien.

Het is nog afwachten of het batterijpercentage het tot de definitieve publieke versie van iOS 16 redt. Omdat het momenteel nog om een beta gaat, kan Apple de weergave nog wijzigen of uiteindelijk helemaal schrappen als het toch niet naar wens is. Wat vind jij ervan dat Apple het batterijpercentage terugbrengt? Ga jij dit inschakelen als het in iOS 16 beschikbaar komt of heb je liever de oude visuele weergave met een leeglopend batterijtje?