iPad Pro 2022: dit is wat we al weten

De iPad Pro is Apple’s krachtigste en meest geavanceerde iPad van de line-up. Bijna ieder jaar brengt Apple een nieuw model uit en ook in 2022 verwachten we weer een nieuwe iPad Pro. De grote vraag is wat Apple aan dit model verandert en verbetert. En wanneer komt de iPad Pro 2022? Je leest hier onze verwachtingen voor de nieuwe iPad Pro van 2022.

iPad Pro 2022 in het kort

Dit zijn de belangrijkste verwachtingen van de iPad Pro 2022:

Opvolger van de iPad Pro 2021

Waarschijnlijk weer in twee formaten: 11- en 12,9-inch

Snelle en krachtige Apple Silicon-chip

iPad zonder thuisknop en met Face ID

Mogelijke verbetering: draadloos opladen

Aangepast ontwerp

Werkt met Apple Pencil, Magic Keyboard en Smart Keyboard

Release in 2022, mogelijk in voorjaar

#1 Design iPad Pro 2022: nieuwe achterkant

Het huidige design van de iPad Pro stamt alweer uit 2018. In de afgelopen drie jaar heeft Apple daar nauwelijks wijzigingen doorgevoerd. Alleen de camerabult is iets groter geworden, maar het ontwerp bestaat nog steeds uit een aluminium plaat met platte zijkanten. Hoewel er aan die zijkanten waarschijnlijk niets gaat veranderen, gaat wel de achterkant er iets anders uit zien. Volgens geruchten krijgt de iPad Pro 2022 een glazen achterkant.

Hoewel we nog niet weten hoe die glazen achterkant er precies uit gaat zien, is het waarschijnlijk dat dit ongeveer hetzelfde is als bij de Pro-modellen van de iPhone het geval is. Verwacht dus een matglazen achterkant die de aluminium behuizing vervangt. De randen van de iPad Pro blijven mogelijk wel van aluminium, al zou ook al gesproken zijn over een iPad van titanium.

Maar waarom zou Apple overstappen van aluminium naar glas? Daarvoor lijkt Apple een goede reden te hebben.

#2 Draadloos opladen naar de iPad

De voornaamste reden waarom Apple over zou stappen naar de glazen achterkant, is om draadloos opladen mogelijk te maken. Voor draadloos opladen is een glazen achterkant vereist, omdat de elektriciteit niet zomaar door aluminium heen gestuurd kan worden. Met ingang van de iPad Pro 2022 zou je dus voor het eerst gebruik kunnen maken van draadloos opladen. Hoewel dit waarschijnlijk wel een stuk langzamer zal zijn dan opladen via een kabel, geeft dit gebruikers wel de mogelijkheid om een extern apparaat aan te sluiten via usb-c én tegelijkertijd op te laden, zonder gebruik van een adapter.

Of Apple ook gebruik gaat maken van MagSafe of dat alleen standaard Qi-opladen mogelijk wordt, is nog niet duidelijk. Wel zou gesproken worden over het omgekeerd opladen. Je zou dan met je iPad Pro bijvoorbeeld draadloos een iPhone of AirPods-case op kunnen laden. Apple zou al jaren aan het experimenteren zijn met deze functie. Het is al mogelijk om je iPhone via de iPad Pro op te laden door een kabel aan te sluiten.

Bekijk ook 'iPad Pro 2022 krijgt draadloos en omgekeerd opladen' Apple werkt aan een nieuwe iPad Pro voor 2022 die geschikt is voor draadloos opladen. Ook omgekeerd opladen is daarmee mogelijk.

#3 Scherm: twee formaten, beide mini-LED?

De iPad Pro 2022 komt waarschijnlijk wederom in twee formaten, namelijk 11-inch en 12,9-inch. Dit zijn de formaten die Apple al sinds 2018 gebruikt en er zijn geen aanwijzingen dat hier snel verandering in komt. Sinds voorjaar 2021 gebruikt Apple op het 12,9-inch model de mini-LED techniek. Dit levert aanzienlijk mooiere kleuren, dieper zwart en hoger contrast op. De beeldkwaliteit is simpelweg een stuk beter. Inmiddels maakt Apple ook op de MacBook Pro-modellen gebruik van mini-LED en het zou zomaar kunnen dat ook het 11-inch model in 2022 de overstap maakt.

Bekijk ook 'Mini-LED komt in 2022 ook naar de 11-inch iPad Pro' Volgens analist Ming-Chi Kuo krijgt de kleinere 11-inch iPad Pro in 2022 ook een Mini-LED scherm. Nu zit het alleen in het 12,9-inch model.

Apple werd na de release van de iPad Pro 2021 gevraagd waarom alleen het 12,9-inch model die schermupdate kreeg. De reden die Apple gaf waarom de 11-inch iPad Pro geen mini-LED kreeg was echter nogal vaag. Het zou vooral te maken hebben gehad met de doelgroep van de 12,9-inch iPad Pro, die vooral creatieve gebruikers trekt waar mini-LED meer voordelen heeft. Maar ook voor het kijken van video’s is mini-LED een fijne verbetering.

#4 Processor: Apple Silicon, maar welke?

Bij de iPad Pro 2021 verraste Apple vriend en vijand: de iPad Pro kreeg een M1-chip, dezelfde chip als in de MacBook Air en 13-inch MacBook Pro. Daarmee kwam de iPad Pro qua specs bijna gelijk te liggen met deze Macs. Inmiddels heeft Apple de snellere M1 Pro en M1 Max-chips uitgebracht voor de nieuwste MacBook Pro’s. Deze zijn een stuk geavanceerder en vooral bedoeld voor de echte pro’s die het beste van het beste willen. Wij vragen ons af of deze chips niet wat teveel van het goede is voor de iPad Pro. Een M2-chip zou een logischere keuze zijn. Deze chip komt mogelijk ook naar de nieuwe MacBook Air, al is nog de vraag wanneer dat gaat gebeuren.

#5 Overige functies iPad Pro 2022

Andere functies die we van de iPad Pro 2022 verwachten, zijn:

Dubbele camera aan de achterkant: De camera bestaat waarschijnlijk weer uit een groothoek en ultra-groothoeklens, gecombineerd met de LiDAR-scanner. Mogelijk verbetert Apple de specificaties van de lenzen. Een derde lens in de vorm van een telelens verwachten we niet.

Frontcamera met Middelpunt (Center Stage): De frontcamera blijft met 12-megapixel waarschijnlijk ongewijzigd. Er zit ondersteuning in voor Center Stage, zodat de camera ‘meebeweegt’ met jouw gezicht tijdens een videogesprek.

Ondersteuning voor Apple Pencil: De Apple Pencil zal je mogelijk weer magnetisch kunnen bevestigen en opladen aan de zijkant van de iPad Pro. Er is al eens gesproken over een nieuwe Apple Pencil 3 met glimmend design, maar daarover is het al een tijdje stil.

Ondersteuning voor Magic Keyboard en Smart Keyboard: Apple maakt de iPad Pro 2022 geschikt voor het Magic Keyboard en Smart Keyboard, al dan niet in nieuwe aangepaste versies mocht de iPad Pro bijvoorbeeld iets dikker of groter worden.

Vier speakers: In alle hoeken van de iPad Pro zit een speaker, zodat je stereogeluid krijgt in elke oriëntatie.

Opslag: Qua opslag kan je waarschijnlijk weer kiezen voor 128GB tot 2TB en alles wat daar tussen zit.

Kleuren: De iPad Pro 2022 is waarschijnlijk beschikbaar in spacegrijs en zilver, al zouden we een zwarte versie ook wel eens mooi vinden.

#6 Prijs iPad Pro 2022

We verwachten dat de prijs van de iPad Pro 2022 gelijk zal zijn aan de huidige modellen. Daarom verwachten we deze prijzen:

#7 Release iPad Pro 2022

Apple brengt de nieuwe iPad Pro meestal in het voorjaar uit. Voor de iPad Pro 2022 verwachten we ook dat Apple een release ergens in het voorjaar van 2022 gepland heeft, al durven we er nog geen specifieke maand aan vast te plakken. De kans dat de nieuwe iPad Pro in maart of april uit komt, is wat ons betreft het grootst.

Wil je meer weten over de huidige iPad Pro 2021? Lees dan onze round-up van dit model dat je nu nog in de winkel vindt.

Bekijk ook Alles over de iPad Pro 2021: dit is er nieuw Apple heeft de nieuwe iPad Pro 2021 aangekondigd. Bekijk hier de prijzen, nieuwe functies en releasedatum van de iPad Pro 2021 en ontdek of deze professionele tablet iets voor jou is.