Het was te verwachten dat iOS 15.5 en iPadOS 15.5 niet zo heel veel functies zouden bevatten, want we staan aan de vooravond van de aankondiging van iOS 16. Belangrijke nieuwe functies bewaart Apple liever voor de eerstvolgende grote release. We vinden in iOS 15.5 en iPadOS 15.5 dan ook vooral kleine verbeteringen. Apple heeft de updates de afgelopen weken samen met ontwikkelaars uitvoerig getest en nu is het zover: ook jij kunt de update downloaden!



iOS 15.5 en iPadOS 15.5 beschikbaar

: iOS 15.5 en iPadOS 15.5 worden vanaf nu uitgerold. Het kan tot na 18:00 duren voordat de update zichtbaar is op jouw iPhone of iPad. De versie die vandaag uitgebracht is, heeft hetzelfde buildnummer als de laatste Release Candidate van iOS 15.4 en iPadOS 15.4. Zie je de update nog niet, wacht dan even op een later moment. Het heeft geen zin om dit in de reacties te melden.

Er zitten diverse kleine iOS 15.5 functies in deze updates, die nu te proberen zijn voor iedereen met een geschikte iPhone of iPad. Je kunt nu de signaalsterkte van je HomePod controleren en de afspeelsnelheid van Apple Music ook in apps van derden regelen. Daarnaast is er ondersteuning voor Bancontact en Bancomat, twee betaalsystemen in België en Italië. Er zijn ook verwijzingen gevonden naar Apple Classical, maar of die app nu ook meteen beschikbaar is valt nog even te bezien. Veel meer over de iOS 15.5 functies lees je in onze round-up.

Bekijk ook Dit zijn de nieuwe functies in iOS 15.5 die binnenkort naar je iPhone komen Hoewel iOS 15.5 geen grote update lijkt te worden, zitten er toch wat nieuwe functies in iOS 15.5. In dit artikel nemen we ze met je door en laten we zien wat er nieuw is in de aankomende update.

Release notes iOS 15.5 en iPadOS 15.5

Dit zijn de Nederlandse release notes voor iOS 15.5 en iPadOS 15.5:

iOS 15.5 bevat de volgende verbeteringen en probleemoplossingen: Apple Podcasts heeft nu een nieuwe instelling voor het beperken van het aantal afleveringen dat op je iPhone wordt bewaard en het automatisch verwijderen van afleveringen

Er is een probleem verholpen waarbij woningautomatiseringen die worden geactiveerd door personen die arriveren of weggaan, niet werden uitgevoerd Sommige functies zijn mogelijk niet in alle regio’s of op alle Apple apparaten beschikbaar. Informatie over de beveiligings­aspecten van software-updates van Apple vind je op deze pagina:

https://support.apple.com/kb/HT201222

Voor de volledigheid zijn hier nog de Engelse releasenotes, waar nog wat extra’s in zit voor de Wallet-app. Deze verbetering is dus niet beschikbaar voor Nederlandse gebruikers.

iOS 15.5 includes the following improvements and bug fixes: Wallet now enables Apple Cash customers to send and request money from their Apple Cash card

Apple Podcasts includes a new setting to limit episodes stored on your iPhone and automatically delete older ones

Fixes an issue where home automations, triggered by people arriving or leaving, may fail Some features may not be available for all regions or on all Apple devices. For information on the security content of Apple software updates, please visit this website:

https://support.apple.com/kb/HT201222

iOS 15.5 downloaden

Om iOS 15.5 te downloaden, doe je het volgende:

Ga op je iPhone naar Instellingen > Algemeen > Software-update. Wacht tot de update in beeld verschijnt. Tik op Download en installeer. Wacht tot je toestel opnieuw is opgestart en de installatie voltooid is.

Je kunt de update ook uitvoeren via iTunes of de Finder. Sluit daarvoor je iPhone of iPad met een kabel aan aan je Mac of pc en open iTunes of de Finder in macOS Catalina en nieuwer. Klik op je aangesloten apparaat en kies voor Zoek naar update. De update wordt vervolgens gedownload en daarna op je toestel geïnstalleerd.

Bekijk ook iPhone updaten: zo kun je de nieuwste iOS-versie installeren Hoe kun je de software op je iPhone bijwerken naar de nieuwste versie van iOS? In deze tip leggen we uit hoe je iPhone Met een over the air (OTA) update kun je de systeemsoftware van de iPhone of iPad bijwerken, zonder dat je een computer met iTunes nodig hebt. In deze tip leggen we het uit.

Wil je geen beta’s meer ontvangen? Vergeet je niet af te melden voor het betaprogramma mocht je geen beta meer willen draaien.

Bekijk ook Zo kun je je afmelden voor de beta's van iOS, watchOS, macOS en tvOS Als je geen publieke betaversies van iOS, macOS en tvOS meer wilt ontvangen, kun je je hiervoor eenvoudig afmelden. In deze tip leggen we uit hoe je dit doet.

Waarom zie ik de update (nog) niet?

Het kan soms even duren voordat jij de update op jouw toestel te zien krijgt. Dat heeft ermee te maken dat Apple deze updates gefaseerd uitrolt. Hoe dit zit lees je in dit artikel: Dit is waarom het langer duurt voordat iOS-updates automatisch geïnstalleerd worden. Als het na een tijdje nog niet lukt om iOS te updaten, lees dan ons artikel over iOS-installatieproblemen.

Bekijk ook iOS-update installeren lukt niet: hoe los je dit op? Loop je tegen iOS installatieproblemen aan bij de nieuwste iOS-update? Verschijnt de nieuwste iOS-update niet op je iPhone? Wij helpen je op weg als iOS-updates downloaden en installeren niet lukt en als er andere problemen optreden.