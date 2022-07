Na twee jaar radiostilte is 'ie opeens weer terug: de Buitenradar-app voor de Apple Watch. Deze bekende weerapp verdween in 2020 van de radar.

Buienradar op Apple Watch

Misschien herinner je je het nog, dat rond 2018 allerlei Apple Watch-apps verdwenen. Na Rabobank, Telegraaf, NU, Amazon, Google Maps, Twitter en de regionale omroepen verdween uiteindelijk ook de Apple Watch-app van Buienradar. Lange tijd hoorden we niets meer van de Apple Watch-app en was onduidelijk of er nog een een comeback gewerkt zou worden. Dat blijkt nu inderdaad het geval: de app is terug op de Apple Watch en biedt ook een complicatie om snel te openen.



De Apple Watch-app van Buienradar moet in de loop van de maand juni zijn teruggebracht, zonder dat de releasenotes er melding van maakten. We gokken dat dit in versie 4.3.5 of 4.3.6 is geweest. Hoog tijd dus om de app weer op je Apple Watch te zetten! Dat kun je doen door naar de App Store op je Apple Watch te gaan, of door in de Watch-app op je iPhone de knop Installeer aan te tikken.

Daarna kun je de wijzerplaat-complicatie toevoegen. En zoals we altijd even moeten toelichten: een complicatie is óók een soort widget op je wijzerplaat en niet alleen een medisch begrip. Na het aantikken van de complicatie krijg je het laatst geopende scherm te zien. Er zijn complicaties in meerdere formaten: een extra brede voor je Infograaf Modulair-wijzerplaat of een klein rondje voor je Meridian-wijzerplaat.

De app bestaat uit drie schermen: de buienradar met verloop van de buien over het land, een regengrafiek die aangeeft hoe laat er een buitje gaat vallen en een infoscherm met de verwachting voor het komende uur in graden Celsius, aantal mm’s regen, windsnelheid en verwachte windstoten.

Er zijn meer weerapps voor de Apple Watch met complicaties, dus mocht je op zoek zijn naar iets anders, dan is er genoeg keuze.