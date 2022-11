De Apple Watch Ultra heeft allerlei extra functies die je op de andere modellen niet vindt. Denk aan het nieuwe design en de actieknop, maar ook de betere waterbestendigheid. De Apple Watch Ultra is geschikt voor duiken tot 40 meter diepte en daar maakt de nieuwe Oceanic+ app flink gebruik van. De app werd eerder al aangekondigd en is vanaf nu beschikbaar, alleen voor de Apple Watch Ultra.



Oceanic+ voor Apple Watch Ultra downloaden

De Oceanic+ app maakt van de Apple Watch Ultra een duikcomputer voor recreatieve scubaduikers, aldus het persbericht. Er zit een geavanceerde dieptemeter in en je kan zien wat de temperatuur van het water is. Bij de Apple Watch-versie, hoort ook een iPhone-app waarmee je meerdere gegevens kan bekijken. Op het Apple Watch-scherm zie je hoe diep je momenteel bent en bekijk je andere gegevens. De Oceanic+ app op de Apple Watch Ultra bedienen doe je met de Digital Crown en Actieknop. de app kan je ook waarschuwen voor een veiligheidsstop of als je te snel en te diep het water in gaat. Met grote gekleurde knoppen zie je meteen wat er aan de hand is. Daarvoor wordt onder andere een decompressie-algoritme gebruikt om duikgegevens te berekenen en bij te houden. Er zit ook een planner in voor gegevens voor je volgende duiksessie.

Met de bijbehorende app op de iPhone, kun je allerlei weergegevens bekijken van de duiklocatie. Denk aan de huidige watertemperatuur, de windsnelheid, uv-index en wanneer het eb en vloed is. Ook geeft de app een voorspelling voor de komende drie dagen, met gegevens die voor duikers relevant zijn. Na je duiksessie zie je in de iPhone-app alle data, zoals hoe diep je ging, de exacte locatie en meer. De gegevens worden automatisch gesynchroniseerd zodra je weer verbinding hebt met je iPhone, vergelijkbaar met een zwemsessie en de standaard Workout- en Conditie-app.

De app biedt ook diverse complicaties voor wijzerplaten, zodat je vanuit daar snel de duikplanner kan openen of gegevens kunt bekijken zoals je huidige diepte. De Oceanic+ app is vanaf vandaag beschikbaar (downloaden kan via de link hieronder). Er zijn meerdere lidmaatschappen. Het standaard lidmaatschap is gratis en biedt de meest voorkomende duikfuncties, zoals diepte en de tijd. Voor het volgen van decompriessie, een locatieplanner, een onbeperkt logbook en meer, kun je je abonneren op de betaalde versie. Die kost in €10,49 per maand of €90,99 per jaar. Je kan ook abonneren op een familiebundel voor €134,99 per jaar. Er is ook een optie om voor één dag te abonneren en dat kost je €1,19.

De Apple Watch Ultra heeft ook een standaard Diepte-app, waarmee je de huidige diepte kan zien en ook de watertemperatuur kunt bekijken.