Sinds vorig jaar kun je bij T-Mobile de 4G Apple Watch gebruiken. Het was daarmee de eerste provider in Nederland die de 4G Apple Watch ondersteunt. T-Mobile heeft nu bijna een jaar het alleenrecht in Nederland, maar daar komt straks verandering in. Binnenkort kan je de Cellular Apple Watch ook op het KPN-netwerk gebruiken. Na eerdere beloftes is het nu echt officieel, zo kan iCulture als eerste melden.



KPN met 4G Apple Watch

Na de aankondiging van de Apple Watch Series 7 zei KPN dat ze de Apple Watch met 4G wilden ondersteunen. Sindsdien was het lange tijd stil. Heel lang stil. Maar nu is ook bij KPN het hoge woord eruit: de provider start binnenkort met de 4G Apple Watch in Nederland. KPN’s woordvoerder bevestigt dit nieuws exclusief tegenover iCulture.

Verdere informatie vanuit KPN is nog summier. Er is alleen een algemene pagina waarop de multisim en ondersteuning voor de Apple Watch Cellular aangekondigd wordt. Een exacte datum, prijs en andere informatie is op dit moment nog niet bekend en kon de woordvoerder ook niet geven. Bij T-Mobile wordt de 4G Apple Watch ook verkocht en de verwachting is dat KPN dat ook gaat doen. Maar je kan uiteraard ook een 4G Apple Watch kopen bij een andere winkel en deze gebruiken via het KPN-netwerk. Het enige wat je daar verder voor nodig hebt, is multisim. De prijs bij KPN is dus nog niet bekend, maar bij T-Mobile betaal je hiervoor €5,- per maand.

Hoe zit het met Vodafone ? Deze provider heeft nog geen aankondigingen gedaan. In een reactie aan iCulture zegt Vodafone , dat ze de klanten gaan informeren zodra ze besluiten de eSIM op de Apple Watch aan te bieden. Dit kan dus nog wel even duren.

Als je al een 4G Apple Watch hebt, kun je bij KPN vermoedelijk binnenkort ook los de multisim afsluiten. Je moet daarvoor wel mobiele klant van KPN zijn. Wil je meer weten over de Apple Watch Cellular? Lees ook ons artikel over de voordelen van een 4G Apple Watch. Heb je nog vragen, check dan ook onze FAQ over de 4G Apple Watch.