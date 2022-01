De CES 2022 is in volle gang en in deze round-up zetten we de beste en meest originele aankondigingen voor Apple-gebruikers voor je bij elkaar.

Ieder jaar in januari is het weer vaste prik: de techbeurs CES in Las Vegas. Hoewel het coronavirus ook dit jaar wat roet in het eten gooit en er daardoor minder bedrijven fysiek aanwezig zijn én de beurs een dag korter is, worden er weer genoeg aankondigingen gedaan. De beurs zelf duurt van 5 tot en met 7 januari, maar bedrijven hebben al allerlei aankondigingen gedaan. Van nieuwe tv’s en displays tot weegschalen, houders, routers en HomeKit-accessoires. Dit zijn de meest interessante CES 2022-aankondigingen voor Apple-gebruikers.

Apple-aankondigingen tijdens CES 2022

De komende dagen zullen we op iCulture de nieuwe aankondigingen van grote merken apart uitlichten. Denk aan Philips Hue, Belkin, Netatmo, Eve en andere populaire merken. Dit hebben we tot nu toe al geschreven:

Scosche MagSafe-accessoires

Het merk Scosche maakt allerlei houders voor onder andere in de auto. Tijdens de CES 2022 heeft het bedrijf een reeks van accessoires onthuld die werken met MagSafe. De MagicMount Pro Charge5 is een houder voor op je autodashboard waar je je iPhone via MagSafe aan kan bevestigen. Tegelijkertijd wordt deze draadloos opgeladen. Omdat het geen officiële MagSafe-certificering heeft, gaat opladen op een maximale snelheid van 7,5W. Naast de dashboard-versie komt er ook een variant voor in je ventilatierooster en bekerhouder. Bovendien verschijnt er ook een versie zonder oplaadmogelijkheden. Heb je geen iPhone met MagSafe, dan is er ook speciale magnetische plaat zodat je ook een oudere iPhone kan gebruiken. Ook komt het bedrijf nog met een ouder waar je zelf je eigen MagSafe-oplader in kan hangen.

Voor onderweg komt Scosche ook nog met een reeks speakers die met MagSafe werken. De kleine BoomCanMS Portable is een kleine Bluetooth-speaker die je via MagSafe achterop je iPhone kan plakken. Dat zal vooral handig zijn op vakantie. De grotere BoomBottle Magnetic Portable Speaker is een stuk forser voor beter geluid. Je plaatst je iPhone magnetisch bovenop de cilindervormige speaker.

Oral-B iO10

Sinds 2020 heeft Oral-B naast de bekende Bluetooth-tandenborstels ook de iO-tandenborstel. Dit is een meer geavanceerde tandenborstel met kunstmatige intelligentie en speciale opzetborsteltjes. De nieuwe Oral-B iO10 is voorzien van iOSense. De oplader is voorzien van indicatoren waarmee je kan zien hoe goed je poetst en welke delen je nog moet poetsen. Er zit ook een aftelklokje op, zodat je weet hoe lang je nog moet poetsen. Oral-B heeft in het verleden wel soortgelijke dingen geprobeerd met een extern display, maar nu zit het in de oplader verwerkt. Je hebt hierdoor ook niet meer per se je iPhone met app nodig om deze gegevens te bekijken, al kan dat nog wel. Je poetssessies worden gesynchroniseerd met de app.

Sengled slimme verlichting

Sengled maakt diverse slimme verlichting met onder andere Zigbee, Bluetooth en wifi. De Zigbee versies werken ook met HomeKit. Eén van de nieuwe modellen is de Smart Health Monitoring-lamp. Deze slimme lamp met wifi en Bluetooth gebruikt radartechnologie om bepaalde gezondheidsmetingen te kunnen doen. Zo kan deze je slaap bijhouden en je lichaamstemperatuur meten. Door het ontbreken van Zigbee werkt deze helaas niet met HomeKit.

Daarnaast komt het merk nog met de Wi-Fi Video-Sync TV Light Strips. Dit is een lichtslang die je achter je televisie plakt, zodat de kleuren op de muur het beeld van je tv versterken. Een soort Ambilight dus, bekend van de Philips-tv’s. De lichtslang maakt gebruik van een cameraatje om te zien wat er op je tv afgespeeld wordt en past daar dan de kleuren op aan. Andere nieuwe accessoires zijn de Wi-Fi Portable Lamp en de Wi-Fi Outdoor String, bedoeld voor in de tuin. Een aantal van de accessoires komt in het tweede kwartaal beschikbaar in de VS.

Sengled zegt zich ook in te zetten voor het ondersteunen van Matter en Thread. Matter is de smart home-samenwerking tussen Apple, Google, Amazon, Zigbee en andere bedrijven, terwijl Thread een smart home-protocol is voor een stabielere en betere verbinding tussen accessoires. Meer over de aankondigingen van Sengled vind je hier.

HyperDrive Turntable Dock voor iMac

Voor de nieuwste 24-inch iMac komt Hyper, bekend van de vele docks en hubs voor onder andere de Mac, met de Turntable Dock. Dit is een soort plateau met extra poorten waar je je iMac op kan zetten. Er zit een mechanisme in waarmee je de iMac eenvoudig 360 graden kan draaien. Qua poorten zit er een HDMI-poort, SD- en microSD-kaartslot, een usb-c-poort, vier usb-a-poorten en stroomingang in. Er is zelfs ruimte voor externe SSD-opslag tot 2TB. Deze houder komt ergens in 2022 uit voor een prijs van $199,99.

Daarnaast komt Hyper ook nog met de HyperDrive Thunderbolt 4 Power Hub. Dit is een Thunderbolt 4-dock met meerdere poorten voor onder andere twee 60Hz 4K-displays of een enkel 8K-display met 30Hz. Er zit een 100W GaN-voeding in. Dit betekent dat de voeding ondanks het hoge vermogen in een compacte behuizing kan zitten. Het is nog niet bekend wanneer deze uitkomt en wat de prijs is.

Netgear Nighthawk Wifi 6E-router

Hoewel er nog geen iPhone is die Wifi 6E ondersteunt, komen er wel steeds meer routers beschikbaar. De nieuwe Netgear Nighthawk RAXE300 Tri-Band Wifi 6E router is zo’n geschikt model. Dit nieuwe model ondersteunt Gigabit+ snelheden tot 7,8Gb/s. Er zitten zes antennes in en achterop vind je nog vijf Gigabit Ethernet-poorten voor een bekabelde verbinding. Het is de verwachting dat de iPhone 14 Wifi 6E ondersteunt.

Samsung Smart Monitor M8 met AirPlay

Als je een extern scherm voor je Mac zoekt, kun je bij diverse merken terecht. Apple heeft zelf alleen nog het behoorlijk prijzige Pro Display XDR, maar een interessante optie is het aankomende Smart Monitor M8-display van Samsung. Eind 2020 kwam het bedrijf al met de Smart Monitors met AirPlay, maar de nieuwe versie heeft een design dat veel weg heeft van Apple’s nieuwste iMac. Met 11,4mm is hij dan ook 0,1mm dunner dan de 24-inch iMac en de voet heeft veel weg van Apple’s meest recente desktop. De M8 is een 32-inch display met usb-c en een maximale helderheid van 400 nits. Het gaat om een UHD-model en wordt geleverd met een magnetische camera. Dankzij ingebouwde AirPlay 2 kun je rechtstreeks vanaf je iPhone naar het scherm streamen. Het scherm ondersteunt opladen tot 65W. Prijs en release zijn nog niet bekend. Je leest hier meer over de andere display-aankondigingen van Samsung.

Invoxia slimme halsband voor honden

Honden kunnen verwend worden met deze slimme halsband van Invoxia. Deze halsband heeft ingebouwde GPS, maar kan ook allerlei statistieken van je hond bijhouden. Denk aan ademfrequentie en de hartslag. De makers zeggen dat het niet uitmaakt of je hond lang- of kortharig is, omdat de halsband gebruikmaakt van geavanceerde sensoren. De halsband hoeft niet heel strak om de nek te zitten om goed te kunnen werken. De halsband werkt met Bluetooth, wifi, GPS en zelfs met mobiele data. Release in Europa is nog niet bekend, maar in de VS komt de halsband in de zomer uit voor $99,-.

Blijf iCulture de rest van de week volgen voor nog veel meer CES 2022-aankondigingen die speciaal voor Apple-gebruikers zijn uitgekozen. We werken dit overzicht regelmatig bij met de nieuwste onthullingen.