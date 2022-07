Het is eind juli en dat betekent dat er weer nieuwe kwartaalcijfers zijn van heel veel bedrijven, waaronder Apple. Op deze pagina geven we een overzicht van de winst en omzetcijfers voor iPhones, iPads, Macs en overige producten. De verkoop in veel productcategorieën liep weer op rolletjes, maar er zitten vaak ook wat verrassingen bij. De omzet uit Macs nam namelijk behoorlijk af en dat heeft ongetwijfeld ermee te maken dat de nieuwe MacBooks van het voorjaar nog niet zijn meegeteld. Ook liep de omzet uit iPads en wearables ietsje terug, wat iets te maken kan hebben met chiptekorten. Ondertussen ging de dienstensector weer als een speer met een toename van 12%. Check de rest van de cijfers hier!



Kwartaalomzet: $82,959 miljard (was: $81,4 miljard, +2,0%)

Omzet uit iPhones: $40,65 miljard (was: $39,57 miljard, +2,7%)

Omzet uit Macs: $7,38 miljard (was: $8,24 miljard, -10%)

Omzet uit iPads: $7,22 miljard (was: 7,37 miljard, -2%)

Omzet uit wearables, home en accessoires: $8,08 miljard (was: $8,78 miljard, -8%)

Omzet uit diensten: $19,60 miljard (was: $17,49 miljard, +12%)

Dit zijn de cijfers:

Tussen haakjes staan de cijfers van FQ3 2021, dus precies een jaar geleden.

Kwartaalcijfers FQ3 2022 in grafieken

Onderstaande grafieken geven de ontwikkeling in de afgelopen kwartalen weer.

Bekijk Apple's omzet van het derde fiscale kwartaal door de jaren heen sinds 2012



Bekijk de volledige omzetontwikkeling vanaf 2012



CEO Tim Cook:

This quarter’s record results speak to Apple’s constant efforts to innovate, to advance new possibilities, and to enrich the lives of our customers. As always, we are leading with our values, and expressing them in everything we build, from new features that are designed to protect user privacy and security, to tools that will enhance accessibility, part of our longstanding commitment to create products for everyone.

CFO Luca Maestri:

Our June quarter results continued to demonstrate our ability to manage our business effectively despite the challenging operating environment. We set a June quarter revenue record and our installed base of active devices reached an all-time high in every geographic segment and product category. During the quarter, we generated nearly $23 billion in operating cash flow, returned over $28 billion to our shareholders, and continued to invest in our long-term growth plans.

Interessante weetjes uit de conference call

Vanavond kun je om 23:00 uur Nederlandse tijd meeluisteren naar een conference call, waarin CEO Tim Cook en CFO Luca Maestri vragen van analisten beantwoorden. Hoewel er regelmatig hints worden gegeven over nieuwe producten, verwachten we niet dat er echt baanbrekende aankondigingen worden gedaan. Grotere aankondigingen zullen we in een apart artikel bespreken.