Beste klantenkaart apps voor iPhone

Bij heel veel winkels spaar je punten, krijg je korting of haal je op een andere manier voordeel uit een klantenkaart. Maar je portemonnee volstoppen met tientallen fysieke klantenkaarten, is eigenlijk maar heel onpraktisch. Hoe zorg je ervoor dat je al je klantenkaarten toch nog bij je hebt? Met deze handige klantenkaart apps voor de iPhone! Sommige apps zijn exclusief voor Wallet, terwijl er ook apps zijn die alle kaarten voor jou verzamelen.

iCulture adviseert: Pass4Wallet

Wallet-ondersteuning: Ja (exclusief)

Wat ons betreft is Pass4Wallet voor Apple-gebruikers de beste app om je klantenkaarten te bewaren. De app is louter bedoeld om je kaarten geschikt te maken voor Apple’s eigen Wallet. De opzet is simpel: je scant een code (zoals een streepjescode of QR-code) van je (fysieke) klantenkaart en maakt vervolgens een digitale versie in deze app. Je bepaalt zelf de naam, kiest een icoontje (bijvoorbeeld het logo van de winkel) en een kleur om de kaart gemakkelijk te herkennen. Heb je de klantenkaart alleen digitaal in een andere app, dan maak je daar gewoon een screenshot van en laat je die scannen met Pass4Wallet. Als je een locatie aan je kaart toevoegt, dan verschijnt de kaart automatisch op het toegangsscherm op je iPhone en in het Berichtencentrum op je Apple Watch.

Voor Apple Watch-gebruikers is er een speciale functie. Omdat de standaard Wallet-app op de Apple Watch niet alle streepjescodes ondersteunt, is er een optie om een alternatieve code aan te maken. Hierdoor heeft de pas op de iPhone zowel een streepjescode als een QR-code, terwijl diezelfde kaart op de Apple Watch keurig de QR-code toont. Hou er wel rekening mee dat mogelijk niet alle winkels de kaarten kunnen lezen, maar in onze test werkt het in veel gevallen goed. Check ook onze review van Pass4Wallet.

Stocard

Wallet-ondersteuning: Ja (niet alle kaarten)

Veruit de bekendste app om je klantenkaarten in te bewaren, is Stocard. De oorspronkelijk Duitse app werkt samen met heel veel Nederlandse en buitenlandse winkels, dus de kaart wordt meteen herkend. De app heeft ook een Apple Watch-versie, zodat je je kaarten vanaf je pols kan laten scannen. Voordeel is dat je bij sommige kaarten met een spaarprogramma ook je saldo kan zien. Sommige kaarten in Stocard kun je ook doorsturen naar de Wallet-app, hoewel de kaarten dan niet automatisch verschijnen. Dat kan wel direct met Stocard zelf, maar je moet dan wel toegang geven tot je locatie en je meldingen inschakelen. Een nadeel daarvan is dat de app ook meldingen met reclamefolders verstuurt.

OK

Wallet-ondersteuning: Nee

De Nederlandse app OK begon ooit als een app om mee in winkels te betalen, maar is inmiddels uitgegroeid naar voornamelijk een klantenkaarten-app. OK is dus een soort Nederlandse variant van Stocard. Je zet al je pasjes in de app en bekijkt ook deals van allerlei winkels. Mocht je voor deze app willen kiezen, hou er dan rekening mee dat je vaak meldingen kan krijgen van nieuwe aanbiedingen bij winkels waar je een klantenkaart voor toegevoegd hebt. Je moet bovendien een account aanmaken. Voordeel is dus wel dat je je bankrekening kan koppelen om er in winkels mee te betalen, zoals vestigingen van Bruna en Dekamarkt.

Wallet Creator

Wallet-ondersteuning: Ja

Wallet Creator heeft veel weg van Pass4Wallet. Zo hoef je je niet te registreren en kun je allerlei kaarten maken en er locaties aan toevoegen. Je bepaalt zelf het ontwerp van de kaart en geeft hem een herkenbare naam. Wel vinden we de interface wat onduidelijker, waardoor wij de voorkeur geven aan Pass4Wallet. Hoewel de app dus voornamelijk bedoeld is om kaarten voor Wallet te maken, worden de kaarten ook apart in de app opgeslagen.

Pass2U

Wallet-ondersteuning: Ja

Net als Pass4Wallet en Wallet Creater maakt deze app je klantenkaarten geschikt voor Wallet. Een nadeel van deze app is dat er reclames in zitten en dat de mogelijkheden wat beperkter zijn. Zo kun je maar een beperkt aantal kaarten maken. Wil je geen reclames en onbeperkt opties, dan moet je de eenmalige in-app aankoop aanschaffen. Je kaarten worden ook bewaard in de app zelf en er zijn templates waarmee je van start kan gaan. Ook ontbreekt een Nederlandse taaloptie.

Overige klantenkaart apps

Er zijn nog veel meer apps voor klantenkaarten of punten sparen bij winkels, waaronder deze:

Dappre - Kaarten en meer (gratis, iPhone, iOS 9.3+) - Nederlandse partij die naar eigen zeggen let op je privacy. Werkt met een groot aantal winkels en laat je ook een eigen visitekaartje maken.

PasNL (gratis, iPhone, iOS 11.0+) - Nederlandse app die barcodes ook extra groot op je iPhone kan tonen.

Air Miles (gratis, iPhone/iPad, iOS 9.3+) - Bekijk je Air Miles-saldo en check waar je deze kan uitgeven.

FidMe – Klantenkaarten (gratis, iPhone, iOS 10.3+) - Wereldwijd gebruikte app voor klantenkaarten, met Apple Watch-versie.

Piggy. (gratis, iPhone, iOS 11.0+) - Een app waar Nederlandse winkels bij aangesloten zijn en je punten kan sparen.

Spaarkoning (gratis, iPhone, iOS 9.0+) - Vergelijkbaar met Piggy: punten sparen via een app bij aangesloten winkels.

Eigen apps van winkels – Heel veel winkels bieden in hun eigen app ook een digitale klantenkaart. Van Albert Heijn tot Kruidvat en van Nespresso tot Subway: kom je vaak bij een bepaalde winkel, dan kun je altijd nog hun eigen app gebruiken.

Wil je meer weten over de Wallet-app en wat je er allemaal mee kan? Check dan onze uitgebreide uitleg.