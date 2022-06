Apple brengt in het najaar van 2022 tvOS 16 uit voor de Apple TV. Daarmee komen er weer nieuwe functies en mogelijkheden beschikbaar. Alles wat je moet weten over tvOS 16 lees je hier!







Wil je meepraten over deze aankondiging? In onze Praat mee over Apple’s WWDC 2022-keynote kun je met andere iCulture-lezers discussiëren over deze en andere aankondigingen en je mening delen.

Apple TV update voor 2022 in het kort

Dit zijn de belangrijkste eigenschappen van tvOS 16:

Nieuwe software-update voor de Apple TV.

Opvolger van tvOS 15

Geschikt voor Apple TV HD en Apple TV 4K.

Release in najaar 2022.

Aangekondigd in de week van WWDC 2022.

Apple heeft de tvOS 16-update niet op het podium besproken, maar heeft wel een tvOS 16-beta uitgebracht. Daaruit kunnen we afleiden wat de eerste functies zijn.

tvOS 16 functies

De updates van tvOS zijn niet altijd baanbrekend en dat is ook deze keer het geval. Uit de beta blijken de volgende verbeteringen:

Cross-device connectivity: verbeterde integratie tussen iPhone, iPad en Apple Watch. Verbeterde multi-user support met aparte inloggegevens. Mogelijk ook andere functies die in iOS 16 zitten, zoals verbeterde SharePlay-integratie voor apps van derden, een vernieuwde Woning-app en ondersteuning voor Matter.

Bekijk ook tvOS 16 beta 1 voor de Apple TV is uit voor ontwikkelaars Ontwikkelaars die hun Apple TV willen gebruiken als testtoestel, kunnen nu de beta van tvOS 16 proberen. De komende maanden zal Apple tvOS 16 en de bijbehorende verbeteringen verder testen en optimaliseren.

Geschikte apparaten voor tvOS 16

De update naar tvOS 16 geschikt is voor alle recente Apple TV-modellen sinds 2015, dus ook de Apple TV HD. In feite gaat het hier om alle Apple TV’s met een eigen App Store, dus waarop je zelf apps kunt installeren. Een nieuwe Apple TV is niet aangekondigd. Apple bracht in 2021 nog een vernieuwde versie van de Apple TV 4K uit, dus het is te vroeg voor alweer een nieuw apparaat.

Alle huidige modellen de functies van tvOS 16 aan kunnen, want Apple heeft geen ingrijpende of processor-intensieve functies aan tvOS toegevoegd.

Deze apparaten hebben voor tvOS 16 zodra de update er is:

Aankondiging en releasedatum tvOS 16

Nu de aankondiging is geweest, volgt een betaperiode. Deze periode is bedoeld voor ontwikkelaars om te checken of deze versie stabiel is. De publieke beta verwachten we eind juni of begin juli, vergelijkbaar met vorig jaar.

De officiële release volgt in het najaar van 2022, samen met iOS 16 en de andere updates die voor het najaar staan gepland.