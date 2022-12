Apple heeft een reeks verbeteringen in de beveiliging aangekondigd. Dit houdt onder andere in dat er end-to-end encryptie van iMessage-berichten in iCloud komt en dat ook je foto's en backups beter zijn beveiligd.

De verbeteringen werden aangekondigd in een persbericht en omvatten drie maatregelen:

Advanced Data Protection for iCloud

iMessage Contact Key Verification

Security Keys for Apple ID

Achter deze Engelstalige benamingen gaan diverse verbeteringen schuil, te beginnen met Advanced Data Protection. Deze functie is al te vinden in de zojuist verschenen iOS 16.2 Release Candidate.



Advanced Data Protection

Advanced Data Protection houdt simpelweg in dat meer gegevens in iCloud voortaan end-to-end versleuteld zijn. Versleuteling gebeurde al voor 14 verschillende soorten data, waaronder iCloud Sleutelhanger en je gezondheidsdata. Nu komen er nog meer bij, te weten:

Backups van je toestel

Backups van berichten

iCloud Drive

Notities

Foto’s

Herinneringen

Safari-bladwijzers

Siri Shortcuts

Spraaknotities

Wallet-passen

De gegevens die in dit lijstje staan kunnen alleen ontsleuteld worden op je vertrouwde apparaten. Bij een hack of datalek in de cloud kan niemand erbij.

iCloud-gegevens die nog steeds niet versleuteld worden zijn iCloud Mail, Contacten en Agenda, om dat deze moeten samenwerken met andere systemen voor e-mail, contacten en agenda’s die wereldwijd gebruikt worden.

Apple: ‘Hoogste niveau van databeveiliging in de cloud’

Advanced Data Protection is opt-in, dus je zult het zelf moeten inschakelen via de iCloud-instellingen. Pas wel op, want niemand kan er daarna nog bij, behalve jijzelf. Je kunt dus ook niet op een later moment bij Apple aankloppen omdat je je dierbare babyfoto’s terug wil. En dat geldt ook voor nabestaanden als jou iets overkomt. De enige manier om ze te raadplegen is via je vertrouwde Apple-devices zoals een iPhone, iPad en Mac en daarvoor moet de toegangscode bekend zijn. Ben je al je devices kwijt dan kun je alleen nog toegang krijgen met een herstelsleutel of via je herstelcontact. Je moet daarom minimaal één herstelcontact aanwijzen of één herstelsleutel aanmaken als je het wil inschakelen. Denk dus even na voordat je het inschakelt. Apple spreekt over het hoogste niveau van databeveiliging in de cloud.

iMessage Contact Key Verification

iMessage Contact Key Verification is bedoeld voor gebruikers die risico’s lopen, vooral op digitaal gebied. Het gaat dan om kritische journalisten, mensenrechtenactivisten en overheidsfiguren. Zij kunnen voortaan verifiëren dat ze alleen berichten uitwisselen met de juiste persoon. Dit is relevant voor een kleine groep gebruikers die het risico loopt op cyberaanvallen. Mensen die de functie hebben ingeschakeld krijgen automatisch een melding als er iets aan de hand lijkt, zoals het aanmelden van een onbekend device dat kan duiden op afluisteren. Ook kunnen ze de Contact Verification Code handmatig vergelijken met de andere persoon, bijvoorbeeld door face-to-face af te spreken of door een FaceTime-gesprek te voeren.

Security Keys for Apple ID

De derde maatregel is gericht op verbeterde beveiliging van je Apple ID. Apple voerde hiervoor in 2015 tweefactorauthenticatie in. Momenteel gebruikt meer dan 95 procent van actieve iCloud-accounts deze functie en daarmee is het de meestgebruikte, voorzover Apple kan nagaan. Met Security Keys kun je je Apple ID nog beter beschermen door third-party hardwaresleutels te gebruiken. Hierbij moet je een fysieke sleutel gebruiken als één van de twee factoren in de tweefactorauthenticatie. Deze maatregel is gericht op publieke figuren die een gemakkelijk doelwit zijn van hackers, zoals artiesten, journalisten en politici. Je hebt dan niet alleen een vertrouwd apparaat nodig, maar ook de fysieke sleutel.