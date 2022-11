Mysterieuze Apple Magic Charger te zien op foto’s

Het gaat om een nooit aangekondigde MagSafe-product dat ‘Apple Magic Charger’ heet en dat nu de ronde doet onder Chinese verzamelaars. Het is een van de vele producten die Apple heeft ontwikkeld en heeft getest, maar die toch niet voldeed aan de eisen. Iets soortgelijks gebeurde ooit met de AirPower, een oplader die wél werd aangekondigd en uiteindelijk toch werd afgeblazen.



Bij deze Apple Magic Charger gaat het om een Design Validation Test (DVT)-model. Dit is een product dat er qua uiterlijk al uit ziet als het consumentenmodel, maar dat nog wel getest moet worden. Apple-verzamelaar TheBlueMister kreeg zo’n DVT-model in handen en heeft foto’s op Twitter gezet. De stroomkabel is afgesneden, waardoor de oplader niet zomaar werkte.

Sindsdien heeft deze twitteraar meer foto’s en een teardown online gezet, waarbij het uiteindelijk lukte om de Apple Magic Charger werkend te krijgen. Andere verzamelaars uit China kwamen vervolgens ook over de brug met foto’s van een soortgelijke oplader. Het accessoire bestaat uit een MagSafe-lader die bekleed is met een witte rubbercoating. Er zit een metalen ring omheen. De voet wordt gevormd door een spacegrijs aluminium raamwerk, met afgeronde hoeken. Er zit een gevlochten usb-c-kabel aan vast.

De Apple Magic Charger zou in een laat stadium van ontwikkeling toch zijn geannuleerd. Dat heeft er volgens TheBlueMister waarschijnlijk mee te maken dat je de iPhone alleen in landschapsweergave kan neerzetten. Je kunt de oplader plat neerleggen of openvouwen, maar in portretstand is het niet bruikbaar. De constructie doet wel wat denken aan de cirkelvormige Apple Watch-lader die jarenlang in het assortiment zat. Ook daarbij kon je de laadschijf gekanteld gebruiken.

Apple heeft zelf nooit meer MagSafe-opladers uitgebracht sinds de MagSafe Charger in 2020 verscheen. Het enige accessoire dat later nog beschikbaar kwam was het MagSafe Battery Pack uit 2021. Ondertussen zijn er heel wat MagSafe-accessoires van derden, maar die zijn vaak niet gecertificeerd en werken niet op 15 Watt.