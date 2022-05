De Europese Unie wil bedrijven zoals Apple harder aanpakken, met name bedrijven die als ‘poortwachter’ dienst doen. Dergelijke bedrijven moeten een aparte interne afdeling oprichten die zorgdraagt dat aan alle nieuwe regels wordt voldaan, vindt de EU. Een voorstel van het Internal Market Committee van het Europese Parlement krijgt brede steun. Tot nu toe hebben 43 EU-landen gestemd vóór de Digital Markets Act (DMA), waar het allemaal deel van uitmaakt. Apple wordt daarbij vrijwel zeker als poortwachter gezien, aangezien het volledige controle heeft over de hard- en softwarefuncties van apparaten en de aangeboden software via de App Store. Ook de gigantische omzet van het bedrijf speelt daarbij mee: Apple is een machtige partij.



De DMA kan grote veranderingen teweeg brengen voor diverse diensten van Apple, waaronder de App Store, iMessage , FaceTime, Siri en Safari . Zo kan Apple gedwongen worden om appwinkels van derden toe te staan en kan ook zorgen dat ontwikkelaars direct toegang krijgen tot de hardwarefuncties op toestellen. Nu is het nog zo dat Apple zelf volledige toegang heeft tot alle hardwaremogelijkheden (bijvoorbeeld van NFC) en deze maar mondjesmaat en naar eigen goeddunken beschikbaar stelt aan derden. Als argument wardt daarbij vaak de veiligheid genoemd. Ontwikkelaars zouden volgens de nieuwe regels hun apps en diensten ook buiten de App Store om moeten kunnen promoten. Daarnaast moeten betaalsystemen buiten de App Store om mogelijk zijn en moeten ze toegang krijgen tot de data die Apple verzamelt.

Apple krijgt het druk

Eerder schreven we al over het feit dat diensten zoals iMessage compatibel moeten zijn met andere aanbieders. Dit geldt ook voor andere aanbieders zoals WhatsApp. Om te zorgen dat bedrijven zich eraan houden wil de EU dat bedrijven ‘compliance officers’ aanstellen die in de gaten houden of wel aan alle regels wordt voldaan. In maart gingen de wetgevende instanties van de EU al akkoord en in juli volgt de uiteindelijke stemronde in het Europese Parlement. Twintig dagen na publicatie gaan de nieuwe regels in en bedrijven hebben zes maanden de tijd om eraan te voldoen. Ondertussen staat Apple ook in andere landen onder vuur, waaronder de VS, Verenigd Koninkrijk, Australië. Japan en Zuid-Korea. Ook in die regio kunnen nieuwe regels gesteld worden. Juist door Apple’s gesloten systemen kan het behoorlijk druk worden met allerlei aanpassingen.