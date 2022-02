Apple Lightning Dock: sinds 2007

De iPhone Lightning Dock is een van de meest simpele producten in het assortiment van Apple, maar tegelijk geniaal. Veel meer dan een verzwaard aluminium blokje met een Lightning-aansluiting heb je niet nodig om je iPhone rechtop te zetten. Het is ideaal voor videogesprekken en door het kleine formaat neem je de Lightning Dock gemakkelijk mee. Hij is met of zonder aangesloten kabel te gebruiken. Deze dock zit al sinds 2007 in het assortiment bij Apple en verscheen tegelijk met de originele iPhone. Er kwamen verschillende kleuren op de markt, maar het design bleef altijd hetzelfde. Nu blijkt Apple ermee te willen stoppen.



De productpagina is in meerdere landen verwijderd, waaronder de Verenigde Staten, Canada en Mexico. In Nederland kun je nog wel de pagina voor het zwarte exemplaar (€55) en het roze exemplaar (ook €55) terugvinden, maar beide zijn niet meer leverbaar. Als je denkt bij MediaMarkt of een soortgelijke winkel nog snel eentje te kunnen scoren, ontdekt al snel dat ze nergens meer op voorraad zijn. We konden alleen bij een Bol-partner nog de roze variant vinden, maar elders zijn ze overal uitverkocht. Na wat verder onderzoek blijkt dat Apple al in november 2021 is gestopt met het accessoire. In een handjevol landen waaronder Brazilië (€100) en Turkije (€44) kun je de dock nog wel terugvinden en zelfs in meerdere kleuren.

Lightning Dock van 2015 is de beste

Dat Apple ermee stopt is jammer, want de iPhone Lightning Dock schitterde door zijn eenvoud. Je kreeg ‘m gratis bij de allereerste iPhone als extra cadeautje. In 2015 kreeg het accessoire voor het laatst een update, vlak voordat de iPhone 6s werd aangekondigd. Hij werd toen nog beter: in plaats van een sleuf waar je iPhone in wegzakte werd het een universele variant, geschikt voor elk formaat iPhone of iPod touch. Als er maar een Lightning-aansluiting op zat. De eerste exemplaren hadden uiteraard nog een 30-pins aansluiting.

Er zijn wel ‘stijlvolle’ alternatieven, zoals de Twelve South HiRise en de Belkin Express Dock, maar die hebben niet het simpele design van Apple’s blokje. Je bent voornamelijk aangewezen op grotere oplaaddocks van Belkin, Anker en soortgelijke merken. Die stappen echter steeds vaker over op draadloos opladen en dan met name MagSafe.

Zoek je een iPhone-dock en heb je geen vrienden of familie in Turkije die er nog eentje voor je kunnen kopen, dan ben je dus op de nieuwere exemplaren aangewezen.