Apple heeft nieuwe herfstkleuren voor de Apple Watch-bandjes uitgebracht. We gaan het najaar in met zonnegloed, agavegroen, stormblauw en meer. Dit zijn de nieuwe kleuren!

Najaarskleuren 2022 voor Apple Watch-bandjes

De aankondiging van nieuwe Apple Watch-modellen betekent ook dat er weer nieuwe horlogebandjes verschijnen. Apple heeft het aanbod weer behoorlijk uitgebreid, waarbij er overlap is met de nieuwe najaarskleuren 2022 voor iPhone-hoesjes. Vind je de nieuwe Apple Watch Series 8 te duur, dan kun je met een nieuw bandje toch jezelf even verwennen en iets nieuws in huis halen. Er is keuze genoeg, van fel tot stemmige kleuren.



De eerste bandjes voor de Apple Watch Ultra

De sportieve Apple Watch Ultra heeft een eigen reeks bandjes gekregen. Het exemplaar dat er wat ons betreft uitspring is het Alpine-bandje in oranje. Deze bandjes passen volgens Apple ook op de bestaande 44/45mm-horlogekasten, maar wij vinden eerlijk gezegd dat het niet zo heel mooi aansluit. Ook zou je op de Ultra je bestaande bandjes kunnen gebruiken, maar ook hier geldt: de aansluiting is net iets te kort. Het mechanisme is overigens wel hetzelfde, dus het bandje klikt op zijn plaats en blijft ook stevig zitten. Maar het oogt gewoon wat minder fraai. Lees ook ons artikel ‘Passen mijn bandjes?‘

Alpine-bandje

Dit bandje is gemaakt van twee lagen textiel die naadloos met elkaar zijn verwegen. De titanium haaksluiting zorgt dat het bandje goed past. Verkrijgbaar voor €99,- bij Apple in drie formaten: Small, Medium en Large. Deze maten zijn geschikt voor een polsomtrek van 130mm t/m 210mm in de kleuren oranje, groen en oranje.

Bekijken: Alpine-bandje voor €99,-

Trail-bandje

Dit bandje is dun en licht en is gemaakt van tweelaags geweven nylon. Het voordeel van dit bandje is dat het onderweg gemakkelijk is te verstellen. Je kunt kiezen uit twee formaten: S/M voor een pols van 130-180mm en M/L voor een pols van 145-220mm. De kleuren variëren van zwart/grijs tot blauw/grijs en geel/beige.

Bekijken: Trail-bandje voor €99,-

Ocean bandje

Ook het Ocean-bandje is nieuw. Deze is gemaakt van een hoogwaardige elastomeer en heeft een buisjesstructuur, zodat het goed meerekt en beter om je pols past. Dit bandje is bedoeld voor watersporters die hun Apple Watch bijvoorbeeld over een wetsuit willen dragen. De titanium gesp en verstelbare lus houden het bandje ook tijdens watersporten op hoge snelheden op z’n plek. Er is ook een verlengset verkrijgbaar, om het Ocean-bandje over een extra dikke wetsuit kunt dragen. Deze kost €49,- terwijl het bandje zelf voor €99,- in de winkel ligt.

Bekijken: Ocean-bandje voor €99,-

Bekijk ook Passen mijn bandjes op de nieuwe Apple Watch? Als je een Apple Watch hebt, wil je dat het horlogebandje goed past. Hoe zit dat met Apple Watch Ultra , die volgens geruchten een stuk groter wordt? Passen je bestaande bandjes nog op het nieuwe model?

Overige bandjes in najaarskleuren 2022

Apple heeft nog meer Apple Watch-bandjes uitgebracht, ook voor de eerdere modellen. Ze zijn verkrijgbaar in de vertrouwde formaten 41mm (ook geschikt voor 40/38mm horlogekasten) en 45mm (ook geschikt voor 44/42mm horlogekast).

Bij de Solobandjes van €49,- kies je uit:

Agavegroen

Zonnegloed

Middernacht

Stormblauw

Sterrenlicht

Bij het Gevlochten solobandje van €99,- is de collectie flink verkleind. Je hebt nu keuze uit deze nieuwe kleuren:

Regenwoud

Leisteenblauw

Rood

Beige

Middernacht

Het Sportbandje van €49,- is er nu in:

Agavegroen

Vlierbes

Leisteenblauw

Middernacht

Sterrenlicht

Wit

Rood

Bij het Geweven sportbandje (Sport Loop) van €49,- is er nu gekozen voor ingeweven strepen. Alle eerdere kleuren zijn verdwenen en ingeruild voor deze nieuwe kleurcombinaties:

Vlierbes

Stormblauw

Middernacht

Sterrenlicht

Rood

Het Sportbandje van Nike van €49,- is er in deze kleuren, die eigenlijk niet zoveel verschillen van de eerdere versies:

Bright Crimson/Gym Red

Olive Grey/zwart

Zwart/zwart

Summit White/zwart

Het Geweven sportbandje van Nike van €49,- heeft niet meer het Nike-logo, maar de slogan ‘Just Do It’. Ze zijn verkrijgbaar in deze kleuren:

Game Royal/Midnight

Summit White/zwart

Sequoia/platina

Zwart/Summit White

Tot slot kun je ook nog kiezen voor twee nieuwe kleuren voor de Leather Link van €99,- en het bandje met Moderne gesp van €149,-:

Omber Leather Link

Inkt Leather Link

Omber Moderne gesp

Inkt moderne gesp

Azuur moderne gesp

De nieuwe najaarskleuren zijn per direct te bestellen en worden nog deze week geleverd, dus nog voordat je nieuwe Apple Watch op de deurmat ligt, mocht je die besteld hebben. Maar we kunnen ons in verband met de prijsverhogingen best voorstellen dat je een jaartje overslaat.

De kleuren Omber, Zonnegloed, Inkt, Stormblauw, Agavegroen, Vlierbes en Leisteenblauw vind je ook terug bij de nieuwe iPhone-hoesjes voor najaar 2022 zodat je een combinatie kunt maken. En natuurlijk vind je er ook de inmiddels bekende kleuren Middernacht en Sterrenlicht.