De politie is massaal op de been vanwege een overval op de Apple Store in Amsterdam. Ooggetuigen zeggen schoten te hebben gehoord en er zou mogelijk sprake zijn van een gijzeling.

De gijzeling is beëindigd. Als er nog verdere ontwikkelingen zijn, zullen we dit later melden.

Update 0:30 uur: Uit de persconferentie van de politie blijkt dat zo’n 70 personen uit het pand zijn gehaald. Vier mensen hadden zich verstopt in een bezemkast, vlakbij de gijzelactie. De man eiste €200 miljoen in cryptomunten en dreigde zichzelf op te blazen. De verdachte is zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht, maar was nog wel aanspreekbaar. Het gaat om een 27-jarige Amsterdammer. Twee woningen worden momenteel onderzocht. De gegijzelde was een klant, vermoedelijk uit Engeland, en is ongedeerd. Voorzover bekend is er geen fysiek letsel.

Update 23:30 uur: Om 0:30 uur is er een persconferentie van de politie.

Update 23:00 uur: Apple heeft de openingstijden van de Nederlandse Apple Stores aangepast. De winkel in Amsterdam zal woensdag en donderdag gesloten blijven. Den Haag en Haarlem zijn alleen woensdag dicht. Heb je een afspraak staan, dan kun je die het beste even omzetten naar een andere datum.

Update 22:40 uur: De gijzeling is beëindigd. De dader is uit de Apple Store gerend en daarbij hard aangereden door een politieauto. Hij ligt nu op de grond en wordt onder schot gehouden, terwijl hij door een robot wordt onderzocht op explosieven. Dit werd gemeld door Jermaine Ellenkamp, crime verslaggever bij RTL Boulevard en is inmiddels bevestigd door de politie. De politie zegt ook dat de gegijzelde persoon ongedeerd is en in veiligheid is gebracht. Over de motieven van de dader is nog niets bekend.

We kunnen bevestigen dat de gijzelnemer uit de Apple Store is. Hij ligt op straat en met een robot wordt hij onderzocht op explosieven. Vanaf afstand hebben politiemensen hem met vuurwapens onder controle. De gijzelaar is in veiligheid. — Politie Eenheid Amsterdam (@POL_Amsterdam) February 22, 2022

We hebben inmiddels nog meer mensen die in het pand zaten in veiligheid kunnen brengen. Onderzoek rond de gijzelnemer op straat is nog gaande. Over zijn toestand kunnen we nog geen informatie geven. — Politie Eenheid Amsterdam (@POL_Amsterdam) February 22, 2022

Update 22:15 uur: Op beelden van AT5 is te zien hoe tientallen mensen onder politiebegeleiding uit de omgeving van het pand zijn bevrijd. Ze worden begeleid naar een andere locatie waar ze worden opgevangen en een getuigenverklaring zullen afleggen, aldus de politie.

Update 20:50 uur: De politie bevestigt officieel dat meerdere mensen het pand hebben kunnen verlaten. Volgens het Parool zou het gaan om tientallen mensen. Afritten van de A10 zouden zijn afgesloten om te zorgen dat voertuigen van politie en andere diensten gemakkelijk door te laten.

Sinds het begin van de gijzeling in de Apple Store aan het Leidseplein hebben meerdere mensen het pand kunnen verlaten. Over de situatie in en rond het pand op dit moment willen we vooralsnog geen informatie delen. — Politie Eenheid Amsterdam (@POL_Amsterdam) February 22, 2022

Update 20:45 uur: De politie heeft sinds afgelopen 1,5 uur geen informatie meer gedeeld, om het proces niet in gevaar te brengen. Ook wordt gevraagd om geen informatie te verspreiden. Omstanders staan op zodanige afstand, dat ook daarvan geen updates te verwachten zijn. We kunnen helaas niet anders doen dan afwachten.

Update 19:00 uur: De politie meldt dat zich iemand met een vuurwapen in/bij de betreffende winkel bevindt. De politie is met veel (specialistische) eenheden ter plaatse om de situatie onder controle te krijgen.

Update 18:50 uur: Volgens verschillende berichten op Twitter zijn gebouwen in de directe omgeving ontruimd. Ook publiek dat nog in de horecagelegenheden op het plein aanwezig was. Ze zijn in de richting van het Rijksmuseum weggeleid.

Update 18:45 uur: De politie heeft een steeds groter gedeelte rondom de Apple Store afgezet, tot aan de Overtoom en het Marnixplein. Ook klanten van de buitensportwinkel Bever moeten binnenblijven.

Update 18:40 uur: Een ooggetuige vertelde aan het Parool dat rond 18:00 twee mannen de Apple Store uitliepen. Toen zij de politie zagen, pakte een van hen een persoon beet en hield een pistool tegen diens hoofd. Deze persoon is gegijzeld. Beide mannen zouden nog in de Apple Store zijn.

Update 18:30 uur: De Dienst Speciale Interventies is op het Leidseplein gearriveerd, vanwege de gijzeling. De politie wilde tegenover het ANP alleen bevestigen te zijn uitgerukt na een melding ‘bij een winkel’.

Het is onduidelijk hoeveel mensen nog in de Apple Store zijn. Het naastliggende gebouw De Balie is ontruimd. Hier waren 70 mensen aanwezig.

Update: er bevindt zich iemand met een vuurwapen in/bij de betreffende winkel, de politie is met veel (specialistische) eenheden ter plaatse om de situatie onder controle te krijgen. https://t.co/GdAvwNqS5o — Politie Eenheid Amsterdam (@POL_Amsterdam) February 22, 2022

Hieronder volgt ons oorspronkelijke artikel van 18:15 uur.

De melding van de overval vond om 17:40 uur plaats. Sinds 18:00 uur circuleren politiehelicopters boven het Leidseplein. Op een filmpje op TikTok is te zien hoe een overvaller een wapen tegen het hoofd van een medewerker houdt. Ook spreekt de politie over mogelijk explosiegevaar. Een groot aantal agenten is op de been rondom het Leidseplein, waar een groot gedeelte is afgezet.



Bizarre beelden uit Amsterdam, waar iemand in de Apple Store wordt gegijzeld. https://t.co/pcPVY5z4Kb — Jeroen van der Veer (@JeroenvdVeer) February 22, 2022

Getuigen lieten weten dat ze schoten hoorden en moesten rennen voor hun leven. Eén persoon stond op het zebrapad tegenover de Apple Store en zag een medewerker met portofoon in paniek naar buiten komen, terwijl hij “Overval!” riep. Vervolgens hoorde hij schoten.

Steeds meer leden van de DSI komen ter plaatsehttps://t.co/tFjc24uVgv pic.twitter.com/ubF0aepxI9 — AT5 (@AT5) February 22, 2022

Bij de Apple Store zijn agenten met getrokken pistool te zien. Het Leidseplein is ontruimd en de omgeving is afgezet. Mensen die werkzaam zijn rondom het Leidseplein krijgen het advies voorlopig binnen te blijven.

We hopen uiteraard dat het de medewerkers goed gaat en dat de overval snel zonder nare gevolgen voorbij is.

