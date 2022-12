Na iOS 16.1 en de eerste versie van iPadOS 16 (in de vorm van iPadOS 16.1) afgelopen oktober, is het nu de beurt aan de opvolgers. Traditiegetrouw brengt Apple in december de volgende middelgrote update uit en dat is dit jaar niet anders. iOS 16.2 en iPadOS 16.2 zijn twee flinke updates waar Apple nieuwe (eerder uitgestelde) functies in verwerkt heeft. Maar er zijn ook andere handige functies en verbeteringen, die we eerder in ons artikel met nieuwe functies van iOS 16.2 al voor je op een rij gezet hebben.



vanaf 19:00 Nederlandse tijd. Het heeft geen zin om in de reacties te melden dat je de update nog niet ziet. Zie ook ons artikel over iOS-installatieproblemen

iOS 16.2 beschikbaar

Eén van de grootste nieuwe toevoegingen in iOS 16.2 en iPadOS 16.2 is de nieuwe Freeform-app. Dit is een nieuwe standaardapp die het beste te vergelijken is met een ouderwets whiteboard. Je kan er op tekenen, typen, foto’s opplakken en allerlei media aan toevoegen en samenwerken met anderen. Je kan projecten aanmaken en er op al je apparaten aan werken.

iOS 16.2 brengt ook nog een nieuwe functie voor Apple Music. Met Apple Music Sing kun je karaoke doen door het volume van de vocalen aan te passen. Ook zijn de songteksten geanimeerd, zodat je gemakkelijk mee kan zingen met je favoriete muziek. Voor duetten is er zelfs een speciale weergave.

Een andere belangrijke verbetering is de nieuwe HomeKit architectuur update. Deze update voor de Woning-app maakt de betrouwbaarheid en snelheid van het bedienen van al je apparaten volgens Apple een stuk beter, vooral als je veel accessoires hebt. Hou er wel rekening mee dat al je apparaten moeten voorzien zijn van de nieuwste software-update en dat een iPad met deze update voor de Woning-app niet meer dienst kan doen als woninghub. De HomeKit-update moet je apart van iOS 16.2 en iPadOS 16.2 uitvoeren in de Woning-app.

Op de iPad voegt iPadOS 16.2 ondersteuning toe voor externe displays bij het gebruik van Stage Manager. Je kan het volledige externe scherm gebruiken om je werkruimte uit te breiden. Dit werkt alleen bij het gebruik van Stage Manager en dus niet als je de iPad zonder deze functie op een scherm aansluit. Uitgebreide ondersteuning voor externe schermen werkt alleen op M1- en M2-modellen en is een functie die eerder al beloofd werd, maar in september uitgesteld werd.

Er is nog veel meer nieuw in iOS 16.2 en iPadOS 16.2. Er zijn verbeteringen voor het always-on scherm op de iPhone 14 Pro, er zijn nieuwe toegangsschermwidgets voor standaardapps en nog een aantal andere tweaks. Apple heeft in deze nieuwe versie ook nog wat bugs opgelost en de beveiliging verbeterd. In ons overzichtsartikel lees je meer over de nieuwe functies in iOS 16.2.

Releasenotes iOS 16.2 en iPadOS 16.2

Dit zijn de officiële releasenotes die Apple heeft vrijgegeven:

iOS 16.2

Deze update voegt Freeform toe, een app waarmee je kunt brainstormen en je ideeën tot leven kunt brengen. Deze versie voegt ook Apple Music Sing en verbeteringen voor het toegangsscherm toe en bevat andere functies en probleemoplossingen voor je iPhone. Freeform Freeform is een nieuwe app om creatief met vrienden of collega’s te werken op de Mac, de iPad en de iPhone

Je kunt onder andere bestanden, afbeeldingen en plaknotities toevoegen aan een flexibel werkgebied

Met tekengerei kun je overal op het werkgebied met je vinger tekenen Apple Music Sing Een nieuwe manier om mee te zingen met miljoenen van je favoriete nummers in Apple Music

Met de volledig instelbare zanginstellingen kun je een duet zingen met de oorspronkelijke artiest, solo zingen of een mix van beide

Met de verbeterde maatgerichte teksten is het nog eenvoudiger om de songtekst te volgen Toegangs­scherm Met nieuwe instellingen kun je de achtergrond of meldingen verbergen wanneer ‘Altijd aan’ is ingeschakeld voor het scherm op de iPhone 14 Pro en de iPhone 14 Pro Max

Met de slaapwidget kun je je meest recente slaapgegevens bekijken

Met de medicijnenwidget kun je herinneringen bekijken en snel toegang krijgen tot je innameschema Game Center SharePlay-ondersteuning in Game Center voor multiplayergames, zodat je kunt gamen met de mensen met wie je een FaceTime-gesprek voert

Met de activiteitswidget kun je direct op je beginscherm zien wat je vrienden spelen en welke achievements ze behalen Woning Verbeterde betrouwbaarheid en efficiëntie van de communicatie tussen je slimme woningaccessoires en Apple apparaten Deze update bevat ook de volgende verbeteringen en oplossingen voor problemen: De verbeterde zoekfunctie in Berichten maakt het mogelijk foto’s te vinden op basis van de inhoud van de foto’s, zoals een hond, auto, persoon of tekst

Met ‘Laad opnieuw en toon IP-adres’ kunnen gebruikers van ‘Privédoorgifte in iCloud’ de voorziening voor een specifieke site in Safari tijdelijk uitschakelen

Met deelnemercursors in Notities kun je live zien hoe anderen een gedeelde notitie bijwerken

Voor AirDrop wordt nu na 10 minuten automatisch de instelling ‘Alleen contacten’ weer ingesteld om ongewenste verzoeken voor het ontvangen van materiaal te voorkomen

Optimalisatie van ongelukdetectie op iPhone 14- en iPhone 14 Pro-modellen

Er is een probleem verholpen waarbij sommige notities niet met iCloud werden gesynchroniseerd nadat ze waren bijgewerkt Sommige functies zijn mogelijk niet in alle regio’s of op alle Apple apparaten beschikbaar. Informatie over de beveiligings­aspecten van software-updates van Apple vind je op deze pagina:

https://support.apple.com/kb/HT201222

iPadOS 16.2

Deze update voegt Freeform toe, een app waarmee je kunt brainstormen en je ideeën tot leven kunt brengen. Deze versie voegt ook verbeteringen voor Stage Manager toe, voegt Apple Music Sing toe en bevat andere functies en probleemoplossingen voor je iPad. Freeform Freeform is een nieuwe app om creatief met vrienden of collega’s te werken op de Mac, de iPad en de iPhone

Je kunt onder andere bestanden, afbeeldingen en plaknotities toevoegen aan een flexibel werkgebied

Met tekengerei kun je overal op het werkgebied met je vinger of de Apple Pencil tekenen Stage Manager Ondersteuning voor externe beeldschermen met resoluties tot 6K beschikbaar op de 12,9-inch iPad Pro (5e generatie en nieuwer), de 11-inch iPad Pro (3e generatie en nieuwer) en de iPad Air (5e generatie)

Sleep bestanden en vensters van je compatibele apparaat naar je aangesloten beeldscherm en vice versa

Ondersteuning voor het gebruik van tot vier apps op het iPad-scherm en vier op het externe beeldscherm Apple Music Sing Een nieuwe manier om mee te zingen met miljoenen van je favoriete nummers in Apple Music

Met de volledig instelbare zanginstellingen kun je een duet zingen met de oorspronkelijke artiest, solo zingen of een mix van beide

Met de verbeterde maatgerichte teksten is het nog eenvoudiger om de songtekst te volgen Game Center SharePlay-ondersteuning in Game Center voor multiplayergames, zodat je kunt gamen met de mensen met wie je een FaceTime-gesprek voert

Met de activiteitswidget kun je direct op je beginscherm zien wat je vrienden spelen en welke achievements ze behalen Woning Verbeterde betrouwbaarheid en efficiëntie van de communicatie tussen je slimme woningaccessoires en Apple apparaten Deze update bevat ook de volgende verbeteringen en oplossingen voor problemen: De verbeterde zoekfunctie in Berichten maakt het mogelijk foto’s te vinden op basis van de inhoud van de foto’s, zoals een hond, auto, persoon of tekst

Met volgmeldingen krijg je een waarschuwing als een van de eigenaar gescheiden AirTag zich in de buurt bevindt en onlangs een geluid heeft afgespeeld om aan te geven dat deze aan het bewegen is

Met ‘Laad opnieuw en toon IP-adres’ kunnen gebruikers van ‘Privédoorgifte in iCloud’ de voorziening voor een specifieke site in Safari tijdelijk uitschakelen

Met deelnemercursors in Notities kun je live zien hoe anderen een gedeelde notitie bijwerken

Voor AirDrop wordt nu na 10 minuten automatisch de instelling ‘Alleen contacten’ weer ingesteld om ongewenste verzoeken voor het ontvangen van materiaal te voorkomen

Er is een probleem verholpen waarbij sommige notities niet met iCloud werden gesynchroniseerd nadat ze waren bijgewerkt

Er is een probleem verholpen dat ertoe kon leiden dat Multi-Touch-gebaren niet meer werkten bij het gebruik van de toegankelijkheidsfunctie ‘Zoomen’ Sommige functies zijn mogelijk niet in alle regio’s of op alle Apple apparaten beschikbaar. Informatie over de beveiligings­aspecten van software-updates van Apple vind je op deze pagina: https://support.apple.com/kb/HT201222 (https://support.apple.com/kb/HT201222)

iOS 16.2 en iPadOS 16.2 downloaden

Om iOS 16.2 en iPadOS 16.2 te downloaden, doe je het volgende:

Ga op je iPhone of iPad naar Instellingen > Algemeen > Software-update. Wacht tot de update in beeld verschijnt. Tik op Download en installeer. Wacht tot je toestel opnieuw is opgestart en de installatie voltooid is.

Je kunt de update ook uitvoeren via iTunes of de Finder. Sluit daarvoor je iPhone of iPad met een kabel aan aan je Mac of pc en open iTunes of de Finder in macOS Catalina en nieuwer. Klik op je aangesloten apparaat en kies voor Zoek naar update. De update wordt vervolgens gedownload en daarna op je toestel geïnstalleerd.

Wil je geen beta’s meer ontvangen? Vergeet je niet af te melden voor het betaprogramma mocht je geen beta meer willen draaien.

Waarom zie ik de update (nog) niet?

Het kan soms even duren voordat jij de update op jouw toestel te zien krijgt. Dat heeft ermee te maken dat Apple deze updates gefaseerd uitrolt. Hoe dit zit lees je in dit artikel: Dit is waarom het langer duurt voordat iOS-updates automatisch geïnstalleerd worden. Als het na een tijdje nog niet lukt om iOS te updaten, lees dan ons artikel over iOS-installatieproblemen.

Bekijk ook iOS-update installeren lukt niet: hoe los je dit op? Loop je tegen iOS installatieproblemen aan bij de nieuwste iOS-update? Verschijnt de nieuwste iOS-update niet op je iPhone? Wij helpen je op weg als iOS-updates downloaden en installeren niet lukt en als er andere problemen optreden.