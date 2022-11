Wil je televisiekijken via de Apple TV, dan heb je heel wat mogelijkheden. Er is NLZIET, Videoland (met de programma’s van RTL), de NPO-app en nog veel meer. In Nederland zijn er ook twee providers die een Apple TV-app hebben. Zowel Ziggo als T-Mobile hebben hun app voor tv-kijken geschikt gemaakt voor de Apple TV. De grote afwezige is daarom KPN. Hoewel de provider wel al enige tijd een smart-tv app heeft, is deze niet te gebruiken op een Apple TV.



KPN-app voor Apple TV: waar blijft hij?

In april 2019 werd de eerste versie van de KPN Smart TV app uitgebracht, toen nog alleen voor tv’s van Samsung. Niet veel later kwam daar een versie voor LG-tv’s bij en inmiddels is de app ook beschikbaar voor tv’s die draaien op Android TV (waaronder tv’s van Philips en Sony). Dankzij Android TV-support werkt de app ook op de Nvidia Shield. De opvallende afwezige in dit rijtje is dus de Apple TV. Hoewel KPN wel gewoon apps heeft voor iPhone en iPad, ontbreekt Apple’s mediaspeler in het rijtje van geschikte apparaten voor KPN’s tv-app.

Naar aanleiding van vragen van lezers hebben we bij KPN nagevraagd of er plannen zijn voor een Apple TV-app en zo ja, op welke termijn we deze kunnen verwachten. KPN-woordvoerder Gerd de Smyter had daar het volgende over te zeggen:

Onze KPN Smart TV App is op steeds meer platformen te gebruiken, zodat KPN klanten op hun favoriete device van het beste entertainment kunnen genieten. We kijken daarbij naar de klantbehoefte en ontwikkelen door, ook voor andere platforms.

De woordvoerder voegde daaraan toe dat als er sprake is van een nieuwe uitbreiding, klanten daarover geïnformeerd worden. Op dit moment is er dus nog geen concrete toezegging dat er gewerkt wordt aan een Apple TV-app. Mocht er meer informatie zijn of bekend worden over een Apple TV-app van KPN, dan lees je dat uiteraard op iCulture.

Meer over KPN Smart TV app

De KPN Smart TV app voor Samsung, LG en Android TV is vooral bedoeld voor een tweede televisie in huis (zoals de slaapkamer), zodat je zonder kastje en kabels tv kan kijken. De app laat je naar de live tv-zenders binnen je abonnement kijken en biedt een tv-gids, maar heeft ook een on-demand aanbod van films en series. Er zijn secties voor sport- en kinderzenders en je kunt zenders als favoriet markeren. Tijdens het live kijken kun je terugspoelen en een live-programma vanaf het begin kijken.

Apple-gebruikers kunnen wel vanuit de KPN iTV-app op iPhone en iPad via AirPlay streamen naar een Apple TV, maar dan heb je dus wel altijd je iPhone of iPad nodig. Een complete Apple TV-app is er nog niet.

Delta wel met Apple TV-app

Overigens test de provider Delta momenteel een Smart TV-app die wél beschikbaar komt voor de Apple TV. De nieuwe Delta TV-app komt uit voor onder andere Android TV en Apple TV. De publieke versie van de Delta TV-app voor de Apple TV zou binnenkort uit moeten komen.