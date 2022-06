Ongeveer een jaar geleden kwam TweetDeck voor Mac nog met een volledig nieuw design. In een interview met The Verge gaf Twitter nog aan dat het een app was waarin nog geïnvesteerd zou worden. Desalniettemin komen gebruikers van de Mac-app vanaf 1 juli voor een virtuele dichte deur te staan. Twitter kocht de app in 2011 voor $40 miljoen.



TweetDeck for Mac is saying goodbye Beginning July 1, the TweetDeck for Mac application will be removed. You can continue accessing TweetDeck on the web.

We're saying goodbye to TweetDeck for the Mac app to focus on making TweetDeck even better and testing our new Preview. July 1 is the last day it'll be available.

You can still use TweetDeck on web and more invites to try the Preview will be rolling out over the next few months!

— TweetDeck (@TweetDeck) June 1, 2022