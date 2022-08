In Nederland kun je nu eindelijk de Google Assistent koppelen aan je Apple Music-account. Hierdoor is Apple Music onder andere beschikbaar op de Google Nest-speakers in Nederland.

Sinds december 2020 is Apple Music al beschikbaar in de Google Nest-speakers, maar het was toen alleen mogelijk in een beperkt aantal landen, waaronder de VS, Canada, Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. In Nederland was je daardoor beperkt tot andere geschikte diensten, zoals Spotify. Als je als Apple Music-gebruiker muziek wilde afspelen op een Google Nest-speaker, moest je dat dus altijd vanaf je iPhone doen via een handmatige Bluetooth-verbinding. Maar dat is nu niet meer nodig, want Google heeft onlangs Apple Music voor de Google Assistent in Nederland geactiveerd, zo kan iCulture bevestigen naar aanleiding van een lezerstip. Je kunt daardoor Apple Music in Nederland gebruiken op de Google Nest-speakers en meer.



Google Assistent met Apple Music in Nederland: voor Google Nest en meer

Het is niet helemaal duidelijk sinds wanneer de Google Assistent in Nederland overweg kan met Apple Music. Eind juni stond Nederland bij Apple nog niet vermeld als ondersteunend land. Bij Google zelf staat Apple Music ook nog niet vermeld in het Nederlandse overzicht, maar wij hebben kunnen verifiëren dat de diensten te koppelen zijn en je muziek kan starten via de Google Assistent in het Nederlands.

Het koppelen van de Apple Music aan de Google Assistent kan op een paar manieren. Gebruik je een Google Nest-speaker of -display, dan doe je het volgende:

Open de Google Home-app op je iPhone, iPad of Android-toestel met Apple Music-app. Ga naar Instellingen > Muziek. Onder het kopje Meer muziekservices vind je een optie om Apple Music te koppelen. Tik hierop. Bevestig dat je het account wil koppelen en tik op Continue. Er verschijnt een scherm van Apple Music. Tik op Sta toe om Apple Music toestemming te geven om verbinding te maken met de Google Assistent. Je account is nu gekoppeld. Zorg ervoor dat Apple Music aangevinkt is om deze als standaardmuziekservice in te stellen.

Je kunt ook de Google Assistent-app gebruiken op de iPhone en iPad om via daar Apple Music af te spelen op de iPhone zelf. Je gebruikt dan de Google Assistent in de gelijknamige app om muziek te bedienen. Daarnaast kun je Apple Music gebruiken in combinatie met andere speakers waar de Google Assistent ingebouwd zit (zoals Sonos), al hebben wij niet alle combinaties kunnen testen. Met deze toevoeging is er ook een alternatief voor de HomePod als je Apple Music-gebruiker bent.

Spraakopdrachten Google Assistent voor Apple Music

Je kunt allerlei spraakopdrachten geven om muziek af te spelen. Zeg bijvoorbeeld “Speel mijn nummers af” om je gelikete muziek uit je bibliotheek af te spelen. Je kunt ook vragen om een specifieke afspeellijst of het nieuwste nummer van je favoriete artiest. Luister je naar een afspeellijst die je leuk vindt, dan kun je hem ook toevoegen aan je bibliotheek door te zeggen “Sla deze playlist op”. Bij Google vind je meer spraakopdrachten die je met Apple Music kunt gebruiken.

Het voordeel van de Google Assistent is dat deze op veel meer apparaten beschikbaar is. Ook zijn de Google Nest-speakers vaak erg betaalbaar. Voor nog geen vier tientjes haal je al een Google Nest mini in huis. Naast Google is ook sinds enige tijd Amazon Alexa beschikbaar met Apple Music in Nederland, maar omdat Alexa niet werkt in het Nederlands is dat voor veel mensen wat minder handig.