Het eerste Apple-event van 2022 zou al in de agenda’s van Tim Cook en andere topfiguren staan, zo beweert Bloomberg. Apple richt zich op de datum van dinsdag 8 maart voor het virtuele event. Naast de iPhone SE 2022 met 5G (maar volgens de geruchten zonder MagSafe) kunnen we ook de iPad Air 2022 verwachten. Rond dezelfde periode staat een “nieuwe Mac met door Apple ontworpen chips” gepland. Daarnaast zal begin maart het moment zijn dat iOS 15.4 uitkomt, de update die momenteel nog in beta is en nieuwe functies bevat zoals Universal Control, meer emoji en Face ID-ondersteuning voor mondkapjes.



Bloomberg beroept zich op “mensen met kennis van zaken”. Het zal het eerste event zijn in een jaar waarin meer producten dan ooit zullen worden aangekondigd. Het laatste event van Apple was vorig jaar oktober voor de MacBook Pro . Enthousiast klappend publiek hoef je ook deze keer niet te verwachten: Apple zal de presentatie vooraf opnemen en op het afgesproken moment de video afspelen. Wel is het mogelijk dat de datum van het event nog wat verschuift, als de productie van de videofilm niet op tijd af is of als er onverwachte zaken tussendoor komen.

