Oplaadbare batterijen zorgen ervoor dat je je iPhone, iPad, Apple Watch en MacBook overal kunt gebruiken. Je bent daardoor niet afhankelijk van het stopcontact. Nadeel is wel dat alle oplaadbare batterijen maar een beperkte levensduur hebben. Ze gaan op den duur minder presteren en moeten dan worden vervangen.

Apple belooft dat een iPhone-accu na 1000 laadcycli nog ongeveer 80% van de oorspronkelijke capaciteit heeft (op iPhone 15 en nieuwer). Omdat je niet elke dag de iPhone-batterij volledig zult laten leeglopen en weer opladen, zul je na ongeveer twee jaar intensief gebruik de eerste slijtage gaan merken. Bij de Apple Watch gebeurt dit ook na 1000 volledige laadcycli.

Lithium-ion batterijen

Net als de meeste fabrikanten kiest Apple voor lithium-ionbatterijen. In vergelijking met oudere batterijsoorten zoals nikkel-metaalhydride (NiMH) laden Li-ionbatterijen sneller op, gaan ze langer mee en hebben ze een grotere vermogensdichtheid.

Helemaal perfect is het niet, want lithium-ionbatterijen hebben hun beperkingen. Terwijl hard- en software in de loop der jaren steeds slimmer en efficiënter is geworden, gaan de ontwikkelingen bij batterijtechnologie veel minder snel. Een normale iPhone-batterij moet elke één tot twee dagen weer worden opgeladen. Daar zal de komende jaren niet veel verandering in komen.

Realistische alternatieven zijn er eigenlijk niet. Zonnecellen en waterstofbatterijen zijn geen geschikt alternatief gebleken, terwijl veelbelovende nieuwe ontwikkelingen zoals grafeen- of nanowire-batterijen nu nog te duur zijn om op grote schaal te produceren. Om het maximale uit je iPhone-batterij te halen kun je rekening houden met onderstaande tips.

Zo is het belangrijk om je iPhone-batterij binnen de aangegeven temperatuurzones te gebruiken. Warme temperaturen zijn schadelijk voor het toestel en de batterij, waardoor je iPhone oververhit kan raken, terwijl de iPhone in koud weer zomaar kan uitvallen.

Bekijk ook Koud weer? Zo overleeft je iPhone de winter Je iPhone kan problemen geven bij koud weer. Wat kun je doen om met je iPhone de vrieskou te overleven? In dit artikel geven we een aantal ijskoude tips, zodat je ook bij temperaturen onder nul je iPhone nog kunt gebruiken.

Batterijtips voor iPhone en iPad

We hebben al diverse tips over de accu van je iPhone en iPad en hoe je optimaal gebruik maakt van je iPhone of iPad batterijcapaciteit. In onderstaande tips lees je meer informatie:

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Batterijcapaciteit van de iPhone

De batterijcapaciteit verschilt per type iPhone. Sommige modellen hebben een wat hogere batterijcapaciteit, zoals de Plus-modellen. Of dit ook leidt tot een langere gebruiksduur is afhankelijk van de andere eigenschappen van de iPhone. Zo hebben de Plus-modellen een groter 6,7-inch scherm waardoor er ook meer pixels aangestuurd moeten worden. Bij toestellen met een energiezuinig OLED-scherm gaat de batterij relatief langer mee. En hoewel de iPhone 17e het instapmodel is, staat dit toestel toch bekend om z’n fenomenaal lange batterijduur.

Hieronder zie je de batterijcapaciteit van enkele populaire iPhone-modellen:

Deze cijfers gebaseerd op registraties bij instanties.

Batterij opladen: zo werkt het

De iPhone-batterij opladen gebeurt op een manier die zo efficiënt en zo vriendelijk mogelijk is voor de accu. Het opladen gebeurt bij Apple in twee fasen. Van 0% tot 80% gaat vrij snel bij snelladen op de iPhone, zodat je zo snel mogelijk je toestel weer kunt gebruiken. De tweede fase van 80% tot 100% maakt gebruik van druppellading, om slijtage aan de batterij zo veel mogelijk te voorkomen.

De tijd die nodig is om de eerste 80% te bereiken is afhankelijk van een aantal factoren, onder andere de instellingen. Zet je je iPhone in vliegtuigstand, dan zal het opladen sneller gaan dan wanneer het scherm continu moet oplichten voor binnenkomende meldingen.

Je kunt de iPhone batterij opladen wanneer het jou uitkomt. Je hoeft niet te wachten tot de accu helemaal leeg is en het is ook niet nodig om de accu regelmatig helemaal leeg te laten lopen. Bij oudere batterijtypen was dat wel nodig.

Batterij snelladen: goed of niet?

Je iPhone-batterij slijt het minst als het opladen zo langzaam mogelijk verloopt. De chemische processen in de accu krijgen dan alle tijd om hun werk te doen. Bij alle batterijen vermindert de capaciteit na verloop van tijd door slijtage. De iPhone snelladen zorgt voor extra slijtage. Als je dit wil doen, dan kan je beste oplaadlimiet inschakelen, om nog langer van je batterij te kunnen genieten.

iPhone batterij vervangen

Oplaadbare batterijen hebben een beperkte levensduur en zijn op den duur niet meer te gebruiken. Als je merkt dat je je apparaat steeds vaker moet opladen, is het tijd om de accu te laten nakijken. Ga hiervoor naar een Apple Store of Apple Authorised Service Provider, een erkend servicebedrijf. Zeker als je iPhone garantie heeft, kun je het beste naar Apple gaan.

De batterij kan het beste worden vervangen als deze niet langer 80% van de oorspronkelijke capaciteit kan vasthouden. Lees alles over iPhone batterij vervangen in onderstaand artikel. Daar lees je ook wat je opties zijn en hoe je kunt controleren of je iPhone batterij aan vervanging toe is.

Bekijk ook iPhone-batterij vervangen: zoveel kost het bij Apple Moet je de iPhone batterij steeds vaker opladen? Dan kun je overwegen om je iPhone batterij te laten vervangen door Apple of een reparatiebedrijf. Maar wat kost dat? En hoe weet je of de batterij van je iPhone aan vervanging toe is? Dat vertellen we je in dit artikel!

Bij de iPhone belooft Apple dat het toestel na 1000 volledige laadcycli nog ongeveer 80% van de oorspronkelijke batterijcapaciteit heeft. Bij de Apple Watch en iPad geldt dit na 1000 volledige laadcycli. Je kunt zelf controleren hoe vaak de batterij van je iPhone is opgeladen.

Bekijk ook Hoe vaak is de batterij van jouw iPhone of iPad opgeladen? Zo check je het Merk je dat je batterij sneller leeg gaat? Wil je weten hoeveel oplaadcycli jouw batterij heeft doorgemaakt? Je kunt op allerlei manieren checken wat de gezondheid van je iPhone-batterij is. Ook de batterij van je iPad kun je controleren. Hier bespreken we de mogelijkheden hoe je kan zien hoe vaak jouw iPhone batterij is opgeladen.

iPhone batterij recycling

Apple staat bekend als een milieuvriendelijk bedrijf. Voor batterij-recycling is daarom een speciaal programma ontwikkeld, waarbij de accu op een verantwoorde manier wordt hergebruikt. Je kunt een oude iPhone volledig door Apple laten recyclen. Vaak krijg je dan ook nog korting op je volgende Apple-product. Als het toestel nog goed werkt kan het beter zijn om de batterij te vervangen zodat iemand anders nog plezier van het toestel kan hebben, bijvoorbeeld als refurbished iPhone of refurbished iPad.