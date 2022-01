De draagbare speaker Beats Pill+ is niet meer verkrijgbaar. Zowel bij Apple als bij Beats zelf is de speaker van de website verdwenen. Het relatief oude model was een eenzaam exemplaar in de line-up.

We kennen Beats voornamelijk van de hoofdtelefoon en draadloze oortjes, maar het bedrijf heeft ook een aantal draadloze speakers gemaakt. De Beats Pill+ was het meest recente model en werd al in 2015 uitgebracht. Al die tijd bleef de speaker in het assortiment, maar nu heeft Apple de stekker eruit getrokken.



Beats Pill+ speaker gestopt

De speaker, die verkrijgbaar was in wit, zwart en rood, is volledig draadloos en door zijn compacte formaat makkelijk mee te nemen. De batterij van de speaker gaat zo’n 12 uur mee en opladen doe je met een Lightning-kabel. De speaker werkt uitsluitend met Bluetooth, waardoor AirPlay 2 ook ontbreekt. Nog voordat Apple of Beats een nieuwe versie aankondigen, is het origineel nu uit de schappen gehaald.

Tot vorige week was de speaker nog te vinden op de website van Apple en Beats, maar dat is sinds vandaag dus niet meer het geval. De exacte reden is niet bekend, maar mogelijk is de voorraad inmiddels op en wordt de speaker niet meer gemaakt. Dat betekent dus dat Apple geen eigen draadloze speaker meer verkoopt: niet van eigen merk, maar ook niet van het Beats-merk. De Beats Pill+ is nog wel bij enkele andere winkeliers te koop, al vinden we het niet echt meer een aanrader voor die prijs.

De enige speaker in Apple’s assortiment is dan dus nog de HomePod mini. Maar in tegenstelling tot die van Beats, is deze niet draadloos. Of Apple nog een draagbare speaker voor de toekomst gepland heeft, is niet duidelijk. Overigens haalde Apple onlangs ook al een bezem door de Beats line-up. Apple stopte eind 2021 met een aantal Beats-producten, waaronder de Powerbeats.