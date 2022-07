Medal of Freedom voor Steve Jobs

Het Witte Huis heeft het heuglijke nieuws vrijdag bekendgemaakt. De Presidential Medal of Freedom is de hoogste onderscheiding voor burgers in de Verenigde Staten. Het wordt uitgereikt aan individuen die een voorbeeldrol hebben gespeeld op het gebied van waarden, veiligheid, wereldvrede of andere belangrijke maatschappelijke of publieke zaken. Jobs krijgt de medaille rijkelijk laat: hij is al meer dan tien jaar geleden overleden. En hij is ook niet de enige die een dergelijke medaille krijgt, want er zijn zestien anderen die de Medal of Freedom op hun jasje mogen spelden.



Simone Biles

Sister Simone Campbell

Julieta García

Gabrielle Giffords

Fred Gray

Steve Jobs (postuum)

Father Alexander Karloutsos

Khizr Khan

Sandra Lindsay

John McCain (postuum)

Diane Nash

Megan Rapinoe

Alan Simpson

Richard Trumka (postuum)

Wilma Vaught

Denzel Washington

Raúl Yzaguirre

De zeventien exceptionele burgers die op 7 juli de medaille (al dan niet postuum) krijgen uitgereikt, zijn:

In een verklaring gaf president Biden aan dat Amerika kan worden gedefinieerd door één woord: mogelijkheden. Deze zeventien Amerikanen hebben laten zien dat je kansen moet grijpen, hard moet werken en doorzetten. Ze hebben obstakels moeten overwinnen om iets te bereiken in de kunsten en wetenschappen, hebben hun leven gewijd aan de meest kwetsbaren onder ons of hebben zich dapper gedragen om een verandering in hun eigen community teweeg te brengen. Bij sommigen is die impact wereldwijd. Steve Jobs heeft misschien weinig gedaan voor kwetsbare groepen of achtergestelde communities, maar verdient volgens Biden toch een medaille.

En wel hierom:

Zijn visie, verbeeldingskracht en creativiteit hebben geleid tot uitvindingen die de manier waarop de wereld communiceert hebben veranderd en dat nog steeds doen, en die de computer-, muziek-, film- en draadloze industrieën hebben getransformeerd.

Naast Steve Jobs zijn wellicht de bekendste namen in het lijstje acteur Denzel Washington en Olympisch atlete Simone Biles.