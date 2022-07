Countryliefhebber? Dan kun je nu luisteren naar exclusieve Apple Music Sessions in ruimtelijk geluid. Later komen er ook andere muziekgenres bij.

Exclusieve Apple Music Sessions

Er zijn twee redenen waarom je deze liveoptredens nooit op Spotify zult horen, laat staan in dezelfde geluidskwaliteit. Ten eerste gaat het om speciale optredens die voor Apple Music zijn opgenomen en dus niet om een live-album dat na verloop van tijd bij alle streaming diensten te horen zal zijn. De tweede reden is dat Spotify geen Spatial Audio ondersteunt. Je krijgt sinds iOS 15 wel in alle apps de illusie van ruimtelijk geluid, maar zo goed als in Apple Music klinkt het niet, aangezien het niet officieel wordt ondersteund.



Live EP’s van Carrie Underwood en Tenille Townes

De eerste twee artiesten waarmee de Apple Music Sessions van start gaan zijn countrysterren Carrie Underwood en Tenille Townes. De opnames zijn gemaakt in Apple’s eigen muziekstudio in Nashville. Later komen er nog meer artiesten en genres zij. Het idee is dat ze hits uit hun bestaande repertoire spelen of op een creatieve manier aanpassen voor een live-optreden. De optredens worden ook gefilmd en zijn samen met de opnames alleen te vinden in de Apple Music-app.

Carrie Underwood: Apple Music Sessions – EP bevat haar hit ‘Ghost Story’, een aangepaste versie van ‘Blown Away’ en een cover van “Mama, I’m coming home’ van Ozzy Osborn.

Tenille Townes: Apple Music Sessions – EP bevat de hits ‘Same Road Home’ en ‘Somebody’s Daughter’, samen met een soulversie van Etta James’s ‘At Last’.

In het persbericht is te lezen waarom de artiesten deze nummers hebben gekozen en hoe de opnames zijn verlopen. Maar het echte nieuws is natuurlijk dat Apple op deze manier meer exclusieve content krijgt, zodat je als fan van de betreffende artiesten eigenlijk wel abonnee moet worden. Andere artiesten waar Apple op korte termijn mee aan de slag gaat zijn countrysterren Ronnie Dunn en Ingrid Andress, waarna andere genres volgen.