Bijna iedereen heeft er wel eens van gehoord: Shazam. Met deze gratis app kun je vanaf je iPhone, iPad, Mac en zelfs Apple Watch muziek herkennen. Maar wist jij dat de dienst al 20 jaar bestaat? Dit zijn de meest noemenswaardige Shazam weetjes, gedeeld door Apple, die sinds september 2018 de eigenaar is van de dienst.

Shazam 20 jaar: interessante Shazam feitjes

Je kunt het je anno 2022 bijna niet voorstellen, maar in 2002 konden mensen in Engeland bellen naar 2580 om een liedje te laten herkennen. Het gloednieuwe systeem genaamd Shazam luisterde een halve minuut naar wat er te horen viel en stuurde de beller daarna een sms met de titel en artiest van een liedje. In juli 2008 was het één van de eerste apps in de App Store van Apple. De Android-versie kwam een paar maanden later.

Vanaf dan gaat het snel. In februari 2010 werd het eerste nummer ooit voor de miljoenste keer herkend door Shazam. Het was TiK ToK van Ke$ha, maar zij werd in 2012 al ingehaald door Somebody That I Used to Know van Gotye en Kimbra met maar liefst 10 miljoen Shazams op de teller. Rapper Lil Wayne was overigens de eerste artiest die zowel 1 miljoen (2009) als 10 miljoen (2011) keer werd herkend.

Maar welk liedje is dan de absolute winnaar tot nu toe? Die prijs gaat naar Dance Monkey van Tones And I met 41 miljoen Shazams! Het nummer was in 2019 een enorme hit. De liedjes van Drake werden samen 350 miljoen keer herkend, het hoogte tot nu toe voor een artiest. Het valt overigens in het niet als je kijkt naar hoeveel liedjes er in totaal zijn herkend: 70 miljard.

Speciale Apple Music afspeellijst voor 20 jaar Shazam

Naast memorabele feiten deelt Apple vandaag ook een speciale afspeellijst voor gebruikers van Apple Music. Hierin vind je de grootste Shazam hits, waaronder Rolling In The Deep van Adele, Shape of You van Ed Sheeran, Hey, Soul Sister van Train en nog vele andere mega hits. Je kunt de afspeellijst via deze link bekijken en beluisteren.

In september 2018 heeft Apple Shazam gekocht voor een schamele $400 miljoen. De dienst werkt op talloze manieren: van de iPhone-app en Apple Watch-app tot de speciale Google Chrome extensie van Shazam en muziekherkenning via Siri. Wist je dat Shazam ook in het Bedieningspaneel van je iPhone en iPad werkt? Dat is pas snel! In onze tip lees je hoe dat werkt.