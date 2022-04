Het Belgische openbare omroep VRT werkt aan een app voor Apple TV en Android TV. De plannen wroden nu steeds concreter. Eerder was er al een betaversie voor Android TV klaar en inmiddels is er ook een testversie voor de Apple TV.

In ons overzicht van televisiekijken op de Apple TV kun je lezen dat de VRT NU-app al sinds 2018 bestaat, maar AirPlay vereist als je op een groter scherm wil kijken. Daar komt binnenkort verandering in, want het testen van de VRT-app voor Apple TV is inmiddels gestart, zo kregen we te horen van tipgevers die zich aanmeldden voor de betatest. Volgens VRT kwamen er steeds meer vragen binnen van digitale gebruikers die graag tv wilden kijken op mediaboxen.



Er kwamen dan ook speciale apps voor Android -toestellen en de mediaboxen van Proximus en Telenet, later gevolgd door Orange, met de belofte dat er later een app zou volgen voor Samsung TV en de Apple TV. Die belofte lijkt nu te worden waargemaakt: de test loopt. Daarbij hopen we uiteraard dat de test geen drie jaar gaat duren, zoals bij de Nederlandse collega’s van Ziggo

Via VRT NU kun je live de programma’s volgen van Eén, Canvas en Ketnet. Je kunt er ook programma’s terugkijken en nagenieten van content uit het archief. De app die nu getest wordt maakt het mogelijk om VRT NU rechtststreeks op de televisie te bekijken, via de Apple TV.

Zo ziet de app eruit:



Foto via tipgever Hans.

Ook de telecomoperatoren zijn blij:

De Belgische telecomoperatoren gaven eerder in een reactie aan blij te zijn met de komst van een speciale app voor hun mediabox, want klanten kunnen behalve naar Netflix en andere populaire streamingdiensten nu ook naar programma’s van de publieke omroep kijken. Of Apple net zo blij is dat VRT nu een Apple TV-app uitbrengt, daar zullen we naar moeten raden. Zodra de app is aangepast voor de Apple TV laten we dat uiteraard weten.