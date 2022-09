Je hebt het misschien al gezien: de prijzen van de iPhone 14-serie in Nederland zijn flink gestegen, zeker als je het vergelijkt met de prijzen in de VS. Hoe komt dat toch?

Waarom zijn de nieuwe iPhones zo duur?

Apple vertelde trots tijdens de iPhone 14-presentatie dat de prijzen, ondanks de verbeteringen, gelijk bleven met de iPhone 13-serie. Maar wie naar ons artikel met iPhone 14-prijzen kijkt, komt van een koude kermis thuis. In Nederland en België is de realiteit namelijk heel anders. Wat is daar precies de reden van?



Voor het overzicht eerst nog even de harde cijfers. Dit zijn de Nederlandse prijzen van de nieuwe modellen:



Als we kijken naar de prijzen van de nieuwe modellen ten opzichte van de iPhone 13-serie, zien we een flinke prijsverhoging in Nederland:

iPhone 14: +€110,- (van €909,- naar €1.019,-)

iPhone 14 Pro: +€170,- (van €1.159,- naar €1.329,-)

iPhone 14 Pro Max: +€220,- (van €1.259,- naar €1.479,-)

Zoals gezegd is van die prijsstijging in de VS geen sprake: alle iPhone 14-modellen houden daar dezelfde prijzen ten opzichte van hun voorgangers uit de iPhone 13-serie. In onderstaande tabel zie je de prijzen in Nederland en in de VS naast elkaar. Hou er rekening mee dat de prijzen die Apple voor de VS communiceert allemaal zonder btw zijn. Om goed te vergelijken, hebben we daarom de prijzen in Nederland ook exclusief btw erbij vermeld.

We hebben het in dit artikel over de nieuwe iPhones, maar de prijsverhoging geldt voor alle nieuwe producten zoals Apple Watch en AirPods Pro. We vrezen daarom ook voor de nieuwe producten die in oktober aangekondigd worden, zoals de Macs en iPad Pro.

iPhone duurder: drie redenen

Maar waarom zijn de iPhones in Nederland nou zo duur geworden? Er is één voornaamste reden voor deze prijsstijging, terwijl er ook nog andere zaken meespelen.

#1 Hoofdreden: inflatie door zwakke euro

De euro is de afgelopen maanden ten opzichte van de dollar steeds minder waard geworden, tot wel bijna 15% zwakker. Op het moment van schrijven krijg je voor $1 namelijk €1. Er is sprake van een enorme inflatie, mede door de huidige status van de euro. Apple moet de prijs van de iPhones in euro’s dus verhogen om er niet teveel verlies op te leiden. Daardoor zijn de prijsstijgingen in sommige landen hoger dan in andere landen en regio’s. En dat is waarom de prijzen in Nederland en België en de gehele EU stijgen en in de VS dus niet.

Wat ook mee kan spelen, is de verhoogde rente in de VS. Deze zorgt namelijk voor hogere prijzen in Europa. De vraag naar dollars stijgt daardoor, waardoor de dollar ook weer duurder wordt (en de euro dus nog zwakker). Voor investeerders wordt de dollar daardoor veel interessanter en de euro blijft verzwakken. Zie ook deze uitleg bij 1Vandaag over de wisselwerking tussen de euro en de dollar.

De inflatie door de zwakke euro is dus de voornaamste reden, maar er spelen mogelijk nog twee andere zaken mee.

#2 Stijgende productiekosten

Door de pandemie van de afgelopen jaren, is er nog altijd sprake van stijgende productiekosten. Door personeelstekort kan er minder geproduceerd worden, waardoor er schaarste heerst. En schaarste voert de prijs op, zoals dat in marktwerking gaat. Bovendien is er bij de productie sprake van stijgende energiekosten, wat het fabriceren van een iPhone ook weer duurder maakt. Maar de exacte impact op Apple’s productie is niet helemaal duidelijk. Bovendien zouden stijgende productiekosten ook van invloed moeten zijn op de de verkoopprijzen in de VS. iPhones worden immers voor de hele wereld in dezelfde landen geproduceerd. Het lijkt dat Apple die klap van stijgende productiekosten in de VS heeft op kunnen vangen. En dat brengt ons bij de derde reden die de prijsverhoging in Europa kan verklaren.

#3 Stijgende vrachtkosten in Europa

Om de iPhones te verschepen van de fabrieken naar winkels in Europa en de VS, werkt Apple samen met allerlei logistieke partners. Deze brengen uiteraard kosten bij Apple in rekening voor het verschepen van miljoenen iPhones. De iPhones worden per vliegtuig, vrachtwagen of vrachtschip overal ter wereld verspreid. Door de huidige politieke situatie in Europa, heeft Apple hier mogelijk te maken met hogere vracht- en energiekosten dan in andere werelddelen zoals Amerika. De VS maakt bijvoorbeeld nauwelijks tot geen gebruik van Russische energie (gas, olie, etcetera).

Conclusie duurdere iPhone 2022

Dit zijn volgens ons de voornaamste redenen waarom de prijzen van iPhones en andere producten juist in Europa zo stijgen, maar we zijn natuurlijk geen financieel experts. Binnen Europese landen is er ook weer verschil en dat kan ook weer te maken hebben met lokale heffingen, zoals verwijderingsbijdrage.

Leuk is deze prijsverhoging natuurlijk niet en net als jij zijn ook wij geschrokken van deze nieuwe prijzen. Maar waarom vangt Apple dan zelf die financiële klap voor Europeanen niet op, zodat de verkoopprijs niet evenredig stijgt met de kosten? Apple heeft (helaas voor ons) ook een verantwoordelijkheid tegenover aandeelhouders. Laten we hopen dat de financiële situatie in Europa snel herstelt, zodat er weer een normale valutacorrectie is.

