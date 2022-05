Jobs vond de iPod-silhouetten niet bij Apple passen

Opvallend is dat Steve Jobs de reclames met silhouetten helemaal niets vond. Toen reclamebureau Chiat/Day met het idee op de proppen kwam, wees Jobs het af. “It’s just not Apple”, zei hij. Het zag er dan ook heel anders uit dan eerdere reclames van Apple, die meestal bestonden uit een witte pagina met een productfoto en een gevatte slogan. Het was inderdaad niet typisch Apple. Maar het zou uitgroeien tot een van de iconische kernmerken van de iPod: de witte oortjes herkende iedereen en als je een dergelijke gekleurde afbeelding ziet, weet je meteen: dat is de iPod.



Video niet te zien? Bekijk ‘m dan via deze link op YouTube.

Apple Music playlist: iPod Generation | Spotify playlist: iPod Generation

Dit zijn de nummers die je hoort:

0:05 Propellerheads – Take California

1:05 N.E.R.D. – Rock Star (Jason Nevin Mix)

1:50 Jet – Are You Gonna be My Girl

2:36 The Black Eyed Peas – Hey Mama

3:21 Feature Cast – Channel Surfing

3:52 Steriogram – Walkie Talkie Man

4:23 U2 – Vertigo (repeats at

6:24 with higher volume)

6:55 The Vines – Ride

7:26 Daft Punk – Technologic

7:57 Gorillaz – Feel Good Inc.

8:27 Ozomatli – Saturday Night

8:58 Eminem – Lose Yourself

9:28 U2 – Original of the Species (Live in Chicago)

9:58 The Resource feat. Jimmy Napes – Gimme That

10:28 Caesars / Caesars Palace – Jerk It Out

10:58 Bob Dylan – Someday Baby

11:29 Rinocerose – Cubicle

11:59 Cut Chemist – The Audience is Listening Theme Song

12:30 Prototypes – Who’s Gonna Sing

13:01 Wynton Marsalis – Sparks

13:32 The Fratellis – Flathead (repeats at 14:02)

14:32 Paul McCartney – Dance Tonight

15:03 Wolfmother – Love Train

15:33 Feist – 1 2 3 4

16:03 Guantic & Nickodemus feat. Tempo & The Candela AllStars – Mi Swing es Tropical

16:32 CSS – Music is My Hot, Hot Sex

17:03 Mary J. Blige – Work That

17:33 The Bird and the Bee – La La La

18:03 Brendan Benson – What I’m Looking For

18:33 Coldplay – Viva la Vida

19:03 The Ting Tings – Shut Up and Let Me Go

19:33 The Asteroids Galaxy Tour – Around the Bend

20:03 Chairlift – Bruises

20:33 Franz Ferdinand – No You Girls

21:03 Miss Li – Bourgeois Shangri-La

21:33 Tommy Sparks – She’s Got Me Dancin’

22:03 Chappo – Come Home

22:33 Cake – Short Skirt / Long Jacket

23:03 Grouplove – Tongue Tied

23:33 Willy Moon – Yeah Yeah

De anekdote over de iPod-reclames is te lezen in het boek ‘Insanely Simple: The Obsession That Drives Apple’s Success’, een boek van Ken Segall. Segall was creatief directeur bij Chiat/Day en in die hoedanigheid werkte hij nauw samen met Steve Jobs, zowel bij NeXT als bij Apple. Hij werkte mee aan de bekendste reclamecampagnes, maar zoals verwacht was Jobs niet de meest makkelijke persoon om te overtuigen.

Het reclamebureau bleef aandringen en Jobs ging de gekleurde figuren uiteindelijk toch waarderen. Het gebeurde wel vaker dat Jobs een campagne afwees, die uiteindelijk toch succesvol werd. Bij de Mac vs. PC-campagne wees Jobs veel verhaallijnen af en zelfs de Think Different-campagne noemde Jobs aanvankelijk “sh*t”. Zo zie je maar: niet alle successen zijn aan Steve Jobs toe te schrijven. Soms moesten medewerkers enorm aandringen om hun ideeën er doorheen te krijgen.

Om nog een keer op de silhouet-reclames terug te komen: Jobs was bang dat het product niet duidelijk genoeg werd getoond en dat ze niet uitlegden wat je met een iPod kunt doen. Als oplossing bedacht copywriter James Vincent de slogan ‘1,000 songs in your pocket’. Later zou Jobs claimen dat het zijn idee was.

Apple kondigde eerder deze week aan met de iPod te zullen stoppen. De iPod touch is nog de enige iPod in het assortiment, die zal worden verkocht tot de voorraad op is. Amerikanen zijn al massaal naar de winkel gegaan om de laatste voorraad op te kopen. Europeanen blijken minder fanatiek: in onze en omringende landen is de iPod touch nog gewoon verkrijgbaar.