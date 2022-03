De afgelopen jaren hebben WhatsApp-groepen steeds meer functies gekregen. Je kan meerdere beheerders aanwijzen of er zelfs voor kiezen dat alleen beheerders berichten mogen sturen. Maar WhatsApp heeft nog meer in petto, blijkt uit een recente betaversie van de populaire chatapp. WABetInfo laat weten dat WhatsApp werkt aan een pollfunctie, speciaal bedoeld voor groepen.



WhatsApp pollfunctie in ontwikkeling

De pollfunctie is nu nog verborgen in de nieuwste betaversie, maar een screenshot verklapt al een beetje hoe de functie in zijn werk gaat. Je kan zelf een vraag voor de poll bedenken en daar de antwoorden bij opgeven. Wil je bijvoorbeeld met vrienden bepalen naar welke film jullie gaan of stemmen op welke dag het beste uitkomt, dan kan dat met deze functie. Je hebt dankzij de pollfunctie van WhatsApp geen externe tools of apps meer nodig.

Toch is er ook nog wel wat onduidelijkheid rondom de pollfunctie. Het is niet duidelijk hoeveel antwoordopties je kan opgeven, of iedereen in de groep een poll aan kan maken (of dat dit bijvoorbeeld alleen voorbehouden is aan beheerders) en of je bijvoorbeeld ook alleen de resultaten kan zien. Ook weten we niet of er bijvoorbeeld een tijdslimiet gesteld kan worden aan een poll. Maar dat de functie in ontwikkeling is, is zeker. De pollfunctie is alleen beschikbaar in WhatsApp-groepen en zijn ook beveiligd met end-to-end-encryptie, net als de rest van het gesprek. WhatsApp kan daardoor niet meekijken naar de poll of de resultaten.

WhatsApp werkt aan meerdere nieuwe functies, zo bleek de afgelopen maanden al. Zo komt WhatsApp met de Communities-functie, die in de tabbalk de plek inneemt van de Camera-knop.