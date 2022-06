Apple's nieuwe dubbele lichtnetadapter is vanaf nu bij Apple te bestellen. Het grote voordeel is dat er twee usb-c-poorten aan zitten, zodat je meerdere devices tegelijkertijd kan opladen.

Een paar maanden geleden ging er al een gerucht dat Apple met een nieuwe dubbele lichtnetadapter zou komen, met een vermogen van 35W. Vlak na de WWDC verscheen deze nieuwe oplader dan in Apple’s eigen officiële webshop, maar hij was nog niet te bestellen. Vanaf vandaag, met de pre-order van de nieuwe MacBook Pro M2, is deze lader wel los te bestellen (€65,-). Maar wat heb je eraan?



Apple’s dubbele 35W oplader

De nieuwe dubbele ziet eruit als elke andere usb-c-lichtnetadapter voor MacBooks. Het is een wit blok met daaraan een stekker, die je ook kan verwisselen door een andere internationale stekker. De oplader is in principe geschikt voor de nieuwste MacBook Air, maar werkt ook met vorige generaties van de MacBook Air. Vanwege het vermogen van 35W is deze oplader niet bedoeld voor de MacBook Pro-modellen.

Het unieke van deze lader is dat er dus twee usb-c-poorten op zitten. Je kan hier dus twee twee kabels op aansluiten. Daarmee kun je tegelijkertijd je MacBook en bijvoorbeeld je iPhone opladen (via een usb-c-naar-Lightning-kabel). Door het vermogen van 35W, gaat dat bij je iPhone ook een stuk sneller. Je kan de oplader ook gebruiken om bijvoorbeeld een iPhone en iPad tegelijkertijd op te laden.

Ben je van plan om een MacBook Air M2 aan te schaffen, hou er dan rekening mee dat deze nieuwe oplader standaard meegeleverd wordt met het uitgebreide model. Kies je het instapmodel, dan kun je voor €20,- extra upgraden naar de dubbele versie. Dat is dan voordeliger dan nu de dubbele variant los te kopen voor €65,-. Hou er ook rekening mee dat de oplader geleverd wordt zonder kabel.

Overigens brengt Apple in de VS twee versies uit van deze lader: de versie die in Europa te koop is (in een Amerikaanse uitvoering) en een extra compacte variant met vaste stekker. De pinnetjes voor in het stopcontact kun je bij die versie inklappen, wat hem extra compact maakt voor in de tas. Maar helaas is deze dus niet in een Europese variant beschikbaar.

Dubbele lader ideaal voor op reis

De nieuwe dubbele 35W-oplader van Apple lijkt vooral ideaal voor op reis. Je hebt dan dus maar één stopcontact nodig om bijvoorbeeld zowel de iPhone van jezelf als die van je partner op te laden. Of als je bijvoorbeeld een losse lader gebruikt voor zowel je iPhone als Apple Watch. Door de modulaire stekker is de dubbele lichtnetadapter dan ook geschikt voor Apple’s reisstekkerset. Voor €35,- krijg je hier allerlei soorten stekkers voor verschillende regio’s bij.