iOS 16 bevat meer dan op het eerste gezicht lijkt. We praten je bij met alle ontdekkingen van iOS 16 die we tot nu toe gedaan hebben. Kende jij al deze details van iOS 16 al? Check de beste geheime functies die ook in de update zitten.

iOS 16 ontdekkingen: check deze details

Heb je ons artikel met de beste iOS 16 functies al gezien? Maak je dan maar klaar voor nog meer iOS 16 ontdekkingen met dit overzicht! Er zijn nog veel meer interessante iOS 16 details en ontdekkingen die ook nog de moeite waard zijn. Vaak zijn ze zelfs nog handiger, omdat het kleine maar zeer praktische verbeteringen zijn. Met deze iOS 16 details lost Apple vaak veel kleine frustraties van gebruikers op. Het gaat om handige kleine functies, slimme instellingen, visuele wijzigingen en nog veel meer.

Onthoud dat veel van deze geheime iOS 16 verbeteringen ook gelden voor iPadOS 16. De komende tijd gaan we dit overzicht geregeld bijwerken, naarmate er meer nieuwe functies ontdekt worden en er nieuwe beta’s uitgebracht worden. Kom daarom geregeld terug om de nieuwste toevoegingen te bekijken.



Apple gaat in iOS 16 losse beveiligingsupdates uitbrengen, die automatisch geïnstalleerd worden. Deze updates staan los van de updates voor iOS, zodat je altijd meteen de nieuwste beveiligingsverbeteringen krijgt. Apple zegt dat sommige beveiligingsupdates zonder actie van de gebruiker geinstalleerd kunnen worden, zodat je er geen omkijken naar hebt. Je hoeft dan zelfs niet eens je iPhone te herstarten. Voor sommige beveiligingsupdates is dat nog wel nodig. Je vindt dit bij Instellingen > Algemeen > Software-update.

#2 Tikjes bij je toetsenbord

Apple heeft een nieuwe instelling toegevoegd waardoor je tikjes kan krijgen zodra je typt met het toetsenbord. Deze haptische feedback moet het gevoel van een fysiek toetsenbord nabootsen en we moeten eerlijk zeggen dat wij het wel prettig vinden. Deze optie vind je bij Instellingen > Horen en voelen > Toetsenbordfeedback.

#3 Wifi-wachtwoord bekijken

Het wachtwoord van je wifi-netwerk kwijt? Dan hoef je nu niet meer op je router, in je wachtwoordenapp of op de Mac te zoeken, want je vindt het wachtwoord nu ook gewoon op je iPhone. Tik in de wifi-instellingen op het i’tje bij een bekend netwerk en tik dan op de stipjes bij het wachtwoord. Even je gezicht of vingerafdruk scannen en je ziet je eigen wifi-wachtwoord.

#4 Bekende wifi-netwerken bekijken

Nog een handige functie voor wifi-netwerken: je kan nu al je bekende wifi-netwerken bekijken. Ga naar de instellingen op je iPhone, tik op Wifi > Wijzig. Je ziet daar dan niet alleen een lijst van alle bekende netwerken, maar je kan ook daarvan de wachtwoorden bekijken en enkele instellingen wijzigen. Wil je een netwerk vergeten, tik dan gewoon op het rode minnetje.

#5 Nintendo Switch-controllers verbinden

Het was al mogelijk om Xbox- en PlayStation-controllers te koppelen aan je iPhone (en andere apparaten) en er is nu ook ondersteuning voor de controllers van de Nintendo Switch. Het gaat zowel om de losse Joy-Cons als de Nintendo Switch Pro-controller. Je kan de Joy-Cons zowel samen gebruiken als één controller, maar ook als twee individuele controllers.

#6 AirPods-instellingen vernieuwd

De instellingen voor de AirPods op je iPhone zijn vernieuwd. Allereerst zijn ze gemakkelijker te vinden: als je AirPods verbonden zijn zie je meteen onder je eigen naam een snelkoppeling naar de instellingen. Daarboven zie je je verbonden AirPods weergegeven, inclusief de huidige batterijlading. Dit is ongeveer dezelfde animatie die ook verschijnt als je het klepje van je AirPods-doosje open doet.

#7 Face ID nu ook horizontaal

Het is je vast wel eens overkomen: je gebruikt je iPhone horizontaal (bijvoorbeeld in Safari of een game) en moet Face ID gebruiken omdat je iPhone net even vergrendeld is. Om je gezicht te kunnen scannen moest je altijd je iPhone even rechtop houden, omdat Face ID niet horizontaal werkt. In iOS 16 heeft Apple eindelijk horizontale Face ID toegevoegd, maar het is wel beperkt tot de iPhone 13-modellen. Op oudere iPhones werkt het helaas niet.

#8 Face ID: gezicht te ver weg

Vraag je je wel eens af waarom Face ID soms niet goed werkt? Het kan zijn dat je gezicht niet goed herkend wordt omdat een deel bijvoorbeeld bedekt is, maar er kan ook een andere oorzaak zijn: je gezicht is te ver weg. In iOS 16 geeft Apple nu duidelijk in beeld aan als je gezicht te ver weg is voor de Face ID-sensor om je goed te kunnen herkennen. De melding verschijnt helemaal bovenaan het scherm, zodat je weet dat je je iPhone iets dichterbij moet houden.

#9 Dubbele foto’s herkennen

De Foto’s-app heeft een handig trucje die bij veel mensen van pas zal komen: het herkennen van dubbele foto’s. Er is een aparte map waarin dergelijke dubbele foto’s in verschijnen, zodat je ze gemakkelijk kan opruimen. Voorheen moest je zelf handmatig door je foto’s om deze dubbele foto’s op te sporten of gebruikmaken van een slimme app zoals Gemini.

#10 Face ID/Touch ID slot op foto-albums

Standaard zit er nu een slot op twee albums in de Foto’s-app: Recent verwijderd en Verborgen. In beide gevallen moet je dus eerst je gezicht scannen met Face ID of je vingerafdruk met Touch ID voordat je de inhoud van deze albums kan bekijken. Wil je dit liever niet, dan kan je de verificatie voor deze albums ook uitschakelen via de instellingen van Foto’s. Het is daarbij alles of niets: je zet de verificatie voor beide albums aan of uit. Je kan dus niet alleen de verificatie voor het Verborgen-album ingeschakeld laten.

#11 Herstel fotobewerkingen

Als je bij het bewerken van foto’s zo diep verzeild geraakt bent in de instellingen voor saturatie, kleurgebruik en nog veel meer, dan kun je nu eenvoudig met een undo– en redo-knop de wijzigingen respectievelijk terugdraaien en opnieuw uitvoeren. Je kan elke wijziging stap voor stap ongedaan maken, waardoor je dus niet meer alle wijzigingen in één keer hoeft terug te draaien.

#12 Kopieer je fotobewerkingen

Op dit vlak is er nog een handigheidje toegevoegd: het kopiëren van bewerkingen. Dat betekent dat je een bewerking van de ene foto (met belichting, kleurgebruik, filters en meer) gemakkelijk kan kopiëren en plakken op een andere foto. Op deze manier hoef je dezelfde bewerkingen niet keer op keer opnieuw uit te voeren. Het werkt zelfs als je meerdere foto’s selecteert, dus dit komt voor fanatieke fotobewerkers zeker goed van pas.

#13 Volglijst in Aandelen

De Aandelen-app krijgt extra volglijsten. Je volglijst is de lijst met aandelen die je in het overzicht hebt staan, maar in iOS 16 kun je ook meerdere volglijsten bij elkaar zetten en een naam geven. Op deze manier kun je bijvoorbeeld alle aandelen van techbedrijven in een aparte lijst zetten. Je kan een volglijst een eigen gekozen naam geven. Je vindt dit door te tikken op Mijn symbolen > Nieuwe volglijst.

#14 Toestemming tot klembord

Apple zegt dat apps vanaf iOS 16 toestemming moeten vragen voor toegang tot het klembord. Apps tonen nu wel al een melding bovenaan het scherm als het klembord uitgelezen wordt, maar in iOS 16 moet je een app hier eerst toestemming voor geven, bijvoorbeeld als je iets kopieert van de ene app en plakt in een andere app. Dit is om te voorkomen dat een app waarvan je het niet wil ongemerkt je klembord uitleest.

#15 Verificatiecodes met apps van derden

Sinds vorig jaar ondersteunt iCloud-sleutelhanger verificatiecodes. Dit zijn de bekende zescijferige wisselende codes die je gebruikt voor tweestapsverificatie bij een groot aantal diensten. Maar er zijn al langer talloze apps voor tweestapsverificatie die deze codes kunnen genereren. In iOS 16 kun je dit soort apps toevoegen aan iCloud-sleutelhanger, zodat het een stuk makkelijker is om de gegenereerde codes automatisch in te voeren.

#16 Muziekspeler op het toegangsscherm

De iPhone toonde altijd al de huidige afgespeelde muziek op het toegangsscherm, maar in iOS 16 is er een extra optie bij gekomen. Je kan de kleinere speler uitklappen tot een grotere versie, waarbij de albumhoes in groot formaat getoond wordt. Dit doet een beetje denken aan de vroegere grote muziekspeler op het toegangsscherm. De achtergrond van je toegangsscherm neemt een beetje de kleur aan die overheerst in de albumhoes. De functie zit momenteel nog niet in de beta.

#17 Nieuwe timer op toegangsscherm

Nog iets nieuws voor het toegangsscherm: als er een timer actief is, zie je dat onderaan in een soort interactieve notificatie. De timer telt live af en je kan ook rechtstreeks vanaf het toegangsscherm de timer stoppen of pauzeren. Je hoeft dan dus niet meer apart de Klok-app te openen. Voorheen werd er vanaf het toegangsscherm alleen afgeteld, maar was er geen interactie mogelijk.



De Contacten- en Telefoon-app herkennen nu dubbele contactkaarten. Dat komt vooral van pas als je bijvoorbeeld je adresboek via zowel iCloud als een andere dienst zoals Google gesynchroniseerd hebt. Als er dubbele contacten met dezelfde contactgegevens in je adresboek staan, vind je dat bovenaan je contactenlijst. In een paar tikken heb je de dubbele contacten eruit gevist.



Je adresboek in de Contacten- en Telefoon-app ondersteunt al sinds het prille begin meerdere groepen. Je kan je contacten dan eenvoudig indelen in aparte lijsten, bijvoorbeeld voor werk of je teamgenoten van voetbal. Maar het probleem was altijd dat het aanmaken van dit soort groepen nooit mogelijk was op de iPhone. De enige manier om dit te doen was via de Mac of de iCloud-website. Maar gelukkig heeft Apple dit in iOS 16 eindelijk opgelost. Vanuit je adresboek kan je nu tikken op Lijsten > Voeg lijst toe. Geef deze een aparte naam en wijs contacten eraan toe. Dat is toch een stuk makkelijker dan je Mac erbij pakken.

Overigens werkt de functie nu wel iets anders. Je kan niet meer meerdere groepen aanvinken, want je kiest alleen van welke groep je de contacten wil zien. Heb je bijvoorbeeld vier groepen, dan kan je niet alle contacten van drie van de vier groepen inschakelen: je kan alleen naar één van de groepen navigeren of alle groepen zichtbaar maken.



Iets anders nieuws in de Telefoon- en Contacten-app, is het Haptic Touch menu. Deze is opnieuw ontworpen en geeft nu wat meer opties. Naast bellen, bericht sturen en videobellen, kun je ook kiezen voor Kopieer, Deel en Stel in als mijn kaart. Ook kan je nu vanuit daar snel een contact verwijderen.

#21 Naam van schermafbeelding wijzigen

Is het je wel eens opgevallen dat schermafbeeldingen altijd een standaardnaam hebben? In de bestandsnaam staat ook de datum en het tijdstip, maar dat is niet altijd handig. Gelukkig kun je in iOS 16 voor het delen van het screenshot de naam wijzigen. Tik na het maken van de schermafbeelding op de miniatuur, tik op de deelknop en je ziet een knop Wijzig naam. Typ vervolgens de door jou gewenste naam in en delen maar!

#22 Stappen en afstand in Conditie-app

Dat de Conditie-app op de iPhone nu ook zichtbaar is als je geen Apple Watch hebt, maakte Apple al bekend tijdens de aankondiging. Maar als je wel een Apple Watch hebt, krijg je ook wat extra functies. Zo zie je nu in het overzichtsscherm meteen hoeveel stappen je gezet hebt en welke afstand. En wil je je Activiteit-doelen wijzigen? Dan kan dat ook gewoon vanaf de iPhone.

#23 Vernieuwde standaard videospeler

De nieuwe videospeler in iOS is een stuk minimalistischer. De afspeelknop en de knoppen om snel tien seconden voor- en achteruit te spoelen staan nu niet meer onderaan, maar in de video zelf. Dit is vergelijkbaar met hoe dit eruit zit in bijvoorbeeld YouTube en veel andere videospelers. Wel zie je, bijvoorbeeld in de TV-app, onderaan de titel van de desbetreffende video. De nieuwe videospeler lijkt daardoor wat meer op hoe die al in tvOS 15 was.

#24 Apple TV Remote in Bedieningspaneel nu als aparte app

De Apple TV Remote via het Bedieningspaneel van je iPhone is nu in feite een aparte app geworden. Voorheen werd de virtuele afstandsbediening geopend binnen het Bedieningspaneel, maar nu gedraagt deze zich als een aparte app. Hoewel je hem nog steeds alleen kan openen via het Bedieningspaneel, verschijnt hij nu wel in de appkiezer. Je kan daardoor makkelijker wisselen tussen de virtuele afstandsbediening op je iPhone en een andere app.

#25 Zoek-knop uitschakelen op het beginscherm

Apple liet met trots weten dat er nu een aparte Zoek-knop op het beginscherm staat, tussen de onderste rij appicoontjes en de dock. Je vindt deze Zoek-knop op de plek van de bolletjes die aangeven hoeveel beginschermen er op je iPhone staan. Maar momenteel zorgt dit ervoor dat je niet meer aan de bolletjes kan zien hoeveel beginschermen er zijn. Gelukkig is er een instelling om de Zoek-knop uit te schakelen. Je gaat hiervoor naar Instellingen > Beginscherm en met de onderste schakelaar zet je de Spotlight-knop uit. De zoekfunctie gebruiken kan nog altijd op de gewone manier, door het beginscherm naar beneden te vegen.

#26 Muziek: afspeellijsten ordenen en favoriete artiesten

De Muziek-app krijgt ook nog wat kleine wijzigingen. Zo kun je in afspeellijsten de volgorde van nummers wijzigen. Je bent daardoor niet meer gebonden aan de volgorde die door de maker van de afspeellijst bepaald zijn en het is ook niet nodig om de volgorde helemaal handmatig aan te passen bij je eigen afspeellijsten. Tik simpelweg op de knop met de drie stipjes rechtsboven en kies voor de nieuwe sorteeroptie. Je kan kiezen tussen Afspeellijstvolgorde, Titel, Artiest, Album en Releasedatum.

Een andere handigheid is het markeren van artiesten als favoriet. Op elke artiestenpagina staat een sterretje, waarmee je kan aangeven dat je de artiest leuk vindt. Daarmee kun je meer invloed uitoefenen op de algoritmes, zodat je betere suggesties krijgt in de afspeellijsten die op basis van jouw smaak zijn afgesteld.

#27 Eenheden omrekenen met en zonder Livetekst

Snel weten hoeveel graden Celsius 400 graden Fahrenheit is? Of kilo’s omrekenen naar gram? Bij tekst worden dergelijke eenheden nu herkend (bijvoorbeeld in de Notities-app), zodat je er alleen maar op hoeft te tikken. Herkende eenheden kun je zien aan de omlijnde tekst. Tik hierop en er verschijnt een menu waarbij alle omgerekende getallen verschijnen. Met een tik op één van de getallen kun je het op je klembord zetten, zodat je het eenvoudig ergens anders kan plakken.

Iets soortgelijks werkt ook met Livetekst. Je kan de camera richten op bijvoorbeeld een bedrag in dollars. Als dit goed herkend wordt, kun je erop tikken om het bedrag te laten omrekenen in euro’s. Dat is vooral handig als je in het buitenland bent en in een menukaart wil weten hoe duur iets nou eigenlijk is.

Meer over iOS 16

iOS 16 is de grote update voor de iPhone. Wil je weten of jouw iPhone geschikt is voor iOS 16, dan vind je in ons artikel het antwoord. Lees ook ons overzicht met de beste iOS 16 functies. Momenteel kunnen alleen ontwikkelaars de iOS 16-beta installeren. De meest recente stabiele iOS-versie is iOS 15.5.