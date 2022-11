AirDrop is een handige functie van Apple-apparaten, waarmee je van alles kan delen. Het voordeel is dat het offline werkt, dus je hebt geen internetverbinding nodig om iets te versturen van de ene iPhone naar de andere. Je kunt op deze manier dus snel een afbeelding naar iemand versturen. Tikt de ontvanger op accepteren, dan verschijnt hij meteen in de Foto’s-app. Hartstikke handig, maar de afgelopen jaren werd de functie ook regelmatig misbruikt. Apple gaat daar in 2023 verandering in brengen, maar de wijziging is nu al in China actief.



AirDrop Iedereen-optie krijgt tijdslimiet

De afgelopen tijd werd AirDrop in China veelvuldig door protesteerders gebruikt om beelden te verspreiden van Xi Jinping en de Chinese overheid. Omdat er in China censuur heerst op het online delen van beelden, is AirDrop een relatief eenvoudige manier om beelden naar veel mensen te verspreiden. Als iemand namelijk zijn AirDrop-instelling op Iedereen heeft staan, kan diegene van elke willekeurige iPhone-gebruiker een afbeelding of ander bestand ontvangen. Je moet het bestand eerst nog wel accepteren voordat het op de iPhone opgeslagen wordt.



Afbeelding via Bloomberg

Om dit tegen te gaan, heeft Apple met ingang van iOS 16.1.1 in China de Iedereen-instelling aangepast. Deze optie is nu nog maar voor tien minuten geldig nadat je dit gekozen hebt. Daarna gaat de AirDrop-instelling weer terug naar de Alleen contacten-optie.

Nu in China, komende jaar wereldwijd

Hoewel je de wijziging sinds iOS 16.1.1 alleen nog in China vindt, is Apple volgens Bloomberg van plan om dit het komende jaar wereldwijd uit te rollen. Het misbruik van de Iedereen-optie vindt dan ook niet alleen in China plaats. De afgelopen tijd kwam AirDrop regelmatig in het nieuws. Misbruikers van de functie deelden in een vliegtuig foto’s van neergestorte vliegtuigen met passagiers en bemanningsleden, wat gezien wordt als een dreigement voor het neerhalen van het vliegtuig. Wij gaven eerder dan ook al het advies om AirDrop op Alleen contacten te zetten.